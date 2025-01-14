Модные стрижки на длинные волосы 2025 года: обзор самых актуальных трендов

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Узнайте о самых модных стрижках на длинные волосы в 2025 году. В этой статье вы найдете актуальные тренды 2025 года вместе с фото-идеями.

Прически, созданные на основе удлиненных локонов, подчеркивают женственность их обладательницы. Именно поэтому модные стрижки на длинные волосы в 2025 году будут пользоваться особой популярностью. В этой статье Клео.ру приводит фото обзор наиболее актуальных тенденций, на которые стоит обязательно обратить внимание в этом сезоне.

Основные тренды стрижек на длинные волосы 2025 года

В этом сезоне стилисты предлагают вниманию представительниц прекрасного пола варианты причесок, варьирующихся от классики с прямым срезом до сложных многоуровневых стрижек. С помощью определенной техники выстригания удастся добиться нужного эффекта: придать волосам недостающего объема или напротив, несколько проредить густые тяжелые пряди, чтобы они лучше "ложились". Справиться с задачей помогут модные тенденции, которые берут на вооружение мастера парикмахерского искусства. Далее Клео.ру рассмотрит идеи, которые будут особо востребованными и популярными в этом сезоне.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Каскад

Неустаревающая классика в области красивых стрижек представлена в самых разных интерпретациях. При выборе той или иной версии прически стоит учитывать структуру прядей, поскольку это поможет подобрать для себя наиболее выигрышный вариант. Так, для девушек с тонкими волосами лучшим выбором станет каскад с легкой многослойностью, затрагивающей как затылочную, так и теменную зоны. Для обладательниц вьющихся локонов идеальным решением станет круглый каскад. На прямых прядях будет выигрышно смотреться двойная версия стрижки.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Лесенка

При выполнении этой стрижки выстригание прядей сосредоточено преимущественно в боковых частях. Особенно эффектно будет смотреться сочетание с удлиненной челкой-шторкой, распадающейся на две стороны. Альтернативой "лесенке" станет стрижка "бабочка", очень популярная в этом сезоне. Допускается дополнение обоих вариантов причесок легкой многослойностью в нижней части.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Рапсодия

Это один из вариантов каскада, характеризующийся подчеркнутой женственностью. Отличительная особенность прически – создание мягких и плавных переходов. Выстригание начинается в боковых частях по алгоритму "лесенки", при этом пряди постепенно переходят в нижний слой, спускаясь мягкими волнами.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Аврора

Это еще одна вариация причесок на длинные волосы. Стрижка будет особенно выигрышно смотреться на женщинах с вытянутой формой лица. Это обусловлено тем, что при создании прически формируется своеобразная "шапочка", которая начинается в области макушки и идет до плеч. Данный прием способствует зрительному расширению лица. В зависимости от структуры прядей их подвергают филировке или градуировке.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Ровный срез

Классика продолжает оставаться неизменно актуальной, и не подвержена влиянию моды. Несмотря на кажущуюся простоту прически, к технике ее создания стоит подходить с особой тщательностью. При выстригании нижних прядей важно добиться четкого и равномерного среза, только в этом случае стрижка будут смотреться аккуратно и безупречно. Данная версия идеально подойдет для обладательниц прямых прядей со здоровым блеском, стремящихся подчеркнуть их красоту.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

"Лисий хвост"

Прическа смотрится красиво и эффектно как в распущенном виде, так и собранной в хвост. При выстригании нижних прядей формируется своеобразный треугольник, острый край которого расположен внизу по центру. Данная техника исполнения подойдет для обладательниц прямых прядей, но при желании ее могут выбрать и женщины с вьющимися локонами. В последнем случае кончики волос рекомендуется обработать градуировкой.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Модные стрижки на длинные волосы в 2025 году представлены как вариантами с прямым срезом, так и многослойными версиями. Среди разнообразия причесок, предлагаемых стилистами, любая девушка сможет подобрать для себя вариант, максимально подчеркивающий достоинства внешности и скрывающий недостатки, подходящий для ее структуры волос и формы лица.

Ирина Федотова

Парикмахер

 

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