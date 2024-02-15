Проблема «сахарного лица»: как любовь к сладостям отражается на коже

Наши далекие предки и подумать не могли, что проблема современного человека будет заключаться не в том, как добыть еду, а как заставить себя отказаться от всевозможных вкусняшек. Сегодня производители предлагают огромный ассортимент угощений на любой вкус и кошелек. К сожалению, для оптимизации расходов в блюда очень часто добавляют вредные вещества, которые продлевают срок хранения, улучшают вкус и повышают привлекательность товара. Сахар, который многие называют «белой смертью», встречается в большинстве продуктов. При этом он оказывает крайне негативное влияние на здоровье. Женский журнал «Клео.ру» рассказывает о синдроме «сахарного лица» и как с ним бороться.



Что такое синдром «сахарного лица»

Главные признаки «сахарного лица»

Кожа является самым большим по площади органом человека, она очень сильно страдает при злоупотреблении сладким. Синдром «сахарного лица» проявляется в виде резкого ухудшения внешнего вида кожных покровов. Когда в теле происходит сбой, кожа, через которую выводятся многие не нужные организму токсины, начинает сильно страдать. Девушки часто замечают, что лицо негативно реагирует на резкие изменения в питании – недельный «зажор» может привести к появлению сыпи и прыщей.Это происходит из-за гликации— химического процесса, когда молекулы сахара связываются с белками и образуют гликолизированные продукты, пояснила косметолог-тренер Лана Аббасова. Они нарушают работу клеток, так как не покидают организм, блокируя естественные процессы. Сильнее всего страдают коллаген и эластин. Представительницы прекрасного пола хорошо знают, что именно эти белки позволяют сохранять красоту, повышая уровень упругости и эластичности кожи. Под воздействием сахара кожные покровы становятся более плотными, появляются морщины, заломы, сухость и стянутость.При повышенном содержании сахара в организме нарушается работа желудочно-кишечного тракта, также начинают активно работать сальные железы. Все это приводит к скоплению токсинов, которые часто провоцируют появление прыщей на лице.Кроме того, в таком случае нарушается процесс выведения жидкости из организма. Это приводит к появлению отеков, становится явно заметна одутловатость лица.Стоит запомнить, что сахар – лютый враг коллагена. Из-за разрушения «главного белка красоты» кожа теряет плотность и упругость, первые признаки старения появляются значительно раньше. На лице образуются глубокие морщины, кожа начинает шелушиться и теряет сияющий вид.Под воздействием сахара истончаются белковые волокна, это приводит к тому, что сосудики и капилляры становятся более заметными. Покраснение на коже придает ей нездоровый вид и добавляет представительнице прекрасной половины человечества лишние годы.

Как решить проблему «сахарного лица»

Очевидно, что для решения данной проблемы необходимо резко сократить потребление сахара. При этом нужно помнить, что он содержится не только в тортиках и шоколадках, но и других совсем не сладких на первый взгляд продуктах. Речь идет о полуфабрикатах, консервированных продуктах, чипсах и других снеках, майонезе, кетчупе, мюслях и так далее. Стоит отдавать предпочтение домашней еде, а не покупать готовые экспресс-каши, пикетированные соки и другие продукты с продолжительным сроком хранения.Важно не только отказаться от сахара, но и обогатить рацион полезными продуктами. Формированию коллагена способствует употребление морепродуктов, рыбы, красной икры. Важно также получать белки из яиц, творога, печени. Рацион должен быть разнообразным и полезным для организма.А еще не забывайте баловать себя натуральным зеленым чаем. Этот согревающий напиток не только может заменить кофе и наполнить тело энергией, но и снижает воспалительные процессы, которые происходят из-за переизбытка сахара в крови. Кроме того, в зеленом чае содержится много антиоксидантов, а также полифенолы, которые защищают кожу от ультрафиолета.