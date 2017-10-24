Наталья на уроке танцев

Путешествие героинь по проекту «Красота на миллион» продолжается. И вы по-прежнему можете узнать обо всем происходящем из первых рук. Очередной дневник Натальи уже готов – ей не терпится рассказать о своем новом приключении.

Приветствую вас, друзья! После волнительного посещения челюстно-лицевого хирурга и консультации у специалиста по маммопластике неожиданно для самой себя я оказалась в школе танцев. Удивлению моему не было предела, очень сильно я была далека от подобной области, а тут раз – и занятие в школе танцев Евгения Папунаишвили.

Наше знакомство со школой было приятным. Встретил меня Евгений – один из преподавателей, очень приветливый и приятный молодой человек. Своим благосклонным отношением он смог разрушить своеобразную стену отчуждения, которую я построила своими же комплексами.

Многое в жизни человека так и остается нереализованным, виной всему – страх. Не обошло это чувство и меня. В обыденной жизни по инерции не замечаешь, что помимо привычных дел нужно оставлять время и на себя, уделять внимание каким-то сторонним интересам. На проекте «Красота на миллион» вопрос по раскрытию своих истинных желаний встал очень остро и требует глубокой переработки всех внутренних страхов, комплексов. Я считаю, что успешно с этим справляюсь. Конечно, все благодаря колоссальной поддержке организаторов и их партнеров, в число которых входит Школа танцев Евгения Папунаишвили.

Познакомив с закулисьем школы, Евгений предложил провести со мной пробный урок. Прежде чем начать, он расспросил, какая музыка мне нравится в целом, мои основные предпочтения.

Остановились мы первоначально на вальсе! Этот выбор был для меня по-настоящему волнительным. Я люблю XIX век, нравится смотреть фильмы, где присутствуют сцены с балами и торжествами, на которых танцуют именно вальс. Видеть это волшебное действо на экране телевизора – одно, но участвовать самой – абсолютно другое. Я даже не могла подумать, что когда-нибудь мне повезет, и я превращусь в одну из тех танцовщиц «с экрана», которые вальсируют со своими кавалерами в красивых платьях. На секундочку я даже почувствовала себя Наташей Ростовой!

Но мои фантазии быстро разбились о реальность: на первых порах получалось у меня не сильно хорошо, если быть откровенной, то со стороны мое «кружение в вальсе» выглядело несколько смешно и неуклюже. Однако негативных эмоций я при этом не испытывала, наоборот, старалась прислушаться к советам преподавателя и принимала его помощь в технических моментах. И временами у меня выходило весьма неплохо!

Скажу честно, даже не предполагала, что занятия танцами требуют такой огромной физической подготовки. Со стороны все движения выглядят очень легкими и воздушными, но, когда сама попробовала танцевать, оказалось, что это весьма изнурительное занятие. Теперь понимаю, что это прекрасная альтернатива спортзалу – калорий во время урока сжигается немало, но вместе с этим обретаешь грацию, движения становятся более женственными, изящными.

После вальса мне нужна была передышка. Немного отдохнув, Евгений предложил сменить направление и попробовать что-нибудь более зажигательное! Остановились на кубинских танцах. Контраст и эмоции, конечно, колоссальные, за ритмом я не успевала, чувствовала себя, как минимум, медведем и подшучивала сама над собой. Но заряд позитива продолжал расти, это нереальное ощущение, оно действительно всецело покоряет! Появилось желание учиться, думаю, это заслуга моего замечательного преподавателя.











Однако, все хорошее когда-то заканчивается (впрочем, как и плохое), подходила к концу и наша встреча с Евгением. Желание изучать искусство танца во мне уже есть, поэтому надеюсь, что мои встречи с преподавателями Школы еще повторятся.

Кстати, когда я собралась покидать зал, то обратила внимание на множество учеников, собравшихся в холле. Меня поразила одна деталь – возраст учеников. Среди людей, пришедших в классы, были все – от мала до велика: и пятилетние детки, и пятидесятилетние женщины. Хорошо, что я их увидела, значит, мне тоже еще не поздно! Именно с такими добрыми мыслями завершился мой первый, но, надеюсь, не последний урок танцев!

комментарий психолога Алены Пряник: Танцы! Прекрасный способ восполнить ресурс и поднять настроение, поскольку наше тело и психика оказывают постоянное взаимное влияние друг на друга. Танцы могут быть целительными наравне с классическим психоанализом и другими видами терапии. Именно поэтому в психологии уже давно существует отдельное направление – танцевально-двигательная терапия (ТДТ). Мы справедливо можем считать, что Наталья уже попробовала соприкоснуться с собой через движение, переживая собственное творческое «Я». Пусть поход в школу танцев и не предполагал осознанной терапии, но, как и в реальной практике, были созданы условия и обеспечена поддержка, а самую важную роль сыграла сама Наталья. К слову, работая с танцем, как метафорой, танцевальная терапия дает возможность освободиться от физической и эмоциональной скованности, повышает социальную адаптивность, расширяет границы для самопознания и открывает путь к самосовершенствованию и достижению внутренней гармонии.

Оставить заявку для участия в проекте

можно по ссылке



Результаты преображений предыдущих участниц вы можете посмотреть здесь



Паблик проекта в Instagram

Школа танцев Евгения Папунаишвили

Психолог: Алена Пряник, Instagram

Фотограф: Светлана Григорьева, Instagram

Предыдущие дневники участницы:

Знакомство с участницей Натальей

Встреча Натальи с психологом

Наталья на приеме у хирурга в Face Smile Center

Наталья на консультации по маммопластике