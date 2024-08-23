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Пятница 23 августа

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Фисташковый маникюр 2024: стильные дизайны в самом модном цвете сезона

Фисташковый маникюр 2024: стильные дизайны в самом модном цвете сезона

Зеленый маникюр уже давно не кажется нам чем-то необычным: зимой мы выбирали глубокие хвойные оттенки, весной – салатово-пастельные, летом – яркие неоновые и травяные, а ближе к осени вошел в моду нежный фисташковый цвет. 

Фото: сгенерировано нейросетью ArtGenerationОдним цветом
Базовый вариант – короткие или ногти средней длины, накрашенные однотонным фисташковым лаком. Такой маникюр смотрится стильно, не привлекает лишнего внимания, не надоедает и подойдет для тех, кто обновляет покрытие раз в месяц.

Фото: соцсети / @nailsbycarhendyБольшая втирка
Усовершенствованный вариант однотонного зеленого маникюра – покрытие с хромированной втиркой. Это специальная пудра, которую распыляет нейл-мастер и особым образом втирает в ногти поверх основного цвета лака. Оливково-фисташковому оттенку втирка очень идет: металлически-зеркальный отблеск цепляет внимание, ногти хочется разглядывать.

Фото: соцсети / @sophiealice_nailsФото: соцсети / @clawsxcollxtionОт светлого к темному
Стильный вариант зеленого маникюра для тех, кто не определился с цветом: нанесение разных оттенков фисташкового от светлого к темному. Можно не ограничиваться одной текстурой и накрасить один ноготь лаком матового цвета или с шиммером.

Фото: соцсети / @karenmackmannailsВсе цветет
Флористические мотивы в маникюре пока не сдают своих позиций. Очень нежно смотрятся оливковые цветы на нюдовом лаке: накрасьте так пару ногтей на каждой руке, а остальные оставьте однотонными.

Фото: соцсети / @karenmackmannailsФото: соцсети / @rinaglazin

Ну и нюд

Нюдовая палитра по-прежнему является самой ходовой у любого мастера: по статистике чаще всего клиенты выбирают именно ее. Предлагаем интегрировать в нюд фисташковые оттенки. Они хорошо смотрятся на нежно-розовой, кремовой, бежевой базе. 

Фото: соцсети / @frejabjfabricius

Фото: соцсети / @scratchmagazineФото: соцсети / @heluvieeФото: соцсети / @olesja._nails

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23 августа 2024, 09:58
Мария Орешкина
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