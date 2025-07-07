Гуава-макияж: освежающий образ с тропическим вайбом

Что это такое?

На самом деле эстетика guava girl – это милый макияж с акцентом на сияющую кожу и освежающие румяна сложного розово-персикового оттенка, напоминающего цвет мякоти экзотической гуавы.

Как делать макияж "гуава-девочки"?

1. Гуава-макияж невозможно представить без здоровой, сияющей кожи, поэтому первый шаг – это тщательное увлажнение лица. Каким образом напитать кожу, выбирать только вам: инфлюенсеры рекомендуют комбо из пептидной сыворотки, крема и обязательно увлажняющего миста для того, чтобы запечатать влагу внутри эпидермиса.

2. Далее, в зависимости от исходного состояния кожи, выравниваем тон: можете воспользоваться легким СС-кремом, нанести тональный флюид или же оставить кожу без тонирования, если на ней нет явных несовершенств. Главное правило тут – естественный вид и отсутствие жесткого матирования.





3. Наносим кремовые румяна теплого розового оттенка на скулы и чуть выше, на спинку носа, на косточку под бровь, на губы. Можно накрасить веки тенями цвета гуавы, а можно ограничиться акцентами только на щеках и на губах. Тщательно растушевываем румяна: жесткий контуринг идет вразрез с эстетикой гуава-герл!





4. Ресницы и брови при гуава-макияже, как правило, оставляют естественными или укладывают прозрачным гелем, как при ламинировании. Можно накрасить глаза подкручивающей тушью коричневого или черного цвета.





5. Света мало не бывает! Добавьте блики хайлайтера на скулы, подбородок, спинку носа, над губой.

Чем делать макияж Guava Girl?

Многие бренды уже поймали волну популярности гуавы и выпустили оттенки румян и блесков, ассоциирующиеся с этим тропическим фруктом. Однако не спешите расстраиваться, если не видите в названии слова Guava: любой теплый розовый оттенок с коралловым подтоном отлично подойдет для трендового образа гуава-гёрл.

Гуава-макияж можно сделать одним многофункциональным продуктом, подходящим для губ, щек и глаз, либо использовать разные. Лучше всего для такого образа подходят кремовые текстуры, поэтому выбирайте средства в стиках или с аппликатором-спонжем.

Всем к лицу

Популярность тренда guava girl вполне понятна: визажисты считают, что теплый розовый оттенок идет всем без исключения, помогает выглядеть моложе и освежает любой образ. Большинство инфлюенсеров наносят румяна интенсивно – так, чтобы было заметно из космоса, но в реальной жизни можно адаптировать тренд, чтобы макияж не выходил из вашей зоны комфорта: регулировать степень растушевки и снижать яркость, если чувствуете, что это слишком.



