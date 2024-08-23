Фисташковый маникюр 2024: стильные дизайны в самом модном цвете сезона

Зеленый маникюр уже давно не кажется нам чем-то необычным: зимой мы выбирали глубокие хвойные оттенки, весной – салатово-пастельные, летом – яркие неоновые и травяные, а ближе к осени вошел в моду нежный фисташковый цвет.

Одним цветом

Базовый вариант – короткие или ногти средней длины, накрашенные однотонным фисташковым лаком. Такой маникюр смотрится стильно, не привлекает лишнего внимания, не надоедает и подойдет для тех, кто обновляет покрытие раз в месяц.

Большая втирка

Усовершенствованный вариант однотонного зеленого маникюра – покрытие с хромированной втиркой. Это специальная пудра, которую распыляет нейл-мастер и особым образом втирает в ногти поверх основного цвета лака. Оливково-фисташковому оттенку втирка очень идет: металлически-зеркальный отблеск цепляет внимание, ногти хочется разглядывать.

От светлого к темному

Стильный вариант зеленого маникюра для тех, кто не определился с цветом: нанесение разных оттенков фисташкового от светлого к темному. Можно не ограничиваться одной текстурой и накрасить один ноготь лаком матового цвета или с шиммером.



Все цветет

Флористические мотивы в маникюре пока не сдают своих позиций. Очень нежно смотрятся оливковые цветы на нюдовом лаке: накрасьте так пару ногтей на каждой руке, а остальные оставьте однотонными.

Ну и нюд

Нюдовая палитра по-прежнему является самой ходовой у любого мастера: по статистике чаще всего клиенты выбирают именно ее. Предлагаем интегрировать в нюд фисташковые оттенки. Они хорошо смотрятся на нежно-розовой, кремовой, бежевой базе.





Больше свежих новостей о звездах, красоте и моде ищите на Телеграм-канале KleoNews!