Модные рисунки на ногтях 2024: идеи модного и креативного маникюра

Нейл-арт с декором смотрится особенно красиво и оригинально. При желании сделать такой дизайн станут находкой модные рисунки на ногтях 2024 года. Стилисты предлагают эффектные варианты оформления, выполненные на разнообразную тематику. В зависимости от выбора деталей и цветовой гаммы нейл-арта может смотреться броско и ярко или нежно и утонченно. В этой статье Клео.ру предлагает ознакомиться с актуальными тенденциями.

Главные тренды рисунков на ногтях 2024

Удачно подобранные и красивые узоры на ногтях сделают нейл-арт неординарным и запоминающимся. Помогут достичь желаемого эффекта следующие тренды маникюра 2024 года:

Цветочные принты – беспроигрышный способ, чтобы придать дизайну романтичные черты. В зависимости от индивидуальных предпочтений на ногтевых пластинах удастся изобразить россыпь мелких ромашек или крупные лепестки розы, орхидеи, служащие для оформления акцентных пальцев. В последнем случае особо эффектно и натуралистично будет смотреться нейл-арт 2024 года, выполненный в технике акварели. Другой вариант – придать узору объемности, прибегнув к технике лепки.





Продолжает оставаться актуальной геометрия, представленная рисунками в виде полосок, треугольников, ромбов. С помощью изображения фигур на ногтях удастся реализовать популярный прием – зонирование. Пластину разделяют на отдельные участки, которые заполняют разноцветными лаками, блестками, некоторые оставляют прозрачными.





Изысканно и благородно смотрится мраморный нейл-арт. На ногтях изображают узор, имитирующий структуру камня. Чтобы добавить ярких ноток, можно дополнить дизайн блестками, органично вписывающимися в рисунок.





Растительный орнамент сделает маникюр особенно утонченным. Листочки можно прорисовать черным цветом, в контурном варианте или заполнив их лаком. В качестве фона подойдет нюдовый ,белый, яркий или блестящий лак.

При желании сделать дизайн универсальным и подходящим для дополнения любых образов подойдут идеи рисунков на ногтях, представленные в минималистичных решениях. Это может быть изображение миниатюрного сердечка, знака бесконечности или другие варианты мелких узоров.





Простое, но эффектное решение – абстракция, которая воплощается с помощью хаотичного нанесения пятен, полосок, разводов. Гармонично смотрится дополнение золотистой либо серебристой поталью.





Стильный маникюр можно создавать с учетом сезонности. Осенью будет актуально изображение на ногтевых пластинах разноцветных листьев желтого, оранжевого, красного цвета, весной – прорисовка нежных или ярких цветочных орнаментов, зимой – снежинок и морозных ажурных узоров, летом – броских лепестков, морских рисунков или фруктов в разрезе.





Рисунки в стиле поп-арт будут смотреться максимально неординарно. Это могут быть изображения женских лиц, губ, элементов косметики. Узоры выполняются в сдержанной нейтральной или яркой цветовой палитре.





Анималистика – стильный тренд, который не утрачивает своей актуальности. Популярные варианты дизайнов – изображения пятен леопарда или полосок зебры. Рисунки могут быть реализованы в естественной природной цветовой гамме или в броских, даже кислотных тонах.





Как выбрать рисунок на ногтях под свой стиль

Нейл-арт будет смотреться максимально гармонично, если он будет соответствовать общей стилистике образа. Клео.ру рекомендует подбирать маникюр с рисунками с учетом следующих моментов:

Длина ногтей. Если пластины укороченные, то на них будут органично выглядеть минималистичные узоры, не перегружающие нейл-арт. На длинных ногтях можно позволить себе проявить фантазию и креатив и создавать более сложные дизайны.

Образ жизни. Для девушек, проводящих много времени в офисе, предпочтительны вариации маникюра со сдержанными рисунками, выполненными в светлой нюдовой или пастельной палитре. Такой универсальный нейл-арт впишется в дресс-код и органично дополнит деловой образ, но вместе с тем и подчеркнет женственность его обладательницы.

Для любительниц романтичных луков станут находкой идеи маникюра, содержащие флористические или растительные орнаменты, нежные кружевные узоры.

При выборе нейл-арта в ярких тонах, важно учитывать, что он должен сочетаться с элементами гардероба. Самое главное условие в этом случае – общее впечатление должно быть гармоничным.





Подведем итог

Модные рисунки на ногтях 2024 года представлены чрезвычайно разнообразными вариантами, благодаря чему любая представительница прекрасного пола с легкостью подберет дизайн, идеально подходящий для нее и вписывающийся в ее образ и стиль. Романтичные узоры, четкая геометрия, яркие и броские принты – лишь небольшая часть идей, которые смогут применить девушки при создании нейл-арта.