Новогодний маникюр для коротких ногтей: идеи, которые вас вдохновят

Для любителей нюда

Когда пространства немного, каждая деталь становится значимой. Короткие ногти предоставляют отличный шанс создать миниатюрную, но очень выразительную праздничную историю. Удачная идея – небольшие новогодние рисунки на нюдовом фоне. Можно украсить так каждый ноготь, а можно – сделать акцент на одном или нескольких.

Хромированные лаки в этом году на пике популярности, и новогодние праздники – отличный повод интегрировать их в нейл-дизайн. Тонкие бантики, звездочки, снежинки, нарисованные серебром или золотом, смотрятся эстетично и нежно.

Золотой горошек, по кругу обрамляющий каждый ноготь, и один миниатюрный новогодний рисунок – идеальный выбор для короткой длины и нюдового базового лака.

Разноцветные кружочки, напоминающие россыпь новогодних шаров, создают праздничное покрытие без визуального перегруза.

Хочется добавить еще больше новогоднего вайба? Декабрь – то самое время, когда можно украсить дизайн ногтей стразами или бусинами, не боясь переборщить.

Включите снег

Снежинки – простой узор, который всегда актуален в зимние месяцы. Идея с рождественским вайбом – крупные красные снежинки, нарисованные хромированным лаком, на натуральной бежевой базе.

Темно-синий лак, в цвет освещенной огнями новогодней ночи, прекрасно сочетается с белыми или серебряными снежинками. Можно нарисовать их вручную или наклеить специальные стикеры.

Нарядный красный лак с мелким шиммером – новогодняя классика, из года в год не теряющая своей актуальности. Белая объемная снежинка на одном или двух ногтях – наилучшее дополнение к такому дизайну.

Вдохновленный елью

Один из самых модных цветов маникюра этой зимы – насыщенный хвойный. В новогодних дизайнах он раскрывается особенно ярко!

Темно-зеленый цвет органично интегрируется в дизайн ногтей: можно использовать его для цветного френча, для прорисовки рождественских венков и елей.

Карамельная трость

Рождественские карамельные трости – легкий в прорисовке элемент, который добавит настроение в любой маникюр.

Отлично смотрятся знаменитые леденцы и в компании с другими новогодними атрибутами.

Не забудьте сохранить понравившиеся идеи новогоднего маникюра для коротких ногтей, чтобы показать нейл-мастеру: реализовать задумку будет проще, если за основу взят удачный пример!