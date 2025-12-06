Новогодний маникюр для коротких ногтей: идеи, которые вас вдохновят

 168

Тренд на короткие ногти набирает обороты, и Новый год — не повод от него отказываться. Напротив, аккуратная длина идеальна для уютных зимних сюжетов, которые на длинных ногтях выглядят вычурно.

Для любителей нюда

Когда пространства немного, каждая деталь становится значимой. Короткие ногти предоставляют отличный шанс создать миниатюрную, но очень выразительную праздничную историю. Удачная идея – небольшие новогодние рисунки на нюдовом фоне. Можно украсить так каждый ноготь, а можно – сделать акцент на одном или нескольких.

Фото: соцсети / @nailalamode

Хромированные лаки в этом году на пике популярности, и новогодние праздники – отличный повод интегрировать их в нейл-дизайн. Тонкие бантики, звездочки, снежинки, нарисованные серебром или золотом, смотрятся эстетично и нежно. 

Фото: соцсети / @glosssy.and.co

Золотой горошек, по кругу обрамляющий каждый ноготь, и один миниатюрный новогодний рисунок – идеальный выбор для короткой длины и нюдового базового лака.

Фото: соцсети / @_by_shelley

Разноцветные кружочки, напоминающие россыпь новогодних шаров, создают праздничное покрытие без визуального перегруза.

Фото: соцсети / @lydiagracenails

Хочется добавить еще больше новогоднего вайба? Декабрь – то самое время, когда можно украсить дизайн ногтей стразами или бусинами, не боясь переборщить.

Фото: соцсети / @nonnailartist

Включите снег

Снежинки – простой узор, который всегда актуален в зимние месяцы. Идея с рождественским вайбом – крупные красные снежинки, нарисованные хромированным лаком, на натуральной бежевой базе.

Фото: соцсети / @_by_shelley

Темно-синий лак, в цвет освещенной огнями новогодней ночи, прекрасно сочетается с белыми или серебряными снежинками. Можно нарисовать их вручную или наклеить специальные стикеры.

Фото: соцсети / @athevabeauty

Нарядный красный лак с мелким шиммером – новогодняя классика, из года в год не теряющая своей актуальности. Белая объемная снежинка на одном или двух ногтях – наилучшее дополнение к такому дизайну.

Фото: соцсети / @_by_shelley

Вдохновленный елью

Один из самых модных цветов маникюра этой зимы – насыщенный хвойный. В новогодних дизайнах он раскрывается особенно ярко!

Фото: соцсети / @nailsby_laureng

Темно-зеленый цвет органично интегрируется в дизайн ногтей: можно использовать его для цветного френча, для прорисовки рождественских венков и елей.

Фото: соцсети / @todoenuno__

Карамельная трость

Рождественские карамельные трости – легкий в прорисовке элемент, который добавит настроение в любой маникюр.

Фото: соцсети / @cathycasement_beauty

Отлично смотрятся знаменитые леденцы и в компании с другими новогодними атрибутами.

Фото: соцсети / @poshaandpolished__studio_

Не забудьте сохранить понравившиеся идеи новогоднего маникюра для коротких ногтей, чтобы показать нейл-мастеру: реализовать задумку будет проще, если за основу взят удачный пример!

Мария Орешкина

Редактор раздела «Бьюти»

 

Сетевое издание "Клео.ру" Реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 86153 от 19.10.2023 г.

Подписывайтесь на нас

«Клео.ру» — интересно и доступно про моду, бьюти, светскую жизнь и все то, о чем ты хотела бы знать.