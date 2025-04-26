Успеть за 5 минут: быстрый массаж головы для здоровья волос

Что дает

Механическое воздействие на луковицы волос и кожу головы усиливает микроциркуляцию крови, обеспечивает волосяные фолликулы необходимыми питательными веществами и кислородом. Кроме того, массаж головы помогает отшелушивать омертвевшие клетки кожи, освобождая поры и предотвращая появление перхоти. Он также способствует улучшению работы сальных желез, нормализуя выработку кожного сала, стимулирует рост волос, укрепляя волосяные луковицы и делая волосы более густыми и сильными.





В полезности массажа головы уверены и трихологи, и парикмахеры-стилисты. Как рассказала Клео менеджер по технологиям обучения Simushka Жукова Лидия, "массаж усиливает работу очищающих продуктов (шампуней, пилингов), сывороток и лосьонов. Регулярный самомассаж в домашних условиях также эффективен для укрепления и роста волос. Всего 5-10 минут в день, и уже через пару месяцев вы увидите первый, устойчивый результат. Для усиления эффекта вы можете использовать различные гаджеты: вибромассажеры, механические массажеры, щетки и лазерные расчески. Единственное, стоит воздержаться от сложных медицинских схем, и избегать воздействия на височные зоны".

Средства для массажа

Массаж головы полезен сам по себе, без дополнительных инструментов и средств. Но можно и усилить его действие при помощи специальной косметики, подходящей для самомассажа (в зависимости от типа вашей кожи и от задачи, которую вы хотите решить, это могут быть масляные комплексы, тоники, эмульсии, сыворотки для кожи головы), а также натуральных средств. Хорошо себя зарекомендовало эфирное масло розмарина: оно способствует активации спящих фолликулов и ускорению роста новых волос, делает локоны более сильными и устойчивыми к повреждениям, обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами, помогает бороться с перхотью и другими проблемами кожи головы.





Смешайте несколько капель масла розмарина с базовым маслом (например, кокосовым, оливковым или жожоба) и массируйте кожу головы в течение 5-10 минут. Оставьте масло на волосах на 30-60 минут, затем смойте шампунем.

Техника массажа головы

По мнению трихологов, массаж головы достаточно делать не более десяти минут и не менее 3 раз в неделю. Если волосы ослаблены и склонны к выпадению, то полезно выполнять процедуру каждый день. В процессе самомассажа разрешается комбинировать ручные техники и различные массажеры.





Комплекс-пятиминутка

Начните массаж с легких поглаживающих движений от висков к макушке и далее к затылку. Затем чуть напрягите кончики пальцев и совершайте круговые движения в том же направлении, но надавливая на кожу головы. Ощущения не должны быть дискомфортными и болезненными. Теперь переходите к пощипываниям, поочередно зажимая пальцами разные участки кожи головы. Затем зафиксируйте пальцы и сделайте растягивающие движения, повторяя эту процедуру в разных направлениях. И снова переходите к расслаблению: легкими постукивающими движениями подушечек пальцев пройдитесь двумя руками от висков к макушке, от лба и затылка к центру головы.