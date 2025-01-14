Модные стрижки на длинные волосы 2025 года: обзор самых актуальных трендов

Прически, созданные на основе удлиненных локонов, подчеркивают женственность их обладательницы. Именно поэтому модные стрижки на длинные волосы в 2025 году будут пользоваться особой популярностью. В этой статье Клео.ру приводит фото обзор наиболее актуальных тенденций, на которые стоит обязательно обратить внимание в этом сезоне.

Основные тренды стрижек на длинные волосы 2025 года

В этом сезоне стилисты предлагают вниманию представительниц прекрасного пола варианты причесок, варьирующихся от классики с прямым срезом до сложных многоуровневых стрижек. С помощью определенной техники выстригания удастся добиться нужного эффекта: придать волосам недостающего объема или напротив, несколько проредить густые тяжелые пряди, чтобы они лучше "ложились". Справиться с задачей помогут модные тенденции, которые берут на вооружение мастера парикмахерского искусства. Далее Клео.ру рассмотрит идеи, которые будут особо востребованными и популярными в этом сезоне.





Каскад

Неустаревающая классика в области красивых стрижек представлена в самых разных интерпретациях. При выборе той или иной версии прически стоит учитывать структуру прядей, поскольку это поможет подобрать для себя наиболее выигрышный вариант. Так, для девушек с тонкими волосами лучшим выбором станет каскад с легкой многослойностью, затрагивающей как затылочную, так и теменную зоны. Для обладательниц вьющихся локонов идеальным решением станет круглый каскад. На прямых прядях будет выигрышно смотреться двойная версия стрижки.





Лесенка

При выполнении этой стрижки выстригание прядей сосредоточено преимущественно в боковых частях. Особенно эффектно будет смотреться сочетание с удлиненной челкой-шторкой, распадающейся на две стороны. Альтернативой "лесенке" станет стрижка "бабочка", очень популярная в этом сезоне. Допускается дополнение обоих вариантов причесок легкой многослойностью в нижней части.





Рапсодия

Это один из вариантов каскада, характеризующийся подчеркнутой женственностью. Отличительная особенность прически – создание мягких и плавных переходов. Выстригание начинается в боковых частях по алгоритму "лесенки", при этом пряди постепенно переходят в нижний слой, спускаясь мягкими волнами.





Аврора

Это еще одна вариация причесок на длинные волосы. Стрижка будет особенно выигрышно смотреться на женщинах с вытянутой формой лица. Это обусловлено тем, что при создании прически формируется своеобразная "шапочка", которая начинается в области макушки и идет до плеч. Данный прием способствует зрительному расширению лица. В зависимости от структуры прядей их подвергают филировке или градуировке.





Ровный срез

Классика продолжает оставаться неизменно актуальной, и не подвержена влиянию моды. Несмотря на кажущуюся простоту прически, к технике ее создания стоит подходить с особой тщательностью. При выстригании нижних прядей важно добиться четкого и равномерного среза, только в этом случае стрижка будут смотреться аккуратно и безупречно. Данная версия идеально подойдет для обладательниц прямых прядей со здоровым блеском, стремящихся подчеркнуть их красоту.





"Лисий хвост"

Прическа смотрится красиво и эффектно как в распущенном виде, так и собранной в хвост. При выстригании нижних прядей формируется своеобразный треугольник, острый край которого расположен внизу по центру. Данная техника исполнения подойдет для обладательниц прямых прядей, но при желании ее могут выбрать и женщины с вьющимися локонами. В последнем случае кончики волос рекомендуется обработать градуировкой.





Подведем итог

Модные стрижки на длинные волосы в 2025 году представлены как вариантами с прямым срезом, так и многослойными версиями. Среди разнообразия причесок, предлагаемых стилистами, любая девушка сможет подобрать для себя вариант, максимально подчеркивающий достоинства внешности и скрывающий недостатки, подходящий для ее структуры волос и формы лица.