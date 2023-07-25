Маникюр на Новый год 2023 — модные идеи

Приближается долгожданный праздник — Новый год. В этот день все девушки мира хотят быть по-особенному красивыми. Это самый подходящий момент, чтобы сделать необычный маникюр. Идеи дизайна на 2023 год смогут приятно удивить каждую модницу.

Актуальные цвета маникюра на Новый год 2023

В новогоднюю ночь хочется быть яркой и привлекательной — в этом поможет, в том числе, и стильный маникюр. В 2023 году в списке модных тенденций любые цвета — выбирайте любимый и добавляйте необычные элементы декора. Ваш дизайн ногтей определенно будет привлекать внимание!

По восточному календарю 2023 — год Черного Водяного Кролика, поэтому черный цвет займет первое место в списке актуальных оттенков. Он красиво сочетается с блестками, камифубуки, пайетками и стразами. На длинных ногтях круто будут смотреться различные тематические наклейки большого размера. Любительницы коротких ногтей могут добавить маленькие рисунки или незамысловатые узоры.

Интересно! Матовый маникюр на длинные ногти, популярный в 2023 году

В Новый год не обойтись без синего маникюра, при этом можно выбирать как нежные оттенки, так и более глубокие. Нейл-мастера рекомендуют обратить внимание на следующие тона:

ультрамарин;

темно-синий;

кобальтовый;

небесный;

персидский индиго.

Актуален будет любимый многими женщинами красный цвет. Он потрясающе смотрится в однотонном варианте, но в тандеме с декором поражает своей красотой. Его лучше всего сочетать с серебром, золотом, фольгой или блестками. Необычным вариантом станет красный френч. Попробуйте отойти от классики и поменять оформление лунки.

Если вам нравится нежный дизайн, стоит отдать предпочтение розовому или сиреневому лаку. Также в моде белый маникюр. Он лучше всего смотрится в сочетании с серебристыми элементами декора. Не стоит забывать и про бежевый лак — это классика, которая всегда актуальна. Такой маникюр можно сделать как на Новый год, так и для посещения серьезных мероприятий.

По-настоящему празднично будет смотреться золотистый маникюр. Он придаст эстетики даже самому простому образу. Этот цвет лучше всего смотрится в тандеме с зеленым, коричневым, черным и красным нарядом. Здесь можно выбирать любой тип покрытия:

втирку;

фольгу;

глиттер;

блестки;

лак с текстурой жидкого золота.

Не менее популярен маникюр в серебристых тонах. Этот лак шикарно смотрится на любой длине и форме ногтей. Попробуйте сделать длинные острые ногти и добавить сверху яркие стразы. Если такой вариант для вас слишком броский, можно выбрать среднюю длину и форму миндаль. Нанесите на ногтевую пластину серебристый лак и добавьте узоры — будет выглядеть сдержанно и одновременно стильно.

Интересно! Желтый маникюр 2023 года и модные тенденции

Еще один фаворит в цветовой палитре — зеленый лак для ногтей. Он смотрится глубоко и элегантно. Такой маникюр подойдет дамам любого возраста и статуса. Попробуйте добавить персонажей из сказок, елки или Деда Мороза. Так вы подчеркнете волшебство предстоящего праздника.

Самый яркий маникюр можно создать при помощи желтого лака для ногтей. Многие девушки считают, что этот цвет актуален для летнего периода, но это не совсем так. Зимой такой дизайн будет выделяться на фоне остальных, а в новогоднюю ночь точно не оставит без внимания ваши ручки. Придать шарм такому маникюру помогут орнаменты, узоры или различные пайетки.

Если не хотите желтый маникюр, но все равно есть желание быть яркой, попробуйте выбрать оранжевый цвет. Но будьте осторожны: он подойдет не для каждого образа. Нужно будет выбрать подходящее платье и сделать впечатляющий макияж. В качестве рисунков можно выбрать горошек, мандарины или геометрию.

Модный дизайн маникюра на Новый год 2023

Новогодний маникюр должен не только сочетаться с вашим образом, но и выглядеть модно и стильно. Отдельного внимания в 2023 году заслуживает «вязаный» дизайн. Такое оформление ногтей ассоциируется с теплом и уютом, красиво смотрится и в светлых, и в темных тонах. Идеальным вариантом станет тандем розового и серого цветов, но вы можете сочетать любые другие варианты. Здесь нет ограничений, все зависит от ваших вкусов.

Очень забавно будет смотреться дизайн с милыми зверушками. Такой маникюр пользуется спросом у девушек каждый год. Особенно актуальны рисунки или наклейки с лисами, медведями, совами, оленями и зайцами. Не обойтись и без тематических рисунков — снежинок, звездочек, елок, снеговиков или елочных игрушек. Можно добавить стразы, но лучше в небольшом количестве, иначе вам маникюр станет выглядеть слишком броско и глупо.

Еще один хит — новогодний маникюр с фольгой. Она отлично сочетается практически с любой техникой. С таким маникюром вы сможете отлично подчеркнуть свой образ и выделиться из толпы. Еще одно преимущество этого дизайна — он будет актуален не только на праздник, но и на протяжении всей зимы. Серебро лучше смотрится в тандеме с нейтральными оттенками, а золото рекомендуется наносить на темную поверхность.

Не сдает позиций 3D-дизайн. Для такого маникюра используют специальные пасты и акрил. Блестящий эффект получается благодаря использованию искусственных элементов — стразов, блесток или камушков. Такое оформление ногтей подойдет для новогодней вечеринки, если вы хотите выглядеть особенно круто и современно.

Очень эффектно смотрится дизайн с бульонками. Они бывают как крупные, так и мелкие. Для создания изящного дизайна лучше нанести их на один ноготь, но, если вы хотите сиять и быть в центре внимания, можно покрыть все. Интересная идея — выложить с их помощью какой-то узор. Это может быть геометрическая фигура, снежинка или хаотичные линии.

Также стоит попробовать добавить камифубуки на ногти. Это своего рода конфетти разного цвета и размера, они наилучшим образом смогут подчеркнуть индивидуальность и праздничное настроение своей обладательницы. Очень круто смотрятся на белом, красном и розовом фоне. Такой дизайн пользуется спросом не только в праздник — он актуален в любое время года и подходит практически под каждый образ.

Разные техники для выполнения новогоднего маникюра 2023

Новогодний маникюр в 2023 году может быть представлен в любой технике. Каждая из них красива по-своему и придает определенную «изюминку» образу девушки. В топ модных вариантов входит матовый маникюр — он всегда смотрится элегантно и красиво. Интересно также сочетание матового топа с глянцевым покрытием. С таким дизайном ваши ручки приобретут утонченный вид.

Большим спросом пользуется техника омбре. Плавные переходы от одного цвета к другому всегда привлекают внимание окружающих. Рекомендуется отдавать предпочтение следующим сочетаниям цветов:

белый и розовый;

белый и голубой;

серебристый и синий;

серебристый и черный;

черный и темно-зеленый.

Интересно! Маникюр на длинные ногти 2023 года форма миндаль

Еще один трендовый вариант — техника «кошачий глаз». Для такого дизайна необходим специальный магнит, а в состав лака входят металлические частицы. С их помощью создается необычный узор на ногтях, результат выглядит невероятно эффектно. Вы можете быть уверены, что ваш маникюр впечатлит каждого на новогодней вечеринке.

Популярен также дизайн «битое стекло». Это загадочный и неординарный вариант новогоднего маникюра, он круто смотрится в тандеме с геометрией, лунным дизайном и френчем. Ограничений в цветовой палитре нет: нежные натуры могут выбрать розовый лак для ногтей, а экстравагантные леди смело отдают предпочтение черной основе.

Для любителей классики есть тоже свежие идеи. Попробуйте сделать нестандартный френч. Стилисты советуют оформить линию «улыбки» в виде треугольника, можно дополнить рисунками или дополнительными элементами декора. Эстетично будут смотреться золотые блестки на прозрачной основе или милые маленькие белые снежинки.

Если френч надоел, можно выбрать лунный маникюр. Он также актуален для новогоднего дизайна. В данном случае лучше выбирать холодные оттенки синего или голубого. Любительницы яркого дизайна могут отдать предпочтение оранжевому, красному или желтому цвету. Для креативного оформления ногтей рекомендуется сочетание френча и лунного маникюра.

Еще один из фаворитов дизайна — стемпинг. С его помощью вы быстро и легко воплотите в реальность самый сложный дизайн. Рисунки наносят на ногти при помощи специального штампа буквально одним движением. Такая техника очень экономит время, поэтому ее выбирают все чаще.

Фотоидеи для праздничного маникюра на Новый год

Яркие лаки для ногтей, блестки, рисунки — все это необходимо для праздничного маникюра. В новогоднюю ночь хочется волшебства, поэтому и дизайн ногтей должен быть волшебным, стоит сделать действительно что-то необычное.

Для обладательниц коротких ногтей беспроигрышным вариантом станет белый маникюр в сочетании с серебром. Покройте все ногти серебристым лаком, а два накрасьте белым. Также на них можно нанести рисунок в виде снежинки и пару страз.

На длинных ногтях можно создавать самые шикарные дизайны. Попробуйте покрыть их синим лаком и сверху нанести наклейки с елочными игрушками. Красиво также будет смотреться розово-серое омбре в сочетании с блестками на кончиках некоторых ногтей. Яркий дизайн можно создать при помощи красного лака для ногтей и геометрических рисунков. Если хочется сделать забавный новогодний маникюр, покройте ногти сиреневым лаком и добавьте рисунки милых зверят.

В 2023 году в моде зеленый цвет — такой маникюр займет лидирующие позиции в списке нейл-трендов. Выбирайте его для новогоднего дизайна, добавляйте декор или узоры. В любом выполнении такое оформление ногтей будет смотреться шикарно. Лучшие оттенки:

мятный;

лесной;

трилистник;

нефритовый;

виридиан.

В качестве оригинального дизайна подойдет абстракция или геометрия. Такие мотивы всегда вызывают интерес у окружающих. Полоски, ромбики, треугольники, квадраты или зигзаги — все это входит в модные тренды 2023 года. Выбирайте для основы серебристый, золотой, синий или зеленый цвет. Это лучший способ передать дух праздника.

Если вы хотите по-настоящему сиять, обратите внимание на зеркальный маникюр. Дизайн создается при помощи втирки и пользуется спросом у многих девушек уже много лет. Такой маникюр отлично подойдет как под элегантное платье, так и под милую юбку и блузку.

Еще одна стильная идея для новогоднего маникюра — дизайн в стиле «брызги шампанского». Он подразумевает нанесение рисунка, похожего на пузырьки праздничного напитка — это самое уместное оформление ногтей на Новый год 2023. С ним ваш образ заиграет новыми красками.

Идей для дизайна праздничного маникюра целое множество. Выбирайте на Новый год самый креативный и нестандартный дизайн, чтобы выделяться и быть на высоте. Поразите всех своим шикарным образом!