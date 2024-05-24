Вечерние прически 2024 года: красивые и стильные идеи на прямые и вьющиеся пряди

Для особого выхода представительницы прекрасного пола подбирают образы с особой тщательностью, стремясь их сделать максимально эффектными. Одним из неотъемлемых атрибутов являются вечерние прически 2024 года, которые представлены в собранном или распущенном варианте и подбираются с учетом типа волос и особенностей внешности их обладательницы. Клео.ру предлагает вместе разобраться с актуальными тенденциями и подобрать красивые и стильные прически на вечер, которые станут гармоничным дополнением и изюминкой вашего образа.

Модные тенденции вечерних причесок 2024

Основное условие, которому должен соответствовать образ для вечера, – целостность, но при этом эффектность. Прическе в этом моменте отводится немаловажное значение, ведь именно она поможет выигрышно подчеркнуть черты женского лица и привлечь к девушке максимальное внимание. Добиться впечатляющего эффекта помогут модные тенденции, на которые советует обратить внимание Клео.ру:

При желании сделать максимальный акцент на женственности стоит выбрать распущенные варианты, которые представлены крупными завитыми локонами или голливудскими волнами, придающими сходство со стилем ретро.





Интересно выглядят собранные прически, при оформлении которых используется плетение. Несколько кос могут быть собранными в низкий пучок, приобретающий дополнительной объемности.

Женщины, предпочитающие стрижки с челкой, могут выигрышно обыграть эту деталь. Она укладывается с помощью стайлинговых средств, выполняется в четком прямом варианте, в виде «шторки», распадающейся на две стороны, косой асимметрии, при необходимости отвлекающей внимание от недостатков. Длинную челку можно оставить прямой или уложить волнами.





Пучок – одна из самых популярных разновидностей вечерних причесок. Его создают высоко или низко расположенным, гладким или фактурным объемным. К актуальным модным тенденциям относится украшение прически бусинами, заколками с жемчужинами или со стразами.

Греческий стиль – одно из востребованных решений, которыми представлены стильные идеи вечерних причесок. Распущенную версию с волнами или собранную с высоким или низким пучком предлагается дополнить утонченной диадемой, придающей образу изящности и индивидуальности.





Разрешается совместить распущенную и собранную версии дизайнов. Примером выступает миниатюрный пучок в верхней части головы и спускающиеся книзу завитые локоны.

Не утрачивает актуальности плетение, представленное косами в классическом и французском варианте, в виде «рыбьего хвоста». Если растянуть заплетенные пряди, то удастся придать прическе дополнительный визуальный объем.





Как собранные, так и распущенные версии будут органично смотреться с оригинальными украшениями: заколками или диадемами, декорированными жемчужными бусинами, стразами.

Мелкие «африканские» кудри можно обыграть в вечернем варианте. Такие локоны допускается обработать гелем для придания влажного эффекта, присобрать в боковых частях с помощью небольших кос или красивых оригинальных заколок.





Прически для разных типов волос

Прическа будет смотреться особенно удачно и гармонично, если подобрать ее с учетом структуры прядей. Клео.ру рекомендует учитывать следующие советы по укладке:

На ровных средних и длинных волосах будет органично выглядеть низко расположенный пучок. Такая прическа подразумевает гладкую структуру, поэтому предназначена для прямых прядей. Высокое расположение пучка тоже допускается и смотрится красиво. В этом случае прическу можно обыграть удлиненной челкой-шторкой, разделяющейся на две стороны.





Голливудские локоны разрешается выполнить как на длинных волосах, так и на каре средней или короткой длины. Такая версия стрижки с подобной укладкой придает образу сходство со стилем гэтсби.





Кудрявые локоны смотрятся выигрышно в распущенном варианте за счет вьющейся структуры. Усилить впечатление поможет обработка стайлинговыми средствами: гелем, придающим влажный эффект.





Как на кудрях, так и на ровных волосах допускается создать низкий пучок с плетением из кос. Вьющиеся пряди можно оставить без данной обработки, поскольку они создают объем сами по себе.





Подчеркнуть здоровый блеск и красоту прямых прядей поможет вечерняя прическа в виде высокого хвоста. Одну прядку оставляют выпущенной и впоследствии оборачивают у его основания.





Подведем итог

Вечерние прически 2024 года – это неотъемлемая составляющая красивого образа для особого выхода. Модницы смогут подобрать для себя подходящие вариации распущенных или собранных дизайнов. В зависимости от индивидуальных предпочтений и особенностей внешности можно подобрать прически в виде пучков, хвостов, крупных, мелких завитков, голливудских локонов, кос.