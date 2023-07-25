Модный маникюр 2023 — актуальные цвета, фотоидеи

Необычные и яркие идеи модного маникюра, оригинальные новинки в дизайне на разную форму и длину ногтей уже ожидают нас в 2023 году. Вы сторонница замысловатого дизайна, предпочитаете экстравагантные длинные и заостренные ногти, либо же вам по вкусу ноготки ярких оттенков? В новом сезоне будет из чего выбрать — в представленной ниже подборке рассмотрим самые яркие и интересные дизайны ноготков 2023 года.

Стильный маникюр с абстракцией

Если надоел классический дизайн ноготков с узорами и рисунками, хочется чего-то яркого и оригинального, стоит присмотреться к абстрактному маникюру в новых вариациях.

Разнообразный абстрактный принт хорошо смотрится именно на короткой ногтевой пластине, если подобрать лаконичные рисунки. А длинные ноготки будут стильно выглядеть с лаком ярких оттенков и матовым покрытием.

Нежные вариации абстрактного маникюра можно выполнить с яркими флористическими мотивами — полураспустившиеся бутоны, листья, переплетенные лианы, цветы. Красочные оттенки хорошо впишутся в абстрактный дизайн.

Среди модных тенденций 2023 года в новинках маникюра будут популярны оттиски фольги на ногтях. Блестящая фольга отлично выглядит в абстрактном нейл-арте, а разные цвета и матовая текстура внесут изюминку в такой дизайн.

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Маникюр с принтом «перепелиное яйцо»

Главное преимущество такого дизайна — его универсальность: необычное покрытие ногтевой пластины в мелкую точку очень стильно смотрится в сочетании с различными техниками и декором, позволяя создавать варианты нейл-арта на каждый день и для вечернего выхода в свет.

Самым трендовым в модных тенденциях маникюра 2023 на короткие и длинные ногти будет сочетание эффекта «перепелиное яйцо» с такими вариантами дизайна:

градиент;

разноцветные лунки;

слайдеры;

колор-блок;

разноцветная втирка;

фольга;

стемпинг;

паутинка;

слайдеры.

Сочетание подобного узора и ярких оттенков лака очень свежо и необычно смотрится на ноготках. Такой дизайн можно выполнять в одном цвете лака или сразу нескольких. Очень впечатляют лимонные, оранжевые, мятные, насыщенно-красные и яркие малиновые покрытия. Пятнышки могут быть расположены на всех ногтях или на одном в качестве интересного акцента.

Еще одна интересная идея — перепелиный дизайн в сочетании с французским маникюром. В этом случае мастер может нанести узоры в зоне улыбки либо же заполнить всю ногтевую пластину. Французский маникюр с перепелиным эффектом можно выполнять как в ярких, так и в приглушенных тонах.

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Градиентный маникюр — модный дизайн 2023

Дизайн ногтей с переходом цвета — еще одна современная тенденция. Градиентная техника очень необычно выглядит в комбинированном дизайне ногтей со слайдерами, стемпингом, поталью, френчем, паутинкой и фольгой. Можно использовать несколько цветов лака одновременно, сделать градиентный дизайн в стиле «негатив спейс», омбре с широкими и тонкими полосками. Яркий декор и разнообразные рисунки помогут создать самые необычные варианты дизайна ногтей.

Модный дизайн лунного маникюра

Хорошо знакомый многим модницам лунный дизайн будет очень популярным летом 2023 года, отличаясь от прошлогодних вариантов оригинальными идеями и новыми решениями, разнообразными рисунками и яркими цветами лака.

Среди модных идей — нюдовая база, геометрические узоры и блестки. Лунный нейл-арт желательно выполнять с полностью прозрачными лунками, дополненными яркими узорами, разноцветными полосками, шиммером, втиркой, делением ногтевой пластины на участки разных цветов.

Стильные ногти с втиркой

Нейл-арт с использованием втирки будет очень многогранным в 2023 году. В каждом новом сезоне вариации втирок пополняются различными текстурами и тонами. Помимо зеркальной пудры с ярким эффектом металла актуальной будет широкая цветовая гамма.

Невероятно стильно смотрится нейл-арт с втиркой ультрафиолетовых и изумрудных оттенков. Также стоит обратить внимание на яркие пигменты и жемчужную втирку — «павлинье перо» и «эффект хамелеон».

Особенно привлекательно втирка выглядит на длинной ногтевой пластине. Топовыми вариантами дизайна будут градиент, френч, зеркальные виды, перламутровое покрытие с различным декором, узорами и рисунками. По желанию металлический пигмент можно нанести только на кончики ногтевой пластины, создав стильный французский дизайн.

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Модный маникюр с надписями

Поведать окружающим о своих чувствах или создать хорошее настроение в любой ситуации можно при помощи модного дизайна ногтей. Интересной идеей станет актуальный нейл-арт с буквами или надписями. Для этого можно заранее подобрать удобные наклейки-слайдеры.

Нет каких-то особых рекомендаций по выбору надписей на ногтевой пластине — выбирайте сами, что лучше написать: это может быть какая-то особая цитата, выражение или одно слово, мотивирующая фраза. По желанию можно наклеить по одной букве или сделать акцент только на одном ноготке.

Отлично смотрится трендовый нейл-арт с разнообразными надписями на ногтевой пластине в сочетании с другими оригинальными техниками — градиентом, разноцветными лунками, френчем, минимализмом, матовым покрытием, дотсом, «негативным пространством». Дополнением для такого маникюра станут хлопья Юкки, фольга, хрустальная крошка, поталь, стразы и глиттер. Актуальные цвета — красный, бежевый, голубой, розовый, коричневый и синий.

Модный маникюр 2023 с поталью

Еще один тренд, который будет невероятно востребованным среди многих модниц, займет особое место среди модных тенденций маникюра на лето 2023 года. Поталь — это разновидность фольги для маникюра, которая больше похожа на сусальное золото, в виде хлопьев, сеточки или жатой фольги. Поталь придает особый шик ногтевой пластине, создавая эффект нанесения настоящего металла.

Украшение ногтей поталью выглядит невероятно гармонично в различных вариантах дизайна. Ее можно сочетать с дизайном «негатив спейс», разноцветными мазками, абстрактными узорами, классическим френчем и омбре.

Для однотонного дизайна ногтей с использованием потали хорошо подойдут пастельные, серые, оливковые, красные, белые, синие и малиновые оттенки. Если говорить об актуальных рисунках, стоит отдать предпочтение цветочным орнаментам, геометрическим узорам, листве и веточкам, портретам девушек, изображениям силуэтов.

Стильный френч

Один из самых топовых дизайнов ногтей не теряет популярности уже много сезонов подряд. В грядущем сезоне данный дизайн ногтей пополнится самыми яркими вариантами и интересными новинками. Главным хитом предстоящего лета станет выкладной аквариумный френч и хрустальный французский маникюр с декором из металлической фольги, цветочными узорами, геометрическими принтами и т. д.

Переливающиеся кристаллы и стразы, фольга, разноцветные камифубуки, втирка, глиттер, хлопья Юкки помогут создать самые интересные варианты французского маникюра. Вместо белого лака для «улыбки» можно взять покрытие бордового, желтого, черного, синего цвета или нанести на кончики ногтей разноцветные блестки.

Необычно и стильно будет смотреться френч с прозрачной основой с легкими вкраплениями потали. Особого шика французскому маникюру помогут придать разноцветные блестки, гнущаяся лента, камифубуки, фольга и переливающаяся втирка.

Модный летний маникюр 2023

Дизайн ногтей на предстоящий летний сезон вдохновляет особым шиком, лаконичностью, легкостью и оригинальными решениями. Летний нейл-арт может быть выполнен в ярких цветах, пастельных тонах и нежных цветовых решениях.

Актуальными будут лаки цвета бордо, насыщенные тона и различные оттенки красного. Главными трендами предстоящего жаркого лета станут натуральность и естественность. Поэтому стоит обратить внимание на покрытие мятного, бирюзового, лилового, бежевого, голубого и бледно-розового цветов.

Красочными и интересными будут рисунки и узоры в летнем дизайне ногтей. Изобилие птиц и животных, цветочных рисунков, экзотических фруктов наверняка порадует многих модных дам в новом летнем сезоне.

Также стоит обратить внимание на нейл-арт с абстракцией и геометрическими узорами ярких цветов, что будет очень востребовано грядущим летом. Выразительно будет выглядеть дизайн с этническими рисунками в сочетании с нежными пастельными тонами. Интересные фотоидеи летнего нейл-арта можно посмотреть в подборке ниже.

Современный дизайн ногтей представлен самыми стильными идеями и сочетаниями ярких красок, рисунков и декора. Поэтому стоит ознакомиться с последними модными тенденциями, чтобы подобрать для себя лучший летний маникюр.