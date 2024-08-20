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Как правильно мыть голову: пять советов для здоровья волос

Как правильно мыть голову: пять советов для здоровья волос

1. Перед мытьем расчешите волосы. 

Важный момент, которым многие пренебрегают, – тщательное расчесывание перед водными процедурами. Если вы моете волосы шампунем, когда они спутаны, будет сложно расчесать их перед укладкой. Влажные волосы становятся тяжелее, расческа легко повреждает их, тянет за собой вместе с луковицей. Для расчесывания прямых волос трихологи рекомендуют использовать деревянные гребни с редкими зубьями, а для распутывания вьющихся локонов – массажные расчески со спиральной конструкцией или мягкими зубчиками разной длины, как у бренда Tangle Teezer. 

Фото: freepik.com

2. Раз в неделю используйте пилинг для кожи головы.

Каждый день кожа головы загрязняется выделяющимся себумом, на ней оседают компоненты средств для укладки и пыль из окружающей среды. Все это забивает поры, ведет к потере объема, появлению перхоти, повышенной жирности, выпадению волос. Приятного мало, но есть решение: раз в неделю использовать скраб или пилинг для кожи головы перед мытьем волос. Подобные средства содержат отшелушивающие компоненты, улучшают циркуляцию крови, помогают промывать волосы до скрипа. В результате появляется дополнительный объем, локоны дольше остаются свежими. 

Фото: архивы пресс-службы. Пилинг-скраб для кожи головы OTIUM WINTERIA, Estel. Скраб для кожи головы Живительная Свежесть, Л'Окситан

3. Делайте массаж кожи головы.

Кожа головы очень любит массаж – причем как во время мытья, так и в промежутках. Вспоминайте про это всегда, когда есть свободное время, запускайте пальцы в локоны и аккуратно массируйте корни. Одно из недавних изобретений бьюти-индустрии – силиконовый массажер для мытья волос: он стоит не дороже бюджетного шампуня, в разы увеличивает эффективность очищения кожи головы, активизирует кровообращение и превращает мытье в расслабляющую спа-процедуру. 

Фото: freepik.com

4. Не переусердствуйте.

Бывает, что желая лучше промыть волосы, мы не смываем шампунь дольше обычного и используем слишком горячую воду. Этого делать не нужно! Такой метод мытья волос ослабляет их и способствует выпадению. Оптимальная температура для водных процедур – 35-45 градусов, это комфортная теплая вода, не обжигающая кожу. Время намыливания прядей – не больше минуты, если на шампуне не указано иное. Для очень густых волос и для локонов с повышенной жирностью потребуется дважды повторить эту манипуляцию, но не больше: если двух раз не хватило для ощущения свежести, значит стоит поискать более подходящий шампунь для глубокого очищения. 

После мытья нанесите бальзам-ополаскиватель: распределяйте средство по длине волос, избегая попадания на корни. Масла и силиконы в составе кондиционеров смягчают волосы и разглаживают их, но при попадании на кожу головы они забивают поры и локоны быстро теряют свежесть.

Фото: архивы пресс-службы. Глубоко очищающий шампунь для волос, нуждающихся в частом мытье, Dercos Vichy. Глубоко очищающий шампунь Invigo Scalp Balance, Wella Professionals

5. Сушим по всем правилам.

Слегка отожмите волосы, чтобы убрать лишнюю воду. Соберите полотенце вокруг головы, подгибая один край под другой, наподобие тюрбана. Если время позволяет, походите так минут 15, – этого будет достаточно, чтобы влага впиталась. Далее идеальный вариант – сушить волосы естественным путем, но если это не для вас, пользуйтесь термозащитным спреем (по длине, но не на корни) и укладывайтесь привычным способом. При подсушивании кожи головы и корней старайтесь использовать менее горячий воздух.

Фото: freepik.com

20 августа 2024, 15:14
Фото: freepik.com
Мария Орешкина
Клео.ру✓ Надежный источник

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