Гуава-макияж: освежающий образ с тропическим вайбом

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Сочный и нежный, гуава-макияж или guava girl makeup - это один из главных трендов лета 2025, который универсален почти для всех типов внешности.

Что это такое?

На самом деле эстетика guava girl – это милый макияж с акцентом на сияющую кожу и освежающие румяна сложного розово-персикового оттенка, напоминающего цвет мякоти экзотической гуавы.

Фото: соцсети / @madewithsaz0n

Как делать макияж "гуава-девочки"?

1. Гуава-макияж невозможно представить без здоровой, сияющей кожи, поэтому первый шаг – это тщательное увлажнение лица. Каким образом напитать кожу, выбирать только вам: инфлюенсеры рекомендуют комбо из пептидной сыворотки, крема и обязательно увлажняющего миста для того, чтобы запечатать влагу внутри эпидермиса.

Фото: соцсети / @sarahpalmyra

2. Далее, в зависимости от исходного состояния кожи, выравниваем тон: можете воспользоваться легким СС-кремом, нанести тональный флюид или же оставить кожу без тонирования, если на ней нет явных несовершенств. Главное правило тут – естественный вид и отсутствие жесткого матирования.

Фото: соцсети / @glowbysoph

3. Наносим кремовые румяна теплого розового оттенка на скулы и чуть выше, на спинку носа, на косточку под бровь, на губы. Можно накрасить веки тенями цвета гуавы, а можно ограничиться акцентами только на щеках и на губах. Тщательно растушевываем румяна: жесткий контуринг идет вразрез с эстетикой гуава-герл!

Фото: соцсети / @mathildaharoun

4. Ресницы и брови при гуава-макияже, как правило, оставляют естественными или укладывают прозрачным гелем, как при ламинировании. Можно накрасить глаза подкручивающей тушью коричневого или черного цвета.

Фото: соцсети / @corrinereed

5. Света мало не бывает! Добавьте блики хайлайтера на скулы, подбородок, спинку носа, над губой.

Фото: архивы пресс-службы Rhode

Чем делать макияж Guava Girl?

Многие бренды уже поймали волну популярности гуавы и выпустили оттенки румян и блесков, ассоциирующиеся с этим тропическим фруктом. Однако не спешите расстраиваться, если не видите в названии слова Guava: любой теплый розовый оттенок с коралловым подтоном отлично подойдет для трендового образа гуава-гёрл.

Фото: архивы пресс-служб. Сыворотка для губ Extra Plump Lip Serum, Bobbi Brown, оттенок Bare Guava; Глянцевый тинт-плампер для губ Sisua Popcorn Syrup Lip Plumper, Unleashia, № 3 Neon Guava; Блеск-желе для губ Glimmerverse Thirst Aid Lip Gelee, Arive Makeup, 03 Guava Gelato; Увлажняющий бальзам для губ Forever Young Lip Filler Balm, SOKOLOV BEAUTY

Гуава-макияж можно сделать одним многофункциональным продуктом, подходящим для губ, щек и глаз, либо использовать разные. Лучше всего для такого образа подходят кремовые текстуры, поэтому выбирайте средства в стиках или с аппликатором-спонжем.

Фото: архивы пресс-служб. Румяна для лица в стике Blushin' charm multi stick, Catrice, Coral cutie; Кремовые румяна Pocket Blush, Phode, Spicy Marg; Жидкие румяна Liquid Blush Filter, HUDA BEAUTY, Intense Guava; Румяна в стике #dabitonyourface, Soda, 101 Pinky Swear

Всем к лицу

Популярность тренда guava girl вполне понятна: визажисты считают, что теплый розовый оттенок идет всем без исключения, помогает выглядеть моложе и освежает любой образ. Большинство инфлюенсеров наносят румяна интенсивно – так, чтобы было заметно из космоса, но в реальной жизни можно адаптировать тренд, чтобы макияж не выходил из вашей зоны комфорта: регулировать степень растушевки и снижать яркость, если чувствуете, что это слишком.

Фото: архивы пресс-службы Chanel

Мария Орешкина

Редактор раздела «Бьюти»

 

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