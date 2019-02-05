Окрашивание волос 2019 на короткие волосы - модные новинки

Стильные короткие стрижки не теряют своей актуальности. Они практичны, удобны, позволяют экспериментировать с прической, добавляют образу задора, юности и шарма. В окрашивании волос сезона 2019 модные стилисты рекомендуют использовать различные оттенки и игру цвета. Модные тенденции для коротких волос предполагают цветовые эксперименты как с традиционной палитрой натуральных тонов, так и с яркими футуристическими акцентами.

Поэтому забудьте об однотонном цвете и пробуйте нестандартные сочетания и новые техники колористики.

Омбре для коротких волос

Популярная техника окрашивания комбинирует два гармоничных цвета, плавно перетекающих один в другой. У корней тон может быть светлее или темнее чем на концах, что обеспечивает прическе интересный вид и необходимый контраст. Для небольшой длины важно соблюдать правило контраста, согласно которому второй краситель не должен отличаться более чем на два тона. Важно добиться постепенного перехода, избегая эффекта отросших корней.

Для цветовых сочетаний можно выбирать любые комбинации, учитывая популярные тенденции. В моде, как и в прошлом сезоне естественные цвета. Жидкий мед, шоколад, корица будут смотреться эффектно и модно, карамельные оттенки добавят теплоты, а золотистые придадут сияния.

Техника шатуш

Простая в исполнении и довольно выразительная техника позволяет создать модный эффект “выгоревших” на солнце волос. Сохраняя естественный оттенок, мастер осветляет выборочно пряди. Плавные линии не обязательны, а начинать осветление можно с любой высоты. Многое зависит от естественного тона шевелюры, поэтому стилист может выбрать как осветление, так и создание темных локонов. Для коротких волос все делается максимально просто, пряди начесываются и покрываются красителем.

После смывания вы увидите очень естественное осветление, как будто вы долгое время провели в жарких странах под палящим солнцем.

Окрашивание 3D

Настоящим подарком для обладательниц тонких волос, стала техника трехмерного окрашивания, основанная на сочетании нескольких оттенков одного цвета. Конечный результат выглядит просто потрясающе, превращая редкие пряди в объемную прическу. Техника визуально добавляет густоты, создает естественный блеск и многогранные переливы на коротких волосах. Подобное окрашивание волос сезона 2019 отлично подойдет для блондинок, но и темноволосым девушкам можно попробовать новинку.

Для того чтобы добиться ухоженного вида локонов и необходимой пышности прически, мастеру придется потрудиться. Важно подобрать гармоничную палитру и правильно выполнить технику. Поэтому обращайтесь только к профессионалам, избегая некачественных красителей.

Трафаретное окрашивание

Вызывающие, смелые и одновременно уникальные, раскрывающие индивидуальность образы, можно создать окрашиванием с помощью трафаретов. Модные тенденции окрашивания волос поднимают эффектные акценты на вершину популярности. Поэтому смело наносите контрастный декор на короткие волосы в сезоне 2019.

Используя специальные приспособления мастер может нанести на локоны любой рисунок, зигзаги, линии или модный леопардовый окрас. Вы также можете сделать свою неповторимую композицию.

Лучше всего для экспериментов подходит стрижка боб, однако получить желанную композицию можно и на других стрижках. Большим плюсом техники является возможность выбрать любые цветовые комбинации. Контрастная палитра будет смотреться уместно, а похожие цвета гармонично.

Балаяж

Техника предполагает сочетание цветов, которые настолько гармонично вплетаются друг в друга, что провести какие-либо границы невозможно. Растяжка цвета, игривые отблески, смена оттенков, делают локоны живыми и естественными. Однотонное окрашивание, придающее укладке вид искусственного парика осталось в далеком прошлом. Окрашивание волос в технике балаяж сезона 2019, подходит для блондинок и брюнеток. Оно имеет целью повторить природные переливы, сделать короткие волосы ухоженными и блестящими.

Техника подходит практически для всех типов волос, отлично дополняет короткие стрижки и вписывается в любой образ.

Акцент на челке

Один из самых популярных вариантов окрашивания для коротких стрижек, предполагает выделение цветом фронтальной части. Небольшая длина локонов часто предполагает наличие челки, которую согласно модным тенденциям, требуется сделать основным элементом. Различные цвета, контрастные, яркие или более светлые привлекут внимание и разнообразят привычный образ. Используя модные оттенки можно смело экспериментировать и пробовать различные цветовые вариации.

Радужные цвета

Как и в прошлом сезоне модное радужное окрашивание волос в 2019 году остается в тренде. Фото ярких прядей и радужных переливов продолжают украшать модные журналы, а на коротких волосах подобные смелые решения будут смотреться особенно стильно и эффектно. Если комбинация подобрана правильно, прическа подойдет даже для офисного стиля.

Особенно актуальными будут нежно-голубые цвета, жемчужно-розовые и перламутровые. Во время творческих экспериментов не забывайте учитывать цветотип внешности.

Двухцветное окрашивание

Следующий вариант колорирования разработан исключительно для короткой длины. Фото яркой новинки уже украшают глянцевые журналы, и выглядят очень привлекательно. Альтернативой популярному уже не один сезон омбре, станет четкое разделение двух контрастных цветов. Главная задача модниц, использующих эту технику, сделать яркую, выразительную прическу.

Забудьте о плавных линиях и ненавязчивых переливах, двухцветное окрашивание для смелых и решительных леди, которые не боятся быть в центре внимания.

При выполнении техники за основу берется натуральный тон, а затылок и виски окрашивают в контрастный цвет. Попробовать технику могут светловолосые девушки, брюнетки и обладательницы огненных локонов. Если стрижка предполагает выбритые участки, они также выделяются яркой цветовой палитрой.

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Металлические акценты

Следящие за модой девушки знают, что все оттенки пепельного популярны уже несколько сезонов подряд. Однако модные стилисты пошли дальше и предложили специальный краситель создающий металлический отблеск. Этот прием очень понравился не только представителям молодежи, но и дамам в возрасте. Он отлично ложится на короткие волосы и идеально подходит для блондинок.

Техника выполнения модного окрашивания волос сезона 2019 довольно проста, несколько прядей обесцвечивают, а затем покрывают особым составом. Окрашивание с эффектом металлик позволит разнообразить прическу и не причинит большого вреда волосам.

Глубокий черный цвет

В наступившем году на модные подиумы вернулся иссиня-черный цвет. Оттенок настолько насыщенный и глубокий, что просто невозможно пройти мимо не обратив внимание на эффектные короткие волосы. Этот вариант окрашивания волос сезона 2019 имеет плюсы и минусы. Он сделает внешность брюнеток броской, добавит уверенности, силы, стиля и яркости, однако все недостатки станут более заметными.

Цвет вороньего крыла подчеркнет морщины, прибавит несколько лет и сделает кожу более бледной. Взвесив все за и против, отправляйтесь к проверенному мастеру, и заранее посоветуйтесь относительно этого модного тона.



Мода заставляет нас часто меняться, экспериментировать и уделять должное внимание своей внешности. Дизайнеры и стилисты придумывают для нас смелые идеи, креативные решения и нестандартные вариации. В окрашивании волос модные тенденции постоянно меняются, позволяя нам все время пробовать что-то новое. Цвет волос является неотъемлемой частью имиджа, поэтому поход к стилисту сейчас стал необходимостью. Следите за новинками окрашивания волос 2019, будьте всегда в курсе событий и в центре внимания, создавайте яркие образы и пробуйте самые современные достижения индустрии красоты.