Пептиды для лица: за ними будущее?

Что за вид этот пептид?

Пептиды уверенно завоевывают популярность в бьюти-индустрии, демонстрируя впечатляющие результаты в борьбе с любыми признаками старения. Этот компонент, сравнимый по эффективности с ретинолом, стимулирует процессы омоложения изнутри, а не просто разглаживает поверхностные морщины. Но в отличие от ретинола, пептиды не вызывают реактивных реакций, к ним не требуется привыкание, они не повышают чувствительность к ультрафиолету.





Пептиды для лица – это молекулы из двух и более аминокислот, которые соединяются между собой и легко проникают в глубокие слои эпидермиса. Они стимулируют выработку коллагена и эластина, повышая упругость кожи, возвращая тонус. Кроме того, они могут нейтрализовать воспалительные реакции и даже улучшить состояние кожи, склонной к куперозу.

Альтернатива ботоксу

Исследования одного из вида пептидов – миорелаксантов – показало, что уходовые средства с использованием большой концентрации этого ингредиента способны снижать подвижность мышц, которые отвечают за мимику. Тем самым, такие пептиды могут стать безвредной альтернативой ботокса: при своевременном профилактическом использовании, они снижают риски появления мимических морщин и делают существующие заломы менее заметными.

Сплошная польза

Неудивительно, что чем больше исследуют влияние пептидов на кожу, тем популярнее становится этот компонент. Теперь пептидные комплексы можно встретить в сыворотках и кремах разных ценовых категорий, в основном в антиоксидантной и антивозрастной косметике. Чем ближе к началу состава указаны пептиды, тем выше их концентрация в средстве, тем ярче должен быть эффект.

По мнению косметологов, пептиды для лица полезны всем, в особенности – людям с начальными признаками возрастных изменений (так как пептиды не разглаживают кожу, а способствуют естественному увеличению выработки коллагена и эластина клетками). Пептидную косметику оценят обладатели тусклой и чувствительной кожи, потому что она в большинстве своем гипоаллергенна и не вызывает негативных реакций. Некоторые пептиды обладают противовоспалительными свойствами, помогая уменьшить воспаление, покраснения и раздражения, поэтому рассмотреть пептидный уход можно тем, кто имеет проблемную кожу со следами от акне и расширенными порами.

Тест на совместимость

Добавляя в свою бьюти-рутину пептидную косметику, стоит учитывать, что она сочетается не со всеми косметическими ингредиентами. Нежелательно сочетать пептиды с кислотами: их совместное использование возможно только в разное время суток – например, пептиды утром, а кислоты перед сном. Витамин С и ретиноиды могут деактивировать некоторые виды пептидов, поэтому лучше не комбинировать их друг с другом. Оптимально, если на время использования пептидного ухода вы откажетесь от других активов, но если это невозможно, то будете использовать их в другое время суток.



