5 советов по уходу за кожей

Используйте солнцезащитный крем

Не забывайте наносить крем с SPF 30 или выше перед выходом на улицу. Солнцезащитный крем является одним из самых эффективных средств для защиты эпидермиса от вредного воздействия ультрафиолетовых (УФ) лучей. Они вызывают солнечные ожоги и преждевременное старение кожи, способствуют появлению морщин и пигментных пятен, а также увеличивают риск развития рака кожи. Для обеспечения максимальной защиты следует наносить солнцезащитный крем на все открытые участки кожи за 15-30 минут до выхода на улицу.

Важно отметить, что рекомендуется повторно наносить крем на кожу каждые 2-3 часа, а также после купания, интенсивного потоотделения или обтирания полотенцем.

Очищайте кожу регулярно





В жаркую погоду сальные железы становятся более активными, что приводит к увеличению выработки себума, что создает идеальные условия для забивания пор. Забитые поры могут привести к образованию комедонов и воспалительным процессам, таким как акне.

"Чтобы предотвратить эти проблемы, важно использовать мягкие очищающие средства, которые эффективно удаляют излишки средств и загрязнения с кожи, не пересушивая ее. Для глубокого очищения можно использовать скрабы, особенно эффективными и приятными являются натуральные. В домашних условиях можно использовать кофейный, а в SPA-комплексе выбирайте процедуру скрабирования вулканическим скрабом для тщательного отшелушивания кожи и минимизации стресса", – говорит Римма Гангалюк, косметолог LES Art Resort.

Увлажняйте кожу

Несмотря на жару, очень важно регулярно увлажнять кожу. Выбирайте легкие, некомедогенные увлажняющие кремы или гели, которые не забивают поры.

Дополнительно можно включить в свой уход косметологические процедуры. Например, глубокое увлажнение с помощью безинъекционной биоревитализации Hydramemory с макрогиалуроновой кислотой напитает кожу влагой и придаст ей здоровое сияние сразу после первой процедуры.

Пейте воду и поддерживайте сбалансированное питание





В жару тело теряет много влаги – употребление достаточного количества воды помогает поддерживать водный баланс кожи, делая ее более увлажненной и здоровой.

Летний рацион часто включает много свежей зелени и овощей, что прекрасно для кожи. Продукты, богатые полезными минералами и витамина, такие как ягоды, арбузы, огурцы и помидоры, поддерживают кожу увлажненной и здоровой изнутри.

Не забывайте про антиоксиданты

Летнее солнце может способствовать образованию свободных радикалов, что сильно сказывается на качестве кожи. Свободные радикалы – это нестабильные молекулы, которые вызывают окислительный процесс и повреждающие клетки. Это может привести к преждевременному старению, потере эластичности и появлению морщин, а также увеличению риска развития кожных заболеваний.

Для защиты кожи от этих вредных воздействий рекомендуется включить в ежедневный уход за кожей продукты, содержащие антиоксиданты – они нейтрализуют свободные радикалы и помогают предотвращать повреждение клеток. Одними из наиболее эффективных антиоксидантов для кожи являются витамины C и E.

Следуя этим простым советам вы сможете сохранить кожу увлажненной, защищенной и сияющей на протяжении всего летнего сезона.