Модное окрашивание волос 2024 года: трендовые оттенки волос и актуальные техники

Удачно подобранный оттенок локонов сделает прическу и внешность более выразительной. Модное окрашивание волос в 2024 году, представлено разнообразными техниками и трендами. В зависимости от индивидуальных предпочтений можно подобрать вариант в сдержанном нейтральном тоне или обратиться к смелым экспериментам. При этом важно учитывать предпочитаемый стиль, тон кожи и цвет глаз, особенности внешности.

Тренды в модном окрашивании волос 2024

Стилисты предлагают вниманию девушек новинки окрашивания, среди которых любая модница сможет подобрать вариант по своему вкусу. Клео.ру советует обратить внимание на следующие тенденции в окрашивании волос:

Темные локоны разрешается освежить, сделав на них карамельные блики, выполненные в медных, золотистых, коричневых тонах. Для достижения такого эффекта подойдут популярные техники шатуш или балаяж.





Мелирование продолжает оставаться неизменно актуальным, но в этом году нашло отражение в технике money piece hair. Она заключается в том, что высветлению полосками подвергаются пряди не по всей поверхности головы, а только в передней части. Этот прием отлично подойдет, чтобы придать чертам лица дополнительной выразительности.





Техника hair frosting максимально похожа на балаяж, но отличается тем, что пряди высветляются от корней практически до кончиков которые остаются более темными. Еще одна актуальная тенденция – обратный балаяж, при создании которого на основном цвете волос создаются не светлые, а темные блики.





Бебилайтс – техника, которая относится к числу лидирующих среди девушек и стилистов. Суть заключается в обработке отдельных тонких прядок. Прием особенно органично смотрится на прямых волосах, также он подойдет для оформления челки. Такое окрашивание придает стрижке освежающий эффект.





Омбре продолжает оставаться неизменно актуальным. Это прекрасный способ совместить два или более оттенка в одном окрашивании, создавая между ними плавные переходы по направлению сверху вниз. Неоспоримое преимущество омбре заключается в том, что прическа будет выглядеть ухоженной даже по мере отрастания прядей.





Советы по выбору цвета и стиля

При выборе цвета волос важно, чтобы он гармонировал с другими чертами внешности. Это делается с учетом оттенка кожи и глаз, цветотипа внешности, который может быть теплым или холодным. Клео.ру рекомендует учитывать следующие моменты:

Для блондинок с холодным цветотипом, для которого характерна светлая кожа, серые или голубые глаза, предпочтительны такие модные оттенки волос. Пепельный блонд можно разнообразить и освежить, придав ему розовый подтон. Другой популярный вариант – морозный блонд, придающий образ роскошные черты. Этот цвет волос подойдет именно для блондинок, поскольку на темных прядях его сложно воплотить, волосы требуют интенсивного высветления.





Для светловолосых девушек с теплым цветотипом (смуглой кожей, зелеными или светло-карими глазами) станет находкой карамельный блонд. На русых прядях можно прибегнуть к эффекту легкой растушевки, сохраняя естественный оттенок у корней и обращаясь к постепенно выстветлению по направлению к кончикам.





Смуглым брюнеткам с теплым цветопитом подойдут такие оттенки окрашивания как шоколадный или каштановый. Великолепно будут смотреться золотистые блики на темных прядях, воплощаемые с помощью техники балаяж. Такой прием придаст дополнительной выразительности карим глазам.





Для темноволосых девушек с холодным цветотипом, характеризующимся бледной кожей, станет находкой оттенок «горячий эспрессо». Этот цвет волос выглядит как насыщенный коричневый, но без красных нюансов. Он не только подчеркнет достоинства внешности, но и сделает глаза более яркими.





Рыжеволосые девушки с теплым оттенком кожи, голубыми, карими или зелеными глазами, смогут остановить выбор на медно-коричневом цвете волос, известном под названием «глубокий оберн». Также прекрасно подойдет тон золотистой меди.





Для девушек с кожей персикового цвета, карими или зелеными глазами, идеален цвет «пряная корица».





Для обладательниц холодного цветотипа, желающих стать рыжими, стоит выбирать такой цвет с пепельным подтоном.





Любительницы смелых экспериментов смогут привнести во внешность кардинальные перемены, выбрав радикальный красный. Стоит учесть, что такой цвет требует регулярного обновления, поскольку отрастание корней будет хорошо заметным.





Подведем итог

Модное окрашивание волос 2024 года поможет сделать стиль каждой девушки неповторимым, уникальным и запоминающимся. Разнообразие оттенков дает возможность изменить внешность мягко или кардинально. Однако к выбору цвета волос стоит подходить взвешенно и основательно, чтобы оттенок выигрышно подчеркивал достоинства внешности и гармонировал с цветотипом представительницы прекрасного пола.