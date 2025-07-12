Рожденный в гармонии с природой: бренд Smorodina и его история

Особое отношение

Анастасия Семенова, основательница бренда Smorodina, родилась и выросла в Магнитогорске – городе, где индустриальный ландшафт тесно соседствует с природой. Ее детство прошло среди Уральских гор и озер. Именно в тот период в ней сформировалось особое отношение к живому: бережное, трепетное, глубокое. Это ощущение не ушло с возрастом – напротив, стало тем самым внутренним стержнем, на котором позже вырастет вся философия ее бренда.





"С детства у меня было обостренное ощущение, что природа рядом требует заботы. Я очень тонко чувствовала, когда что-то в ней нарушается – и всегда хотелось это остановить, защитить, исправить", – рассказывает журналу Клео.ру Анастасия Семенова.

Когда Анастасия впервые задумалась о создании собственной косметики, в России натуральный уход ассоциировался с дегтярным мылом и аптечными упаковками без аромата и эстетики. Пришло понимание, что рынок только начинает просыпаться и у этой индустрии большой потенциал.





Мне хотелось, чтобы это было "вау!". Чтобы натуральное было не только полезным, но и красивым, современным, вдохновляющим.

Бюджета и инвесторов у Анастасии не было: первую сумму на бизнес она заняла у бабушки. Когда появилась возможность приобрести небольшое помещение и немного оборудования, Анастасия запустила маленькое производство. Первым продуктом стала сахарная паста для депиляции, но это было лишь начало пути.

Название со смыслом

Как родилось название бренда? Анастасия искала звонкое слово, которое бы отразило суть ее мировоззрения и концепцию косметики.

"Смородина – это витаминная ягода из детства, живая, сочная, русская. В ней и вкус, и сила, и свет. А еще в ней слышится "родина". Это очень про меня, про мою связь с землей, с природой, с тем, что важно", – говорит Анастасия.

Выбор латинского написания Smorodina тоже не случаен: Анастасия уверена, что бренд достоин быть популярным не только в России, но и за ее пределами.

Смелые эксперименты

С момента появления в 2017 году бренд отличался амбициозностью и визуальной продуманностью. Когда в команде появился сильный технолог, Smorodina сделала ставку на функциональность натуральной косметики, используя активы со всего мира, отмеченные международными наградами. Бренд не боялся экспериментов: подтверждение тому – лимитированные шампуни в алюминиевых банках и патчи из конопляной ткани, которые вызвали резонанс благодаря концептуальности и дизайну.

Мы запускали лимитированные серии шампуней в банках из-под кока-колы. Это был такой взрыв на рынке, о котором писали все СМИ.

Основным направлением бренда стал уход за лицом: шесть линеек, каждая решает конкретные проблемы кожи – от акне до возрастных изменений, формируя экспертный подход в каскадном уходе. Бестселлером стала энзимная пудра – одна из первых в России, вдохновленная международными трендами. Сегодня у Smorodina есть две собственные производственные площадки в России и Сербии, созданные по стандарту GMP, что гарантирует качество и безопасность продукции на международном уровне.





Осознанный выбор

Анастасия подчеркивает, что экология для нее – это не просто маркетинг, а убеждение. Сейчас в упаковке бренда используются стекло, алюминий и перерабатываемый картон без ламинации. Более того, Smorodina отказалась от вторичной упаковки – привычных маркетинговых коробок. Это решение позволило ежегодно экономить более тысячи деревьев.





Я не могу производить продукт, который вредит планете. Это мой внутренний стоп. Я просто не смогу спать спокойно, зная, что выпускаю тонны мусора.

Это космос

Этот год стал для бренда особенным: Smorodina получила международно признанную сертификацию COSMOS, подтверждающую соответствие самым строгим стандартам натуральной косметики и экологичного производства.

Когда я только мечтала создать свой бренд, я ориентировалась на бренды, у которых есть COSMOS-сертификация. Сейчас мы наконец созрели для того, чтобы сертифицировать свое производство и выйти на новый уровень.

Так история одной девушки, которая мечтала создать экологичную натуральную косметику с научным подходом, стала реальностью. А сколько еще впереди!



