Новогодний маникюр для коротких ногтей: идеи, которые вас вдохновят

Тренд на короткие ногти набирает обороты, и Новый год — не повод от него отказываться. Напротив, аккуратная длина идеальна для уютных зимних сюжетов, которые на длинных ногтях выглядят вычурно.
Для любителей нюда
Когда пространства немного, каждая деталь становится значимой. Короткие ногти предоставляют отличный шанс создать миниатюрную, но очень выразительную праздничную историю. Удачная идея – небольшие новогодние рисунки на нюдовом фоне. Можно украсить так каждый ноготь, а можно – сделать акцент на одном или нескольких.
Хромированные лаки в этом году на пике популярности, и новогодние праздники – отличный повод интегрировать их в нейл-дизайн. Тонкие бантики, звездочки, снежинки, нарисованные серебром или золотом, смотрятся эстетично и нежно.
Золотой горошек, по кругу обрамляющий каждый ноготь, и один миниатюрный новогодний рисунок – идеальный выбор для короткой длины и нюдового базового лака.
Разноцветные кружочки, напоминающие россыпь новогодних шаров, создают праздничное покрытие без визуального перегруза.
Хочется добавить еще больше новогоднего вайба? Декабрь – то самое время, когда можно украсить дизайн ногтей стразами или бусинами, не боясь переборщить.
Включите снег
Снежинки – простой узор, который всегда актуален в зимние месяцы. Идея с рождественским вайбом – крупные красные снежинки, нарисованные хромированным лаком, на натуральной бежевой базе.
Темно-синий лак, в цвет освещенной огнями новогодней ночи, прекрасно сочетается с белыми или серебряными снежинками. Можно нарисовать их вручную или наклеить специальные стикеры.
Нарядный красный лак с мелким шиммером – новогодняя классика, из года в год не теряющая своей актуальности. Белая объемная снежинка на одном или двух ногтях – наилучшее дополнение к такому дизайну.
Вдохновленный елью
Один из самых модных цветов маникюра этой зимы – насыщенный хвойный. В новогодних дизайнах он раскрывается особенно ярко!
Темно-зеленый цвет органично интегрируется в дизайн ногтей: можно использовать его для цветного френча, для прорисовки рождественских венков и елей.
Карамельная трость
Рождественские карамельные трости – легкий в прорисовке элемент, который добавит настроение в любой маникюр.
Отлично смотрятся знаменитые леденцы и в компании с другими новогодними атрибутами.
Не забудьте сохранить понравившиеся идеи новогоднего маникюра для коротких ногтей, чтобы показать нейл-мастеру: реализовать задумку будет проще, если за основу взят удачный пример!