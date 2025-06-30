Как делать пляжные волны: лайфхаки для самой модной укладки этого лета

Естественная укладка, словно вы искупались в море и волосы высохли сами по себе, – идеальный летний тренд, который легко воплотить в жизнь. Волосы не должны быть идеально накрученными: наоборот, чем естественнее и непринужденнее, тем лучше. Но и тут есть свои хитрости, чтобы прическа выглядела эффектно, а не так, будто вы забыли расчесаться.

Способ 1: самый аутентичный

Главный помощник в создании пляжных волн – спрей с морской солью. Он придает волосам ту самую текстуру, которая появляется, когда вы отдыхаете на морском берегу.





Как делать: вымойте голову, как обычно, и не забудьте про кондиционер: солевые спреи подсушивают локоны, поэтому важно предварительно их увлажнить. Обильно распылите солевой спрей для укладки на влажные, слегка подсушенные полотенцем волосы по всей длине. Теперь делайте "жамкающие" движения, сжимая пряди в кулаке – от кончиков к корням. Если есть время, дайте волосам высохнуть естественным путем, продолжая периодически "жамкать" их. Это даст самый естественный эффект. Либо используйте фен с насадкой-диффузором: это ускорит процесс и добавит объема. Если волосы плотно держат форму, дополнительно закрепите прическу лаком.





Способ 2: самый естественный

Создание пляжной укладки при помощи заплетенных кос – это простой и быстрый способ, раскрывающий естественную красоту волос.

Как делать: вечером перед сном вымойте голову и подсушите полотенцем. Разделите волосы на 2–4 крупные секции: чем больше секций и чем туже косы, тем мельче будут волны. Для "пляжных" волн лучше делать 2–3 нетугие классические косы или "рыбий хвост". Ложитесь спать. Утром аккуратно расплетите косы. Не расчесывайте, просто разберите волны пальцами и слегка взбейте руками. Можно сбрызнуть текстурирующим спреем для фиксации и объема.





Вместо кос можно закрутить влажные волосы в несколько свободных пучков (один на макушке, два по бокам) и закрепить резинками. А утром распустить и разобрать пальцами.

Способ 3: самый технологичный

Получить структурированные волны можно и при помощи стайлера. Этот метод дает более выраженные, но все равно небрежные волны, а главный его плюс – в возможности создания более предсказуемой, "глянцевой" пляжной укладки.





Как делать: вымойте волосы, сбрызните термозащитным спреем и хорошо просушите феном. Разделите волосы на несколько секций. Берите не слишком широкие пряди и накручивайте на плойку, оставляя кончик прямым. Накручивайте пряди в разные стороны – одну от лица, другую к лицу. Держите стайлер недолго, чтобы просто создать изгиб, а не тугой локон. Когда все волосы накручены, аккуратно взбейте локоны пальцами. Можно сбрызнуть солевым спреем для дополнительной текстуры и небрежности.



