Зубы не на миллион, а на миллиард!
Приветствуем! И сразу хотим предупредить, что в сегодняшнем выпуске рубрики «Красота на Миллион» мы будем рассказывать не о настоящих участниках, а об одной из героинь предыдущего сезона. В нашем проекте так принято, что даже после «расставания» с героями мы продолжаем следить за их судьбой. Так произошло и с Натальей – участницей четвертого сезона. Ее финал уже состоялся, но вот окончательное преображение из-за необходимости длительного стоматологического лечения немного растянулось по времени. Приглашаем вас вместе оценить результаты наших совместных трудов!
Любимые и дорогие мои! Снова рада, пусть и на один выпуск, но вновь почувствовать себя центральным персонажем бьюти-проекта «Красота на Миллион». Да, я уже «выпустилась», но это не значит, что координаторы позабыли обо мне. Наоборот, на протяжении последних шести месяцев я продолжаю регулярно встречаться с моим замечательным врачом Тимощенко Олегом Ивановичем в клинике Face Smile Center и общаться с девочками из Kleo.
Несмотря на то, что я уже как бы за рамками проекта, в клинике отношение ко мне нисколько не изменилось! Все по-прежнему стремятся мне помочь, интересуются моим благополучием, ну, и, конечно, продолжают восстанавливать эстетику моей улыбки.
Вот так неспешно прошли эти месяцы… Я была терпелива и, наконец, дождалась, когда доктор с радостью сообщил, что мне предстоит распрощаться с временными зубами и приготовиться к установке новых, уже постоянных зубных протезов! Это настоящее счастье!
Процедура прошла достаточно быстро, причем даже анестезию не потребовалось вводить. Новые зубы – это, конечно, настоящий космос! Временные конструкции выглядели естественно, они меня, безусловно, выручили, но от них все-таки был небольшой дискомфорт. Постоянные протезы – другое дело! Я их абсолютно не ощущаю, они настолько естественные, что мне порой кажется, будто я с такими зубами родилась.
Теперь, когда я стала обладательницей таких роскошных зубок, могу уверенно сказать: моя улыбка тянет не то что на миллион, а на целый миллиард!
Еще раз хочу сказать огромное спасибо всей команде проекта «Красота на Миллион». Также не перестаю благодарить коллектив клиники Face Smile Center. Ну, и отдельное спасибо моему координатору Анне, которая постоянно была на связи и сумела организовать весь моей долгий путь к красоте!
Пусть в вашей жизни будет больше добра и любви, вы все этого заслужили!
Больше интересных фото и видео материалов об участниках можно увидеть в инстаграм проекта
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комментарий Врача стоматолога-ортопеда:
Наталье проведено лечение по методике ALL-ON-4. Что это такое? Это вид лечения, при котором восстанавливаются все отсутствующие зубы верхней и/или нижней челюсти. Затем пациенту устанавливают несъемный протез, который фиксируется на четырех имплантатах при помощи специальных мультиюнитов. Такие протезы, в отличие от стандартных съемных, не нужно доставать изо рта для чистки, они не натирают, сохраняют неподвижность во время жевания и разговора. При всех описанных достоинствах они имеют еще важное преимущество – выглядят абсолютно естественно, как натуральные зубы. Наталья это отметила.
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комментарий психолога:
Даже после завершения участия в проекте Наталья продолжает удивлять меня и всех читателей своей жизнерадостностью! Читая ее дневники, хочется взять с нее пример. И я рада, что у нее в жизни все получилось, что все складывается так, как она того желала. Этим Наталья еще раз доказала, что мы сами творим свою судьбу. Когда появляется сильное желание что-то сделать, изменить, добиться, то все это можно воплотить. Внести в свое бытие новые краски, измениться внешне, да и просто по-другому взглянуть на все, что вас окружает. Правда же, это здорово?
Алена Пряник, @pryanik.psy
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Многопрофильная клиника Face Smile Center
Предыдущие дневники участницы:
Знакомство с участницей Натальей
Наталья на приеме у хирурга в Face Smile Center
Наталья на консультации по маммопластике
Операция Натальи в клинике Face Smile Center
Реабилитация Натальи после маммопластики
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Ваше мнение 9
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Зёма / 01.08.18 15:44Наталья не красавица, конечно, но стала гораздо лучше, чем была, был же вообще треш, баба яга не иначе. Сейчас хотя бы прилично выглядит. С укладкой и макияжем так вообще
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яшка / 01.08.18 11:51Как я и говорила выглядит также как и раньше страшной и убогой, а одежда это вобще мрак какой то, на какой помойке она берет это барахло?
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Любимая / 31.07.18 18:16Наталья выглядит очень довольной, приятно на нее смотреть! Очень хорошее преображение в целом получилось!
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Кот Москва / 31.07.18 17:54Это бомба! Очень красиво, зубы от своих не отличить! Браво врачам!
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wonder lady / 31.07.18 14:28Здорово, что даже после окончания участия в проекте клиника не оставляет свою пациентку! Респект таким врачам :) Наталья красотка! Счастья ей с ее будущим мужем!
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reginalda / 31.07.18 14:12Вообще не думала, что про Наталью будут снова писать. Другое дело Лина - ей поставили брекеты, это дело долгое, а тут непонятно, о чем еще писать, вроде все сделали. Оказывается, нет.... На мой взгляд, с прошлого выпуска о Наталье чисто визуально у нее ничего не изменилось.
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Алиса / 31.07.18 13:08Ну красота, конечно! Такая улыбка дорогого стоит. Мне тоже надо исправить зубки, поэтому вот прям по-хорошему Наталье завидую!