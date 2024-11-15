Модный лунный маникюр 2024: от нежного нюда до ярких дизайнов

Бьюти-тренды цикличны, и вот уже возвращается мода на некогда популярный обратный френч. Делимся свежими идеями маникюра с лунками.
Обратный френч – это перевернутый французский маникюр, при котором выделяется не свободный край ногтя, а его лунка. В классическом исполнении его делают в нюдовой гамме, делая ноготь бежевым или розовым, а лунку – молочной или белой.
Если выделить лунки жизнерадостным цветом – например, лимонным или персиковым, обратный френч заиграет новыми красками.
Действенный способ скрасить серые ноябрьские дни – сделать маникюр с радужными лунками. При этом в каждой лунке можно комбинировать два контрастных цвета: оранжевый с синим, желтый с голубым и так далее.
Стильный вариант – накрасить ногти одним актуальным цветом (например, хвойным или шоколадным), а лунки выделить другими оттенками, выбрав для каждого пальца разный лак.
Сейчас уже актуальны дизайны с легким новогодним вайбом. Например, нюдовый маникюр с градиентными зелеными лунками, у кутикулы выделенными блестящим лаком.
Молочные ногти с лунками, накрашенными лаком с крупным глиттером, смотрятся нарядно, но не вызывающе. Подойдут и для новогоднего корпоратива, и для офисных будней.
Блестящие ногти и глянцевые лунки контрастного цвета – еще одна свежая ноябрьская идея, которая подходит для ногтей любой длины.
Небесно-синий цвет комплиментарно смотрится на лунках ногтей, в отличие, например, от красного, который может придать кутикуле воспаленный вид.
Глиттерные лаки на лунках очень освежают маникюр. Можно комбинировать их с кремовыми глянцевыми лаками без блесток, на контрасте они смотрятся красиво.
В тренде черный лак с блестками, напоминающий звездное небо. На его основе можно сделать французский и лунный маникюр, чередующиеся с однотонно накрашенными ногтями.
Лунки, тонко прорисованные металлическим гель-лаком, смотрятся очень дорого и деликатно. Такой маникюр подходит под любой образ.
Лунный маникюр в модном оливковом цвете с нежными мятными лунками.
Лунный дизайн подходит не только к глянцевым или шиммерным лакам, он интересно выглядит и с дуохромными оттенками.
Не забудьте сохранить понравившиеся идеи лунного маникюра для похода к нейл-мастеру: воплотить их будет проще, если за основу взят удачный пример!