Выбираем кушон для лица: на что обратить внимание

Первые кушоны (от слова "cushion" – подушка) появились в Южной Корее: в 2007 году там придумали пропитать нежную губку-подушечку жидким тональным кремом. С тех пор внешний вид кушонов практически не изменился. Они всегда включают в себя пудреницу с зеркалом, губку с тональным кремом и спонж для нанесения. В зависимости от бренда отличаются только составы, свойства и дизайн, а лучшие кушоны по-прежнему создают корейские производители.

Насыщенный состав

Изначально кушон задумывался как средство декоративной косметики с максимальными уходовыми свойствами. Формулы кушонов в обязательном порядке содержат увлажняющие компоненты, витамины, аминокислоты, солнцезащитные фильтры. Но не спешите забывать про ежедневный базовый уход: каким бы ни было ухаживающее тональное средство, оно не заменит крем и сыворотку для вашего типа кожи. А вот в качестве защиты от солнца кушон отлично подойдет – при условии, что вы не отдыхаете в жаркой стране.

За и против

Казалось бы, кушоны совместили все лучшее сразу: и выравнивание тона кожи без эффекта маски, и корректировку недостатков, и компактный формат, который поместится в любой женской сумке, и эстетичный внешний вид. Есть даже множество ингредиентов для ухода за кожей и высокий фактор SPF!

Но у тонального в форме cushion есть и недостатки, не заметные на первый взгляд. Несмотря на легкое покрытие, не забивающее поры, это так себе вариант для проблемной кожи: при ежедневном контакте спонжа с эпидермисом и кремом на нем могут завестись бактерии, которые способствуют появлению акне. Логичный выход из этой ситуации – очищать спонж после каждого применения или наносить тон подушечками пальцев, но тогда кушон потеряет первоначальный смысл и будет проще заменить его классическим тональником.





Еще один минус – небольшой объем средства, примерно 15 мл вместо 30-50 мл в любом тональном креме. Но производители предусмотрели это и, как правило, выпускают рефиллы с кушоном, которые можно устанавливать в пудреницу взамен использованной части.



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