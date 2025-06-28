Это что-то новенькое! Маникюр в стиле пляжных полотенец

Сама нежность

Полоска – это не всегда про резкие контрасты. Очень нежно смотрится пастельный узор с чередованием широких линий – например, желтых с розовым, персиковых с салатовым, голубых с лавандовым.

Еще один вариант с деликатным узором – сочетание тонких полосок на молочно-белом фоне.

В разных направлениях

Это дизайн для тех, кто любит все нестандартное: горизонтальные и вертикальные полоски разных цветов и диаметра в одном маникюре.

Такой дизайн ногтей лучше всего подходит к однотонной одежде, цвет которой повторяет один из оттенков, использованных в маникюре.

В греческом стиле

Средиземноморский дизайн так созвучен с летним настроением! Даже если на улице зарядили дожди, а вы сейчас далеко от побережья, этот маникюр – из тех, которыми хочется любоваться.

Белые в полоску

Один из самых "ходовых" цветов в летнее время – белый – прекрасно подходит к полосатому тренду.

Тонкие голубые полоски на белом фоне – простейший дизайн, который визуально удлиняет ногти и делает их форму более утонченной.

На одной волне

Одна из необычных интерпретаций полосатого тренда – часть ногтей накрасить только наполовину, оставив нюдовой часть возле кутикулы.

Яркость на максимум

Лето – самое время для сочных красок, поэтому не стоит отказывать себе в ярком маникюре, если вы воспринимаете на себе не только нюд и белый. Попробуйте необычные сочетания контрастных оттенков: голубой и розовый, салатовый и фуксию, оранжевый и бирюзовый.

Розовый с красным – одна из небанальных комбинаций оттенков, которая идеально вписывается в летний тренд и хорошо подходит к большинству сезонных образов.

Черное и белое

Бескомпромиссный и контрастный, черно-белый маникюр сразу бросается в глаза и привлекает внимание. Идеально с черным или белым офисным костюмом: для тех, кто не боится выйти за рамки делового дресс-кода.

Не забудьте сохранить понравившиеся идеи маникюра в полоску для похода к нейл-мастеру: реализовать задумку будет проще, если за основу взят удачный пример!