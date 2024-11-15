Покраска волос по лунному календарю в январе 2025 года

Новый год – это новое начало. И ничто так не символизирует, как обновленный стиль и новый цвет волос. Однако окрашивание – это достаточно стрессовая процедура для прически, и особенно сильно это заметно в зимний период. Чтобы сохранить здоровый вид, следует минимизировать возможные риски. Планируя покраску волос в январе 2025 года, рекомендуется делать это по лунному календарю.

Влияние Луны на результат покраски волос

Луна – это одно и самых важных небесных тел, на положение которого астрологи обращают внимание в первую очередь. О том, что земной спутник оказывает сильное влияние на нашу планету, было известно еще в древности. Лунные календари использовались в самых разных сферах деятельности, позволяя планировать мероприятия на основе природных циклов.

Однако интерес к лунному влиянию сохраняется и в современном мире. По мнению астрологов, Луна воздействует на организм человека, ускоряя или замедляя внутренние процессы. Такие перемены могут повлиять на состояние волос и, в конечном итоге, изменить результаты окрашивания. Чтобы добиться желаемого эффекта и при этом не навредить прическе, следует выбирать только самое подходящее время для покраски волос по фазам Луны. В январе 2025 года они будут следующими:

Растущая (1-13, 30 и 31 января) . Одновременно с увеличением освещенности лунного диска возрастает и энергетическое влияние земного спутника. В этот период в организме происходят незаметные, но важные изменения. Волосы растут быстрее, но становятся более восприимчивыми к внешнему воздействию. По мнению астрологов, это наиболее благоприятная ситуация для окрашивания. Результат оправдает все ожидания.

. Одновременно с увеличением освещенности лунного диска возрастает и энергетическое влияние земного спутника. В этот период в организме происходят незаметные, но важные изменения. Волосы растут быстрее, но становятся более восприимчивыми к внешнему воздействию. По мнению астрологов, это наиболее благоприятная ситуация для окрашивания. Результат оправдает все ожидания. Убывающая (15-28 января) . На этом этапе лунного цикла происходит замедление внутренних процессов. Организм начинает экономить энергию и проще избавляется от всего лишнего. Волосы при этом приобретают более здоровый вид и лучше защищены от внешнего воздействия. Для окрашивания такая ситуация не самая благоприятная: краска будет хуже впитываться и может лечь неровно.

. На этом этапе лунного цикла происходит замедление внутренних процессов. Организм начинает экономить энергию и проще избавляется от всего лишнего. Волосы при этом приобретают более здоровый вид и лучше защищены от внешнего воздействия. Для окрашивания такая ситуация не самая благоприятная: краска будет хуже впитываться и может лечь неровно. Полнолуние (14 января) . В этот момент интенсивность воздействия на человека будет максимальной. Физические возможности заметно возрастут, создавая благоприятные условия для стрижки и ухода за волосами. Однако для окрашивания время будет не самым удачным: возможны нестандартные реакции на ингредиенты, содержащиеся в краске.

. В этот момент интенсивность воздействия на человека будет максимальной. Физические возможности заметно возрастут, создавая благоприятные условия для стрижки и ухода за волосами. Однако для окрашивания время будет не самым удачным: возможны нестандартные реакции на ингредиенты, содержащиеся в краске. Новолуние (29 января). Самый неблагоприятный день в лунном календаре для покраски волос. Результат не оправдает никаких ожиданий, а риски навредить волосам значительно возрастут. Рекомендуется отложить все важные дела и дать себе немного времени для отдыха.





Благоприятные дни для окрашивания волос в январе 2024 года

Выбор подходящих дней для окрашивания может существенно повлиять на результат. Луна, проходя через разные знаки зодиака, заряжается от них дополнительной энергетикой. Они могут как усиливать свойства, так и оказывать негативное влияние на волосы. Чтобы добиться желаемого результата, стоит планировать покраску волос в январе 2025 года по лунному календарю. Таблица покажет самые благоприятные дни этого зимнего месяца.





Луна в Тельце . В такие моменты создаются самые благоприятные условия для окрашивания волос. Можно заниматься как простым обновлением цвета, так и серьезными работами. Результат таких процедур сможет впечатлить даже самых требовательных женщин.

. В такие моменты создаются самые благоприятные условия для окрашивания волос. Можно заниматься как простым обновлением цвета, так и серьезными работами. Результат таких процедур сможет впечатлить даже самых требовательных женщин. Луна во Льве . Под влиянием этого знака зодиака удастся воплотить в жизнь самые смелые идеи. Астрологи советуют планировать на эти дни эксперименты с прической. Мощная энергетика Льва позволит добиться лучшего цветового сочетания.

. Под влиянием этого знака зодиака удастся воплотить в жизнь самые смелые идеи. Астрологи советуют планировать на эти дни эксперименты с прической. Мощная энергетика Льва позволит добиться лучшего цветового сочетания. Луна в Деве . Этот знак создаст подходящие условия для легкого обновления цвета и незначительного окрашивания. Простые процедуры благоприятно отразятся на состоянии волос. А вот со сложными работами и экспериментами лучше повременить: результаты могут оказаться хуже, чем ожидается.

. Этот знак создаст подходящие условия для легкого обновления цвета и незначительного окрашивания. Простые процедуры благоприятно отразятся на состоянии волос. А вот со сложными работами и экспериментами лучше повременить: результаты могут оказаться хуже, чем ожидается. Луна в Стрельце . Астрологи прослеживают связь этого знака со здоровьем. Окрашивание волос может благотворно повлиять на общее самочувствие и работу организма в целом. Лунная энергетика поможет укрепить иммунитет.

. Астрологи прослеживают связь этого знака со здоровьем. Окрашивание волос может благотворно повлиять на общее самочувствие и работу организма в целом. Лунная энергетика поможет укрепить иммунитет. Луна в Козероге. Под влиянием Луны волосы приобретут более здоровый вид, а их структура заметно улучшится. Потенциальные риски, связанные с окрашиванием, тоже будут ниже, позволяя женщинам немного поэкспериментировать со стилем.





Неблагоприятные дни в январе 2024 года

Зима – это одно из самых серьезных испытаний для волос. Морозы и сухой воздух негативно влияет на их структуру. И окрашивание в этой ситуации будет дополнительным стрессом. Чтобы избежать потенциальных рисков, следует тщательно выбирать время для проведения такой процедуры. В таблице ниже показано, на какие дни не стоит планировать покраску волос.





Луна в Водолее . Данный знак зодиака считается самым непредсказуемым. В такие моменты приходят самые необычные и нестандартные идеи. И далеко не все они бывают удачными. Принимая решения, стоит тщательно обдумать последствия и не спешить.

. Данный знак зодиака считается самым непредсказуемым. В такие моменты приходят самые необычные и нестандартные идеи. И далеко не все они бывают удачными. Принимая решения, стоит тщательно обдумать последствия и не спешить. Луна в Рыбах . Знак магии и интуиции. Окрашивание может заблокировать связь с космосом и ослабить энергетическую защиту.

. Знак магии и интуиции. Окрашивание может заблокировать связь с космосом и ослабить энергетическую защиту. Луна в Овне . Не рекомендуется планировать покраску волос на эти дни из-за сильного влияния на здоровье. Негативные последствиям скажутся не только на состоянии самой прически, но и на общем самочувствии. Возможно появление неприятных симптомов и развитие болезней.

. Не рекомендуется планировать покраску волос на эти дни из-за сильного влияния на здоровье. Негативные последствиям скажутся не только на состоянии самой прически, но и на общем самочувствии. Возможно появление неприятных симптомов и развитие болезней. Луна в Раке. Самый консервативный знак зодиака, не терпящий никаких изменений. Любые перемены будут неудачными и завершатся провалом. Любые сложные процедуры и эксперименты со стилем стоит отложить на более подходящее для них время. Окрашивание не даст желаемого результата, зато потенциальные риски будут намного выше.

Следует помнить, что полнолуние и новолуние тоже считаются неблагоприятными днями, и планировать на эти дни покраску волос нельзя.





Подведем итог

Следование лунным циклам – значит быть в гармонии с природой. Чтобы покраска волос прошла удачно в январе 2025 года, ее стоит планировать по лунному календарю. Заручившись поддержкой звезд, удастся добиться желаемых результатов.