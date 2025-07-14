Привет, ромашки! Свойства полевого цветка для красоты волос и кожи

В современном мире, где полки ломятся от баночек с экзотическими ингредиентами, мы часто забываем о настоящих сокровищах, которые растут буквально под ногами и продаются в любой аптеке. Одно из таких сокровищ – ромашка! Этот солнечный цветочек – не только украшение лугов и полей, но еще и мощный союзник в борьбе за красоту волос и кожи.





Сплошная польза

Секрет ромашки – в ее уникальном составе: благодаря эфирным маслам, флавоноидам, бисабололу, витамину А и фитонутриентам она обладает целым букетом полезных свойств. Ромашка успокаивает раздраженную, покрасневшую кожу, борется с высыпаниями и акне, снимает зуд и дискомфорт, деликатно осветляет кожу, уменьшая пигментацию и выравнивая тон. Кроме того, она полезна и для волос – придает локонам естественный блеск, делает их мягкими и послушными.





Домашние рецепты с ромашкой

Ромашка – один из самых доступных ингредиентов для натуральных бьюти-рецептов, который можно купить круглый год. Летом вы можете собрать свежие цветы: желательно делать это не в черте города, а за его пределами, чтобы растения были экологически чистыми.

Цветочный лед

Как делать: 2 столовые ложки цветков ромашки залить стаканом кипятка, дай настояться, пока отвар полностью не остынет. Процедить, разлить по формочкам для льда и отправить в морозилку.





Что дает: Ромашковый лед прекрасно тонизирует, сужает поры, снимает отеки и мгновенно освежает кожу, обладает мощным противовоспалительным эффектом. Идеально подходит для тонизирования кожи после утреннего умывания и перед нанесением увлажняющих средств. Подойдет для всех типов кожи, за исключением кожи с куперозом.

Ополаскиватель для волос

Как делать: 3-4 столовые ложки цветков ромашки залейте 500 мл кипятка. Накройте и дайте настояться 1 час. Процедите, чтобы не осталось мелких частичек.





Что дает: Ополаскивание волос ромашковым настоем после мытья шампунем и бальзамом делает локоны блестящими и мягкими, облегчает расчесывание, служит профилактикой появления секущихся кончиков. Светлым волосам придает легкий золотистый оттенок. Для большего эффекта ополаскивайте пряди настоем из холодильника: это обеспечит зеркальный блеск и сделает волосы менее пористыми.

Ромашковая маска для лица

Как делать: Одной столовой ложкой кипящего ромашкового отвара залейте чайную ложку мелких овсяных хлопьев. Когда овсянка набухнет, добавьте половину чайной ложки натурального меда (если вы не аллергик). Смешайте ингредиенты до получения однородной пасты. Если получается слишком густо, добавьте еще немного отвара.





Что дает: Эта маска, нанесенная на чистую кожу лица на 15-20 минут, отлично успокаивает, питает и увлажняет кожу, выравнивает тон лица и уменьшает проявления пигментации.

Ромашковый скраб для тела

Как делать: Три столовые ложки морской соли среднего помола смешайте с двумя столовыми ложками ромашкового настоя и одной столовой ложкой растопленного кокосового масла. По желанию добавьте в смесь 3 капли эфирного масла ромашки. Хорошо перемешайте компоненты. Наносите на распаренную душем кожу тела, тщательно помассируйте, уделяя особое внимание проблемным зонам.





Что дает: Натуральный домашний скраб для тела с ромашкой эффективно отшелушивает кожу, служит профилактикой врастания волос после эпиляции, улучшает лимфодренаж, способствует выведению токсинов и повышает тонус тела.