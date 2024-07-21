Подбор стрижек и окрашивания для делового/классического стиля

В деловом мире внешний вид играет важную роль. Он не только помогает создать приятное впечатление, но и влияет на восприятие вас как компетентного и уверенного в себе человека. Ключевыми составляющими любого образа являются правильно подобранные стрижка и окрашивание. Нужно, чтобы они подчеркивали ваши достоинства и гармонично сочетались с офисным гардеробом. О современных вариантах причесок в деловом стиле рассказывает Александр Кувватов – парикмахер, колорист, мастер международного класса, создатель и совладелец бренда профессиональной косметики для волос Injir Hair, автор более 15 книг-учебников по парикмахерскому искусству.





Стрижки

Сегодня бьюти-индустрия предлагает множество удобных и интересных стрижек для бизнес-леди и офисных служащих. Можно найти для себя оригинальную прическу, которая будет соответствовать вашим представлениям о прекрасном и ритму жизни.

Короткие волосы

Боб и каре по-прежнему остаются классикой делового стиля. Они выглядят аккуратно и ухоженно, подчеркивая вашу серьезность и организованность. Выбирая боб, можно поэкспериментировать с длиной и текстурой, сохраняя при этом строгость линий.

Стрижка пикси подходит для женщин, готовых к изменениям. Она открывает лицо, делая акцент на глаза и скулы. Такая прическа требует регулярного ухода, но смотрится очень стильно и современно.

Средние волосы

Лонг-боб – идеальная модель для тех, кто предпочитает среднюю длину волос. Она сочетает в себе элегантность и простоту ухода. Лонг-боб можно укладывать различными способами – от гладких вариантов до легких волн.

Стрижка каскад добавляет прядям объема и динамичности. Она подходит для женщин с тонкими волосами, так как визуально увеличивает их густоту. Каскад легко укладывается и смотрится естественно.

Длинные волосы

Классическая ровная стрижка также может быть частью делового образа, если волосы ухожены и уложены. Лаконичная модель без слоев и ступеней подчеркивает строгость и элегантность.

Для создания более мягкого и женственного стиля можно сделать легкие волны. Они добавляют прическе объема и текстуры, сохраняя при этом классические черты.

Окрашивание





Если вы связаны с бизнес-сферой, перед визитом в салон важно правильно выбрать цвет волос. Какие оттенки уместны в этом случае?

Натуральный тон

Для офисного стиля предпочтительны природные цвета. Они подчеркнут вашу естественную красоту и будут выглядеть максимально сдержанно. Среди популярных тонов можно выделить каштановый, шоколадный, русый и блонд. Важно, чтобы волосы гармонировали с внешностью и образом в целом.

Однотонное окрашивание

Данный вариант подходит для тех, кто стремится к классике и простоте. Он выглядит аккуратно и стильно, не отвлекая внимание окружающих от профессиональной деятельности. Скромные и спокойные оттенки без резких контрастов подчеркнут структуру стрижки, делая волосы более блестящими и здоровыми на вид.

Балаяж и омбре

Если вы хотите добавить облику свежести и динамичности, можно рассмотреть техники окрашивания балаяж или омбре. Эти методы обеспечивают мягкий переход цветов, добавляя прическе глубину и объем. Главное – остановиться на естественных приглушенных тонах, чтобы сохранить серьезный рабочий вид.

Офисные прически для волос разной длины





Для бизнес-сферы подходят следующие виды укладок:

1. Классический пучок или низкий хвост помогут создать собранный деловой образ. Можно дополнить их небольшими акцентными деталями, например, заколками.

2. Гладкий зачес набок выглядит стильно, элегантно и строго. Он хорошо сочетается с офисными костюмами и платьями.

3. Стрижка с гладкой укладкой – практичный вариант для коротких и средних волос. Она смотрится аккуратно и профессионально.

4. Распущенные пряди с ровным пробором визуально удлиняют лицо, они оптимальны для серьезных консервативных образов.

5. Легкая небрежная укладка подходит для творческих и менее формальных сфер, создает ощущение стильной естественности.

Общие рекомендации для деловых причесок

Главное – подобрать вариант, который будет удачно сочетаться с гардеробом. Волосы должны быть уложены аккуратно, без торчащих прядей, подчеркивать не только ваш профессионализм, но и безупречный вкус.

Используйте качественные продукты для домашнего ухода, которые поддерживают здоровье и силу волос. Не стоит экспериментировать со стайлинговыми средствами, придающими офисной прическе излишний блеск или неестественный объем.

Правильно подобранные стрижка и окрашивание помогут вам продемонстрировать свою индивидуальность и отлично впишутся в строгий классический образ. Важно помнить, что ухоженные волосы – это неотъемлемая часть делового стиля, которая способствует созданию положительного впечатления и развитию успешной карьеры.