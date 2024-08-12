5 советов по уходу за кожей

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Фазы Луны Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

Киркоров улетел за границу со своей музой и ее двухлетним сыном: устроил сюрпризКиркоров улетел за границу со своей музой и ее двухлетним сыном: устроил сюрприз В Сети обсуждают публичную перепалку Пугачевой и Галкина*: не поделили зонтВ Сети обсуждают публичную перепалку Пугачевой и Галкина*: не поделили зонт Брухунова показала, как проводит время наедине с 78-летним Петросяном: "Пока дети спят"Брухунова показала, как проводит время наедине с 78-летним Петросяном: "Пока дети спят" "Половой акт в пяти минутах от Кремля": Кристина Асмус снова произвела фурор постельной сценой"Половой акт в пяти минутах от Кремля": Кристина Асмус снова произвела фурор постельной сценой

Лента новостей

Понедельник 12 августа

04:005 советов по уходу за кожей 01:00Как массаж помогает улучшить осанку 23:29Гороскоп на октябрь 2024 года для женщины Водолей 20:20Прически в школу для девочек 2024-2025: тренды и простые идеи 18:00Три знака зодиака, которые всех бесят: вот кто главные душнилы 15:43Лечебные свойства травы зверобоя: природное средство для здоровья и долголетия 12:00Муж общается с бывшей, что делать? 09:00Что такое эмпатия и как ее развивать 06:00Не нужно терпеть боль при сексе: вот о чем может говорить этот симптом 06:00Что почитать в первых числах августа: 8 книг, которые сделают уютнее ваши летние вечера 00:00Простой рецепт освежающего айс-ти без сахара: вкуснее и полезнее магазинного 20:16Школьная форма для мальчиков в 2024 году: современные тренды 18:00Зарабатывает в десятки раз меньше и не имеет жилья: вот что известно о новом парне Бородиной 16:12Лишай у человека: эффективные методы лечения 12:00ТЕСТ: Насколько хорошо вы знаете правила этикета - проверьте себя 09:00Кудряшки как у Кэрри Брэдшоу: как повторить самую стильную укладку этого сезона 07:38Гороскоп для женщины Козерог на октябрь 2024 года 06:00"Влажные" фантазии? Вот к чему снится секс девушке или женщине 04:00Вреда больше, чем красоты: вот чем на самом деле так опасен любимый всеми гель-лак 01:0042-летняя Вера Брежнева разделась перед камерами и снялась с голым бюстом верхом на лошади 22:06Кудрявцева напугана коварной болезнью: Дайте дожить век 20:00"Прям старушка": состарившаяся Собчак напугала публику - кто подставил телезвезду 19:52Гороскоп для женщины Стрелец на октябрь 2024 года 18:00Ходил по Олиной гримерке в одном халате: Бузова нежно поцеловала своего бывшего 16:30Пугачева выдвинула требования жильцам своей дачи: проверит с ног до головы 14:30Волосатые подмышки и зона бикини: Лера Кудрявцева поделилась неоднозначным фото с пляжа 13:30Оставил без присмотра: с 18-летней невестой Лепса стряслась беда во Франции 11:30Новый бойфренд Бородиной впервые прокомментировал роман: "Чистый кайф" 10:45Гороскоп для женщины Скорпиона на октябрь 2024 года 10:30"Не поняла, за что": Брухунова не смогла смолчать после удара по Степаненко 08:32Арзамасова и Авербух назвали дочь редким библейским именем: родилась в счастливый день 04:00Пять правил счастливых отношений: эти советы помогут сохранить любовь и страсть 02:43Розовый маникюр 2024: нежные и яркие идеи 01:00Собчак пожаловалась на свою внешность под фото крупным планом: "Без фильтров огромные" 23:32Гороскоп для женщины Весы на октябрь 2024 года 22:00Дистрофия или анорексия? Исхудавшая Варнава напугала публику - фото 20:00Народ ахнул! Пережившая трагедию Натали стала неузнаваемой — что с лицом? 18:00"Хочет малыша и жениться": Бородина неожиданно узнала о планах нового любовника 16:30"Полный бред": Волочкова высказалась о запрете выступать артистам пьяными 14:30Агата Муцениеце забрала у Прилучного дочь перед судом: сын остался с отцом и мачехой 13:30Молодая жена Петросяна раскрыла правду о браке с 78-летним комиком: по расчету? 11:30Пережившая отмену Лолита вышла на сцену в новом образе: ровняется на Киркорова? 10:30Пугачева решила сдавать в аренду свою дачу: цена - несколько миллионов, прислуга прилагается 09:21Помидоры по-корейски: быстрый и вкусный рецепт на каждый день 08:47В Сети обсуждают свадьбу Харламова и Ковальчук: дочь от Асмус решил не приглашать 04:00Снимут боль при менструации и улучшат гибкость: 5 асан йоги, которые полезны именно для женщин 01:00Пакости ретроградного Меркурия: эти знаки зодиака рискуют разрушить отношения в ближайшее время 23:12Гороскоп для женщины Девы на октябрь 2024 года 22:00Собралась на "голую" вечеринку? Публика усомнилась в адекватности обнаженной Нюши 20:00"Я обороняюсь": Успенская собралась "мочить в сортире" Киркорова
1370
800
true

5 советов по уходу за кожей

5 советов по уходу за кожей

Эти правила помогут сохранить красоту и здоровье.

Используйте солнцезащитный крем

Не забывайте наносить крем с SPF 30 или выше перед выходом на улицу. Солнцезащитный крем является одним из самых эффективных средств для защиты эпидермиса от вредного воздействия ультрафиолетовых (УФ) лучей. Они вызывают солнечные ожоги и преждевременное старение кожи, способствуют появлению морщин и пигментных пятен, а также увеличивают риск развития рака кожи. Для обеспечения максимальной защиты следует наносить солнцезащитный крем на все открытые участки кожи за 15-30 минут до выхода на улицу.

Важно отметить, что рекомендуется повторно наносить крем на кожу каждые 2-3 часа, а также после купания, интенсивного потоотделения или обтирания полотенцем.

Очищайте кожу регулярно

Фото: freepik.com

В жаркую погоду сальные железы становятся более активными, что приводит к увеличению выработки себума, что создает идеальные условия для забивания пор. Забитые поры могут привести к образованию комедонов и воспалительным процессам, таким как акне.

"Чтобы предотвратить эти проблемы, важно использовать мягкие очищающие средства, которые эффективно удаляют излишки средств и загрязнения с кожи, не пересушивая ее. Для глубокого очищения можно использовать скрабы, особенно эффективными и приятными являются натуральные. В домашних условиях можно использовать кофейный, а в SPA-комплексе выбирайте процедуру скрабирования вулканическим скрабом для тщательного отшелушивания кожи и минимизации стресса", – говорит Римма Гангалюк, косметолог LES Art Resort.

Увлажняйте кожу

Несмотря на жару, очень важно регулярно увлажнять кожу. Выбирайте легкие, некомедогенные увлажняющие кремы или гели, которые не забивают поры.

Дополнительно можно включить в свой уход косметологические процедуры. Например, глубокое увлажнение с помощью безинъекционной биоревитализации Hydramemory с макрогиалуроновой кислотой напитает кожу влагой и придаст ей здоровое сияние сразу после первой процедуры.

Пейте воду и поддерживайте сбалансированное питание

Фото: freepik.com

В жару тело теряет много влаги – употребление достаточного количества воды помогает поддерживать водный баланс кожи, делая ее более увлажненной и здоровой.

Летний рацион часто включает много свежей зелени и овощей, что прекрасно для кожи. Продукты, богатые полезными минералами и витамина, такие как ягоды, арбузы, огурцы и помидоры, поддерживают кожу увлажненной и здоровой изнутри.

Не забывайте про антиоксиданты

Летнее солнце может способствовать образованию свободных радикалов, что сильно сказывается на качестве кожи. Свободные радикалы – это нестабильные молекулы, которые вызывают окислительный процесс и повреждающие клетки. Это может привести к преждевременному старению, потере эластичности и появлению морщин, а также увеличению риска развития кожных заболеваний.

Для защиты кожи от этих вредных воздействий рекомендуется включить в ежедневный уход за кожей продукты, содержащие антиоксиданты – они нейтрализуют свободные радикалы и помогают предотвращать повреждение клеток. Одними из наиболее эффективных антиоксидантов для кожи являются витамины C и E.

Следуя этим простым советам вы сможете сохранить кожу увлажненной, защищенной и сияющей на протяжении всего летнего сезона.

12 августа 2024, 04:00
Фото: freepik.com
Елизавета Федорова
Клео.ру✓ Надежный источник

Кудряшки как у Кэрри Брэдшоу: как повторить самую стильную укладку этого сезона

Кудряшки как у Кэрри Брэдшоу: как повторить самую стильную укладку этого сезона
Знаменитая прическа главной героини "Секса в большом городе" снова в тренде.

Вреда больше, чем красоты: вот чем на самом деле так опасен любимый всеми гель-лак

Вреда больше, чем красоты: вот чем на самом деле так опасен любимый всеми гель-лак
Существуют менее вредные материалы для долгосрочного покрытия ногтей.

Розовый маникюр 2024: нежные и яркие идеи

Розовый маникюр 2024: нежные и яркие идеи
Хочешь быть в тренде? Розовый маникюр 2024 года предлагает множество стильных вариантов – от нежных нюдовых оттенков до ярких неоновых.

Прощай фигура: пять продуктов, которые категорически запрещено есть на ночь

Прощай фигура: пять продуктов, которые категорически запрещено есть на ночь
Откажитесь от таких перекусов перед сном, если мечтаете о стройном подтянутом теле.

Фейс-йога для молодости и красоты лица: избавит от второго подбородка за 5 минут в день

Фейс-йога для молодости и красоты лица: избавит от второго подбородка за 5 минут в день
С этими упражнениями справится любая женщина.

Подготовка к пластической операции: что делать и чего не делать

Подготовка к пластической операции: что делать и чего не делать
Пластический хирург сети клиник "Семейная" направление Beauty Никита Молотков рассказал о правилах подготовки к операции.

Выбор читателей

06/06ЧтвУспенская готова пойти на мировую с Киркоровым, но при одном условии 06/06ЧтвПовторяет судьбу Агаты? Прилучный унизил и высмеял жену на глазах у людей 06/06Чтв41-летняя Сати Казанова сообщила о беременности: "Вымоленное чудо" 06/06ЧтвГарик Харламов женился в третий раз 07/06ПтнВолочкова назвала клушей Кудрявцеву, которая хочет ей помочь 09/06ВскСначала Израиль, затем Кипр: куда теперь переезжает Алла Пугачева