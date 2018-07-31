Зубы не на миллион, а на миллиард!

Приветствуем! И сразу хотим предупредить, что в сегодняшнем выпуске рубрики «Красота на Миллион» мы будем рассказывать не о настоящих участниках, а об одной из героинь предыдущего сезона. В нашем проекте так принято, что даже после «расставания» с героями мы продолжаем следить за их судьбой. Так произошло и с Натальей – участницей четвертого сезона. Ее финал уже состоялся, но вот окончательное преображение из-за необходимости длительного стоматологического лечения немного растянулось по времени. Приглашаем вас вместе оценить результаты наших совместных трудов!

Любимые и дорогие мои! Снова рада, пусть и на один выпуск, но вновь почувствовать себя центральным персонажем бьюти-проекта «Красота на Миллион». Да, я уже «выпустилась», но это не значит, что координаторы позабыли обо мне. Наоборот, на протяжении последних шести месяцев я продолжаю регулярно встречаться с моим замечательным врачом Тимощенко Олегом Ивановичем в клинике Face Smile Center и общаться с девочками из Kleo.

Несмотря на то, что я уже как бы за рамками проекта, в клинике отношение ко мне нисколько не изменилось! Все по-прежнему стремятся мне помочь, интересуются моим благополучием, ну, и, конечно, продолжают восстанавливать эстетику моей улыбки.

Вот так неспешно прошли эти месяцы… Я была терпелива и, наконец, дождалась, когда доктор с радостью сообщил, что мне предстоит распрощаться с временными зубами и приготовиться к установке новых, уже постоянных зубных протезов! Это настоящее счастье!

Процедура прошла достаточно быстро, причем даже анестезию не потребовалось вводить. Новые зубы – это, конечно, настоящий космос! Временные конструкции выглядели естественно, они меня, безусловно, выручили, но от них все-таки был небольшой дискомфорт. Постоянные протезы – другое дело! Я их абсолютно не ощущаю, они настолько естественные, что мне порой кажется, будто я с такими зубами родилась.

Теперь, когда я стала обладательницей таких роскошных зубок, могу уверенно сказать: моя улыбка тянет не то что на миллион, а на целый миллиард!

Еще раз хочу сказать огромное спасибо всей команде проекта «Красота на Миллион». Также не перестаю благодарить коллектив клиники Face Smile Center. Ну, и отдельное спасибо моему координатору Анне, которая постоянно была на связи и сумела организовать весь моей долгий путь к красоте!

Пусть в вашей жизни будет больше добра и любви, вы все этого заслужили!

Больше интересных фото и видео материалов об участниках можно увидеть в инстаграм проекта

Публикация от Красота на Миллион (@krasota_na_1000000) 20 Июл 2018 в 6:29 PDT

комментарий Врача стоматолога-ортопеда: Наталье проведено лечение по методике ALL-ON-4. Что это такое? Это вид лечения, при котором восстанавливаются все отсутствующие зубы верхней и/или нижней челюсти. Затем пациенту устанавливают несъемный протез, который фиксируется на четырех имплантатах при помощи специальных мультиюнитов. Такие протезы, в отличие от стандартных съемных, не нужно доставать изо рта для чистки, они не натирают, сохраняют неподвижность во время жевания и разговора. При всех описанных достоинствах они имеют еще важное преимущество – выглядят абсолютно естественно, как натуральные зубы. Наталья это отметила.

При стандартном лечении съемными протезами многие пациенты очень сложно к ним привыкают, процесс адаптации занимает массу времени. Протезирование ALL-ON-4 позволяет восстановить не только зубы, но и костную ткань, утраченную в результате атрофии, которая происходит в результате долгого отсутствия зубов. Эти протезы создают поддержку мягких тканей лица, разглаживая морщины и носогубные складки, предотвращая западание верхней губы, что придает лицу молодой вид. У Натальи мы можем отчетливо увидеть, как после протезирования у нее исчезли носогубные складки, обозначилась верхняя губа и добавился объем в области нижней трети лица. Плюс появилась новая шикарная улыбка. Омолаживающий эффект данного вида протезирования – минус 10-15 лет.

Обычно протезы фиксируются совместно с установкой имплантатов, то есть в день операции. Но у Натальи они были установлены позднее, так как выполнялись другие хирургические процедуры на лице.

Сначала для нее изготовили временные акриловые протезы на полгода для адекватной интеграции имплантатов. Наталья смогла жевать сразу после их установки, в отличие от обычных методик имплантации. Сейчас, спустя полгода, мы изготовили постоянные протезы - несъемные мостовидные гибриды на титановой балке с акриловыми зубами IVOCLAR (CAD/CAM).

Дополнительно отмечу, что нижняя треть лица каждого человека является важным отделом, обеспечивающим три значимые функции для жизнедеятельности: жевание, дыхание и улыбку. Протезирования по методике ALL-ON-4 позволяет восстановить нижнюю треть лица и тем самым поддержать эти три жизненно важные функции. Благодаря такому лечению мы не просто улучшаем внешность наших пациентов, но и повышаем качество их жизни. Олег Иванович Тимощенко

комментарий психолога: Даже после завершения участия в проекте Наталья продолжает удивлять меня и всех читателей своей жизнерадостностью! Читая ее дневники, хочется взять с нее пример. И я рада, что у нее в жизни все получилось, что все складывается так, как она того желала. Этим Наталья еще раз доказала, что мы сами творим свою судьбу. Когда появляется сильное желание что-то сделать, изменить, добиться, то все это можно воплотить. Внести в свое бытие новые краски, измениться внешне, да и просто по-другому взглянуть на все, что вас окружает. Правда же, это здорово? Алена Пряник, @pryanik.psy

Оставить заявку для участия в проекте

можно по ссылке



Результаты преображений предыдущих участниц вы можете посмотреть здесь



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Многопрофильная клиника Face Smile Center

Предыдущие дневники участницы:

Знакомство с участницей Натальей

Встреча Натальи с психологом

Наталья на приеме у хирурга в Face Smile Center

Наталья на консультации по маммопластике

Наталья на уроке танцев

Операция Натальи в клинике Face Smile Center

Маммопластика Натальи

Новая улыбка Натальи

Реабилитация Натальи после маммопластики

Преображение Натальи. ФИНАЛ