Окрашивание волос 2019 на длинные волосы - модные тенденции

Мода ежегодно щедра на новинки. Ультра яркие оттенки, необычные тона или градиент часто будоражат фантазию модниц и провоцируют на кардинальные изменения. В 2019 году не стоит без оглядки следовать модным тенденциям в окрашивании на длинные волосы, важно понимать, как выбрать лучшее, то, что заставит природную красоту заиграть новыми красками. А выбрать есть из чего.

Основные тренды в окрашивании

Безоговорочной новинкой и трендом 2019 года в окрашивании волос стал коралловый рыжий тон. Он хорошо смотрится на длинных волосах при монохромном окрашивании и при применении различных техник с мягким переходом тонов. Такого оттенка проще добиться на светлых волосах, достаточно выбрать краситель подходящего цвета и применить любую технику окрашивания.

Обладательницам темного тона волос придется провести подготовку с обесцвечиванием, чтобы коралловый рыжий получился именно нужного, топового в 2019 году, оттенка.

Коралл – это тон, который подойдет девушкам со светлой или темной кожей, карими или зелеными глазами. Зеленоглазые представительницы слабого пола с таким броским оттенком волос станут более яркими, заметными, оттенок глаз заиграет на фоне локон и покажется в самом лучшем свете.

Кареглазым дамам коралловый рыжий на волосах придаст мягкости во взгляде. Внешность станет намного ярче, а взгляд более женственным, нежным.

Но модные тенденции в окрашивании на длинные волосы в 2019 году не столь однозначны. По-прежнему в топе направлений для стайлинга и тонирования локонов остается натуралистичность. Следуя модным тенденциям нового сезона важно выбирать близкие к природным оттенки.

Даже названия красителей сейчас навеяно природой, натуральны. Например:

жемчужный блонд – стильный оттенок с холодным благородным блеском, розовым или перламутровым отливом;

– стильный оттенок с холодным благородным блеском, розовым или перламутровым отливом; коралл – яркий, ультрасовременны натуральный тон;

– яркий, ультрасовременны натуральный тон; пралине, шоколад, кофе – такие тона подойдут для брюнеток и превратят свою обладательницу в стильную и модную особу;

– такие тона подойдут для брюнеток и превратят свою обладательницу в стильную и модную особу; темный каштан, вишня, натуральный черный – очень темные, тем не менее, натуральные цвета.

Кроме того, что вариант оттенка волос следует подбирать к типу внешности, чтобы окрашивание выглядело естественно, важно не менять кардинально цвет, чтобы не навредить здоровью и красоте локонов. Окрашивание стоит проводить у профессионала или дома с соблюдением всех требований безопасности, следую технологии.

Модные направления для длинноволосых брюнеток и шатенок

Окрашивание волос в 2019 на длинные волосы для брюнеток не приготовило радикальных сюрпризов. Тем не менее можно выделить определенные тренды в палитре жгучих, страстных и загадочных темных оттенках:

На пьедестал почета в этом году поднимается жгучий черный. Именно он становится тем оттенком, на который стоит обратить внимание брюнеткам, если хочется изменений, но нет желания нанести вреда волосам. Черный во всех своих проявлениях подходит как светлокожим, так и смуглым дамам вне зависимости от оттенка глаз. Важно только подобрать оттенок черного под свой тип внешности. Он может быть теплым или холодным, важно соблюсти полярности. Шоколадный во всех оттенках. Это направление в колористике давно полюбилось мастерам и клиенткам салонов красоты. Такой цвет многообразен, красив и вкусен: от темного шоколада с перчинкой для «холодных» девушек со светлой кожей, темными или голубыми, серыми глазами до карамели с переходом в «шатен» для «теплых» красавиц со смуглым оттенком кожи, карими, зелеными глазами. Вишня, кофе, каштан – это все тона с теплым подтекстом. Они актуальны в 2019 году, главное соблюсти излюбленный принцип естественности и не выбрать синтетический оттенок. Лучше остановить выбор на том, что ближе к природной цветовой гамме.

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Окрашивание длинных волос в 2019 году для брюнеток может быть монохромным, в один тон нот корней до кончиков или с градиентом. На темных волосах эффекта перехода оттенка достичь сложнее, чем на блонде, но в руках мастеров это получается с легкостью.

Для шатенок в этом году наступает звездный час. Рыжий с коралловым оттенком сделает свою обладательницу яркой, экспрессивной и ультрамодной. Фото с модных показов 2019-2020 доказывают популярность этой цветовой палитры не только на волосах, во всех областях стилистики.

Трендовые оттенки и техники для блондинок

Новинки окрашивания на длинные волосы в 2019 году порадуют и блондинок. Самым популярным и модным оттенком станет классический холодный платиновый блонд. Это очень сложный в достижении и поддержании цвет, но все усилия будут не напрасны, так как в 2019 году окрашивание для блондинок именно в этот тон на длинные или короткие волосы очень популярно.

Платиновый блонд может иметь легкий розовый подтон без перехода на теплый оттенок.

Популярный в прошлом сезоне цвет розового золота уходит на второй план, но все же будет иметь право на существование, особенно, если внешность яркая с теплым цветотипом.

Популярными оттенками для блондинок будут любые светлые русые тона, особенно с градиентом и переходом к более светлым кончикам.

На светлых или русых волосах эффектно смотрится градиент, который можно достичь при помощи таких техник, как:

шатуш;

омбре;

балаяж.

Все эти техники направлены на достижение схожего результата – перехода оттенков от корней к кончикам, имитирующего естественные переливы, выгорание локонов на солнце. Их различие только в способе нанесения красителя, направлении движений мастера, использовании инструментов при окрашивании.

Монохром или градиент

Согласно модным тенденциям, окрашивание волос в 2019 на длинные волосы в блонд или темные тона может быть монохромным или с переходом оттенков.

Если выбирать монохромное однотонное окрашивание, то важно выбрать глубокий, насыщенный оттенок, качественный краситель с технологией перелива оттенков. Это важно для достижения эффекта натуральных локонов. Будь то блонд, рыжий или темный оттенок, нужно добиться ровного, глубокого цвета. Для длинных волос важно рассчитать количество красителя и время окрашивания, чтобы результат был ожидаемым, благоприятным.

При необходимости можно пользоваться тониками или спреями для экспресс окрашивания, но они не дают глубины цвета.

На длинных волосах очень выгодно смотрятся все техники градиента. Высвечивание локонов к кончикам давно полюбилось девушкам и не выходит из моды уже несколько лет. В 2019 году баляж или шатуш по прежнему актуальны. Для этих видов окрашивания стоит подбирать современные модные оттенки, чтобы выглядеть стильно. Эти техники подходят для блондинок, брюнеток и шатенок, всех без исключения.

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Еще одним неоспоримым преимуществом градиента на волосах является долговременность и щадящий режим. Корни волос не подвергаются воздействию химии. Отрастание не так страшно, как при однотонном полном прокрашивании. При необходимости можно поддерживать и освежать цвет прядей.

В любом случае, окрашенные волосы в 2019 году требуют определенного ухода и повышенного внимания, чтобы цвет сохранялся сочным и насыщенным как можно дольше. Важно пользоваться специальными сериями ухода, баловать локоны масками и уходом из натуральных компонентов. Все модные тенденции собрались в одном понятии - ухоженность.