Рожденный в гармонии с природой: бренд Smorodina и его история

 228

В 2025 году бренду натуральной косметики Smorodina исполнилось 8 лет. Его основательница рассказала Клео.ру, с чего начиналась эта история.

Особое отношение

Анастасия Семенова, основательница бренда Smorodina, родилась и выросла в Магнитогорске – городе, где индустриальный ландшафт тесно соседствует с природой. Ее детство прошло среди Уральских гор и озер. Именно в тот период в ней сформировалось особое отношение к живому: бережное, трепетное, глубокое. Это ощущение не ушло с возрастом – напротив, стало тем самым внутренним стержнем, на котором позже вырастет вся философия ее бренда.

Фото: архивы пресс-службы Smorodina Cosmetic. Основатель бренда, химик-технолог Анастасия Семенова

"С детства у меня было обостренное ощущение, что природа рядом требует заботы. Я очень тонко чувствовала, когда что-то в ней нарушается – и всегда хотелось это остановить, защитить, исправить", – рассказывает журналу Клео.ру Анастасия Семенова. 

Когда Анастасия впервые задумалась о создании собственной косметики, в России натуральный уход ассоциировался с дегтярным мылом и аптечными упаковками без аромата и эстетики. Пришло понимание, что рынок только начинает просыпаться и у этой индустрии большой потенциал.

Фото: архивы пресс-службы Smorodina Cosmetic

Мне хотелось, чтобы это было "вау!". Чтобы натуральное было не только полезным, но и красивым, современным, вдохновляющим.

Бюджета и инвесторов у Анастасии не было: первую сумму на бизнес она заняла у бабушки. Когда появилась возможность приобрести небольшое помещение и немного оборудования, Анастасия запустила маленькое производство. Первым продуктом стала сахарная паста для депиляции, но это было лишь начало пути.

Фото: архивы пресс-службы Smorodina Cosmetic

Название со смыслом

Как родилось название бренда? Анастасия искала звонкое слово, которое бы отразило суть ее мировоззрения и концепцию косметики.

"Смородина – это витаминная ягода из детства, живая, сочная, русская. В ней и вкус, и сила, и свет. А еще в ней слышится "родина". Это очень про меня, про мою связь с землей, с природой, с тем, что важно", – говорит Анастасия.

Выбор латинского написания Smorodina тоже не случаен: Анастасия уверена, что бренд достоин быть популярным не только в России, но и за ее пределами. 

Смелые эксперименты

С момента появления в 2017 году бренд отличался амбициозностью и визуальной продуманностью. Когда в команде появился сильный технолог, Smorodina сделала ставку на функциональность натуральной косметики, используя активы со всего мира, отмеченные международными наградами. Бренд не боялся экспериментов: подтверждение тому – лимитированные шампуни в алюминиевых банках и патчи из конопляной ткани, которые вызвали резонанс благодаря концептуальности и дизайну.

Фото: архивы пресс-службы Smorodina Cosmetic

Мы запускали лимитированные серии шампуней в банках из-под кока-колы. Это был такой взрыв на рынке, о котором писали все СМИ.

Основным направлением бренда стал уход за лицом: шесть линеек, каждая решает конкретные проблемы кожи – от акне до возрастных изменений, формируя экспертный подход в каскадном уходе. Бестселлером стала энзимная пудра – одна из первых в России, вдохновленная международными трендами. Сегодня у Smorodina есть две собственные производственные площадки в России и Сербии, созданные по стандарту GMP, что гарантирует качество и безопасность продукции на международном уровне.

Фото: архивы пресс-службы Smorodina Cosmetic. Энзимная пудра для проблемной кожи с цинком и салициловой кислотой

Осознанный выбор

Анастасия подчеркивает, что экология для нее – это не просто маркетинг, а убеждение. Сейчас в упаковке бренда используются стекло, алюминий и перерабатываемый картон без ламинации. Более того, Smorodina отказалась от вторичной упаковки – привычных маркетинговых коробок. Это решение позволило ежегодно экономить более тысячи деревьев.

Фото: архивы пресс-службы Smorodina Cosmetic

Я не могу производить продукт, который вредит планете. Это мой внутренний стоп. Я просто не смогу спать спокойно, зная, что выпускаю тонны мусора.

Это космос

Этот год стал для бренда особенным: Smorodina получила международно признанную сертификацию COSMOS, подтверждающую соответствие самым строгим стандартам натуральной косметики и экологичного производства.

Когда я только мечтала создать свой бренд, я ориентировалась на бренды, у которых есть COSMOS-сертификация. Сейчас мы наконец созрели для того, чтобы сертифицировать свое производство и выйти на новый уровень.

Так история одной девушки, которая мечтала создать экологичную натуральную косметику с научным подходом, стала реальностью. А сколько еще впереди!

Фото: архивы пресс-службы Smorodina Cosmetic


Мария Орешкина

Редактор раздела «Бьюти»

 

Сетевое издание "Клео.ру" Реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 86153 от 19.10.2023 г.

Подписывайтесь на нас

«Клео.ру» — интересно и доступно про моду, бьюти, светскую жизнь и все то, о чем ты хотела бы знать.