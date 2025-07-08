Лазерная эпиляция: 5 спорных утверждений, которым не стоит верить без разбора

Утверждение №1: Лазерная эпиляция – это не больно.

Ложь! Клиники красоты в один голос утверждают, что современные технологии делают процедуру совершенно безболезненной. Но по факту многие клиенты готовы с этим поспорить: ощущения во время эпиляции зависят не только от профессионализма мастера и от оборудования, но и от зоны обработки и от индивидуальной чувствительности. В области ног и рук лазер доставляет наименьший дискомфорт, а в зоне бикини и подмышек может ощущаться весьма болезненно.





Чтобы снизить болевые ощущения во время лазерной эпиляции, косметологи рекомендуют не назначать ее на время менструации, когда все чувства обострены и снижен болевой порог. За 30-40 минут до процедуры наносить местный обезболивающий крем на самые чувствительные зоны. Кроме того, на лазерную эпиляцию не стоит приходить с отросшими волосками – при сгорании они так же причиняют дискомфорт. Лучше побриться накануне процедуры.

Утверждение №2: Лазер можно делать летом.

Правда! На вопрос, можно ли лазерную эпиляцию делать в жаркое время года, косметологи отвечают утвердительно. Лазерная эпиляция повышает фоточувствительность кожи, поэтому есть риск получить гиперпигментацию, если отправиться на пляж после процедуры. Однако это не повод отказываться от лазера, это лишь необходимость усилить защиту от солнца и не выходить на улицу без SPF50.





Утверждение №3: Лазер убирает волосы навсегда.

Ложь! Лазер воздействует на активно растущие волосы и никак не влияет на спящие фолликулы , поэтому одна процедура не уничтожит всю растительность сразу. Повторные сеансы позволяют обработать все волосы в активной фазе и добиться максимального эффекта, но количество процедур индивидуально для каждого клиента.





Особенно сложно добиться долговременного удаления волос в гормонозависимых зонах (бикини, подмышки, участок над губой) – для них может потребоваться больше 10 процедур. И нужно быть готовыми к тому, что даже после завершения курса лазерной эпиляции нужно иногда приходить на поддерживающие сеансы, а через несколько лет снова повторять курс сначала.

Утверждение № 4. Лазер эффективнее электроэпиляции.

Ложь! Споры на этот счет не утихают, однако по опыту дерматологов и косметологов электроэпиляция является наиболее эффективным методом для перманентного удаления волос. В отличие от лазера, процедура помогает удалить волосы навсегда, однако за это приходится платить: процесс данной эпиляции более долгий и болезненный.





Однако лазерная эпиляция имеет меньше противопоказаний, ощущается более комфортно и считается более современным способом удаления волос.

Утверждение №5: Лазер подходит не для всех типов волос.

Правда! Лазерная эпиляция лучше всего работает на светлой коже и темных волосах. Чем выше содержание пигмента меланина, тем лучше поглощается лазерное излучение. При этом для светлых и рыжих волос лазер считается менее эффективным: для них рекомендуют диодный аппарат, а не александритовый лазер, и большее количество процедур.



