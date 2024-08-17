Как быстро избавиться от прыща: неочевидные способы, которые действительно работают

Каждая из нас хотя бы раз сталкивалась с этой неприятностью: важная встреча или событие на носу, а тут – бац! – и прыщик прямо посреди лба. Все знают о зубной пасте и точечном нанесении чайного дерева, но есть ли способы, которые действительно могут помочь быстро и эффективно избавиться от нежелательного гостя? Оказывается, да, и некоторые из них совсем неочевидные!

Салициловый пластырь





Мало кто знает, но салициловый пластырь – это настоящее спасение в экстренной ситуации. Он пропитан салициловой кислотой, которая быстро устраняет воспаление и уменьшает прыщ буквально за ночь. Просто наклейте пластырь на проблемное место перед сном, а утром вас ждет приятный сюрприз – краснота заметно спадет, а прыщ подсохнет.

Гидрокортизоновый крем

Этот крем обычно используется для лечения раздражений и экземы, но в экстренных случаях он способен творить чудеса и с прыщами. Нанесите небольшое количество гидрокортизонового крема на воспаленное место, и уже через несколько часов заметите, как воспаление спадает. Но будьте осторожны: использовать этот способ нужно только в самых крайних случаях, чтобы избежать привыкания кожи.

Ледяной компресс с зеленым чаем

Зеленый чай обладает мощными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Сделайте крепкий настой, охладите его, затем намочите ватный диск и приложите к прыщу на несколько минут. Еще один вариант – заморозить чай в формочках для льда и делать холодные компрессы. Это поможет уменьшить воспаление и покраснение, сделав прыщ менее заметным.

Маска из аспирина





Аспирин – это ацетилсалициловая кислота, которая является отличным средством против воспалений. Раздавите таблетку аспирина, смешайте с несколькими каплями воды до состояния пасты и нанесите на прыщ. Оставьте на 10-15 минут, затем смойте теплой водой. Такая маска не только успокаивает кожу, но и ускоряет заживление прыщика.

Мазь с ретиноидами

Ретиноиды известны своими антивозрастными свойствами, но они также способны бороться с прыщами. Мазь с ретиноидами ускоряет обновление клеток кожи и помогает избавиться от прыща за считанные дни. Она отлично подходит для точечного нанесения на воспаления, особенно если прыщи появляются часто. Главное – использовать мазь в небольших количествах, чтобы избежать сухости кожи.