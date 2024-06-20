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Четверг 20 июня

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45-летняя Альбина Джанабаева раскрыла секрет упругих форм: всего одно упражнение

45-летняя Альбина Джанабаева раскрыла секрет упругих форм: всего одно упражнение

Фигура певицы за годы практически не изменилась.

Стройная блондинка Альбина Джанабаева со времен "ВИА Гры", кажется, совсем не изменилась. Певице уже 45 лет, а стройной талии и упругим ягодицам может позавидовать даже 20-летняя девушка. Однако так было не всегда, признавалась сама супругу Валерия Меладзе.

Оказывается, долгое время артистка была стеснительной и зажатой. Раскрыться по-новому ей помог спорт. И сейчас Джанабаева регулярно занимается своим телом. За столько лет у нее появилось и любимое упражнение, которое помогает ей сохранять фигуру. Она рассказала, что в каждую свою тренировку включает болгарские выпады с дополнительным весом.

Это упражнение не только дает нагрузку на мышцы, но и отлично вырабатывает баланс. Болгарские выпады, несмотря на сложность, прокачивают квадрицепсы и создают красивый рельеф верхней части ног. Кроме того, при выполнении выпадов задействуются ягодичные мышцы.

Выполнение упражнения на первый взгляд кажется простым, однако требуется сноровка и опыт. Если никогда не делали болгарские выпады раньше, то стоит начать заниматься с собственным весом, без гантелей.

Альбина Джанабаева. Фото: соцсети/@albinadzhanabaeva

1. Встаньте прямо и отведите ногу, согнутую в колене, на опору сзади. Это может быть стул или скамейка.

2. Суть упражнения в том, чтобы плавно опускаться до тех пор, пока бедро стоящей на полу ноги не будет параллельно полу.

3. Следите за спиной, она обязательно должна быть прямой.

Ранее мы рассказывали о яичной диете, которая поможет похудеть за четыре недели. 

20 июня 2024, 01:39
Альбина Джанабаева. Фото: соцсети/@albinadzhanabaeva
Елизавета Федорова
Соцсети• Требует проверки

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