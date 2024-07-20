Покраска волос по лунному календарю в сентябре 2024 года

Окрашивание волос – это простой, но очень эффективный способ подчеркнуть свою индивидуальность и сделать свой образ уникальным. Но такая процедура является стрессом для прически и может плохо повлиять на ее внешний вид. Чтобы снизить возможные риски, стоит учитывать все факторы. Клео.ру предлагает разобраться, какие дни будут самыми благоприятными для покраски волос по лунному календарю в сентябре 2024 года.

Влияние Луны на волосы и окрашивание

О том, что Луна влияет на жизнь на нашей планете, было известно еще в древние времена. Ученые различных эпох пытались разгадать тайны ночного светила, изучая это влияние и сопоставляя свои наблюдения с различными явлениями. На основании этих данных астрологи выявили взаимосвязь между фазами и Луны и скоростью процессов, которые происходят в организме человека.

По утверждениям экспертов, такие изменения влияют на состояние волос и могут отразиться на результате некоторых косметических процедур, связанных с ними. Чтобы избежать возможных рисков и потенциального вреда, при планировании окрашивания стоит учитывать и основные фазы Луны. В сентябре 2024 года они будут такими:

Убывающая (1-2, 19-30 сентября) . В этот период лунного цикла происходит постепенное снижение интенсивности энергетического воздействия на организм. Волосы становятся менее восприимчивыми к любому внешнему влиянию. Прическа выглядит более здоровой и естественной. Однако для окрашивания такие условия будут не самыми лучшими: пигмент хуже впитывается и быстро смывается.

. В этот период лунного цикла происходит постепенное снижение интенсивности энергетического воздействия на организм. Волосы становятся менее восприимчивыми к любому внешнему влиянию. Прическа выглядит более здоровой и естественной. Однако для окрашивания такие условия будут не самыми лучшими: пигмент хуже впитывается и быстро смывается. Растущая (4-17 сентября) . На этом этапе влияние Луны усиливается. Внутренние процессы начинают происходить немного быстрее, а эффективность средств для ухода и красоты увеличивается. Благодаря высокому усвоению веществ организмом улучшается и результаты окрашивания волос. Цвет будет ярким и насыщенным, легко ляжет и сохранит первоначальный вид длительное время.

. На этом этапе влияние Луны усиливается. Внутренние процессы начинают происходить немного быстрее, а эффективность средств для ухода и красоты увеличивается. Благодаря высокому усвоению веществ организмом улучшается и результаты окрашивания волос. Цвет будет ярким и насыщенным, легко ляжет и сохранит первоначальный вид длительное время. Новолуние (3 сентября) . Самый неблагоприятный день для любых процедур по уходу и сохранению красоты. Низкая интенсивность лунной энергетики негативно скажется на состоянии волос, сделает их уязвимыми и ломкими. Дополнительный стресс в виде окрашивания лишь усугубит положение.

. Самый неблагоприятный день для любых процедур по уходу и сохранению красоты. Низкая интенсивность лунной энергетики негативно скажется на состоянии волос, сделает их уязвимыми и ломкими. Дополнительный стресс в виде окрашивания лишь усугубит положение. Полнолуние (18 сентября). В момент перехода Луны в эту фазу физические возможности человека увеличиваются, а состояние здоровья улучшается. Лунная энергия окажет благоприятное воздействие на волосы, но несмотря на это астрологи считают полнолуние неблагоприятным для покраски. Организм становится сильно чувствительным к любым средствам и препаратам. Пигмент может вызывать аллергическую реакцию, даже если в его основе лежат натуральные компоненты.

Планируя покраску волос на сентябрь 2024 года по лунному календарю, необходимо учитывать не только рекомендации астрологов, но и внутренние возможности. Плохое самочувствие, болезни и даже стресс могут негативно повлиять на состояние прически. Из-за недостатка питательных веществ или внутренних нарушений волосы могут быть ломкими и безжизненными. В таких условиях окрашивание может нанести много вреда, а сам результат процедуры будет далеким от ожиданий.





Благоприятные дни для окрашивания волос в сентябре 2023 года

Выбор правильной даты для салонных и домашних процедур поможет получить самые лучшие результаты. При правильном подходе и планировании выбранный цвет будет держаться дольше, а в некоторых случаях может даже улучшить состояние волос и оздоровить их.

Лунный календарь указывает, какие дни считаются самыми благоприятными для покраски волос в сентябре 2024 года.





Астрологи рекомендуют при планировании окрашивания уделить внимание знакам зодиака, в которых в этот момент находится Луна. Наиболее удачными конфигурациями считаются следующие:

Луна во Льве . Под влиянием огненного знака окажутся успешными большинство экспериментов с цветом. Даже самые сложные и спорные сочетания будут давать интересные результаты. Подходящее время для самых дерзких решений.

. Под влиянием огненного знака окажутся успешными большинство экспериментов с цветом. Даже самые сложные и спорные сочетания будут давать интересные результаты. Подходящее время для самых дерзких решений. Луна в Деве . Земной знак зодиака приветствует спокойный, обдуманный и аккуратный подход. Хорошее время, чтобы слегка обновить цвет или красить волосы небольшими частями, подчеркивая тем самым свои особенности характера и индивидуальность.

. Земной знак зодиака приветствует спокойный, обдуманный и аккуратный подход. Хорошее время, чтобы слегка обновить цвет или красить волосы небольшими частями, подчеркивая тем самым свои особенности характера и индивидуальность. Луна в Стрельце . Лучший знак зодиака для кардинальных изменений в стиле. Приветствуются не только эксперименты с цветом волосы, но и всем своим образом. Чем сильнее будут изменения, тем лучше окажется финальный результат.

. Лучший знак зодиака для кардинальных изменений в стиле. Приветствуются не только эксперименты с цветом волосы, но и всем своим образом. Чем сильнее будут изменения, тем лучше окажется финальный результат. Луна в Козероге . Процедура, проведенная в эти дни, будет иметь оздоровительный и укрепляющий эффект. Состояние волос резко улучшится, но из-за идущих процессов восстановления снизится скорость их роста.

. Процедура, проведенная в эти дни, будет иметь оздоровительный и укрепляющий эффект. Состояние волос резко улучшится, но из-за идущих процессов восстановления снизится скорость их роста. Луна в Тельце. Это созвездие считается одним из самых благоприятных для покраски волос по лунному календарю. Наиболее удачными будут процедуры по окрашиванию в натуральные цвета или обновление природных оттенков.





Неблагоприятные дни для окрашивания волос в сентябре 2023 года

Следует помнить, что энергетика Луны может работать как на пользу, так и во вред. Успех мероприятия с астрологической стороны во многом зависит от выбранного времени для процедур. Если положение планет формирует негативную конфигурацию, то не стоит рассчитывать на хорошие результаты.

Таблица показывает, в какие дни не стоит красить волосы по лунному календарю в сентябре 2024 года.





Луна в Водолее . Данный знак ассоциируется у астрологов с инновациями и неожиданностями. Однако в отношении ухода за волосами созвездие создает больше рисков, чем благоприятных возможностей. Результат окрашивания сложно предугадать, поэтому не стоит слишком сильно увлекаться своей прической в такие дни.

. Данный знак ассоциируется у астрологов с инновациями и неожиданностями. Однако в отношении ухода за волосами созвездие создает больше рисков, чем благоприятных возможностей. Результат окрашивания сложно предугадать, поэтому не стоит слишком сильно увлекаться своей прической в такие дни. Луна в Рыбах . Этот знак отвечает за интуицию дам и их связь с космической энергетикой. Окрашивание может нарушить эти потоки, обрывая связь с магическими силами. Для восстановления может потребоваться очень много времени.

. Этот знак отвечает за интуицию дам и их связь с космической энергетикой. Окрашивание может нарушить эти потоки, обрывая связь с магическими силами. Для восстановления может потребоваться очень много времени. Луна в Овне . Салонные и домашние процедуры могут негативно повлиять на состояние волос. Прическа будет выглядеть безжизненной и сухой, могут появиться секущиеся кончики, сухость и раздражение на коже головы.

. Салонные и домашние процедуры могут негативно повлиять на состояние волос. Прическа будет выглядеть безжизненной и сухой, могут появиться секущиеся кончики, сухость и раздражение на коже головы. Луна в Раке. Самый неблагоприятный знак зодиака для дам, которые планировали получить хороший результат от покраски волос. Краска будет плохо впитываться в структуру, неравномерно окрашивая прическу и быстро вымываясь.

Помимо неблагоприятного влияния некоторых знаков зодиака, следует помнить и о других датах, нежелательных для покраски волос по лунному календарю. Клео.ру напоминает, что в полнолуние и новолуние окрашивание также не даст желаемого результата, но даже может навредить прическе.





Подведем итог

Планирование покраски волос по лунному календарю на сентябрь 2024 года открывает интересные возможности. С помощью этого инструмента можно не только выбрать наиболее удобную для себя дату, но и избежать многих проблем, которые несет эта процедура.