Наталья на уроке танцев
Путешествие героинь по проекту «Красота на миллион» продолжается. И вы по-прежнему можете узнать обо всем происходящем из первых рук. Очередной дневник Натальи уже готов – ей не терпится рассказать о своем новом приключении.
Приветствую вас, друзья! После волнительного посещения челюстно-лицевого хирурга и консультации у специалиста по маммопластике неожиданно для самой себя я оказалась в школе танцев. Удивлению моему не было предела, очень сильно я была далека от подобной области, а тут раз – и занятие в школе танцев Евгения Папунаишвили.
Наше знакомство со школой было приятным. Встретил меня Евгений – один из преподавателей, очень приветливый и приятный молодой человек. Своим благосклонным отношением он смог разрушить своеобразную стену отчуждения, которую я построила своими же комплексами.
Многое в жизни человека так и остается нереализованным, виной всему – страх. Не обошло это чувство и меня. В обыденной жизни по инерции не замечаешь, что помимо привычных дел нужно оставлять время и на себя, уделять внимание каким-то сторонним интересам. На проекте «Красота на миллион» вопрос по раскрытию своих истинных желаний встал очень остро и требует глубокой переработки всех внутренних страхов, комплексов. Я считаю, что успешно с этим справляюсь. Конечно, все благодаря колоссальной поддержке организаторов и их партнеров, в число которых входит Школа танцев Евгения Папунаишвили.
Познакомив с закулисьем школы, Евгений предложил провести со мной пробный урок. Прежде чем начать, он расспросил, какая музыка мне нравится в целом, мои основные предпочтения.
Остановились мы первоначально на вальсе! Этот выбор был для меня по-настоящему волнительным. Я люблю XIX век, нравится смотреть фильмы, где присутствуют сцены с балами и торжествами, на которых танцуют именно вальс. Видеть это волшебное действо на экране телевизора – одно, но участвовать самой – абсолютно другое. Я даже не могла подумать, что когда-нибудь мне повезет, и я превращусь в одну из тех танцовщиц «с экрана», которые вальсируют со своими кавалерами в красивых платьях. На секундочку я даже почувствовала себя Наташей Ростовой!
Но мои фантазии быстро разбились о реальность: на первых порах получалось у меня не сильно хорошо, если быть откровенной, то со стороны мое «кружение в вальсе» выглядело несколько смешно и неуклюже. Однако негативных эмоций я при этом не испытывала, наоборот, старалась прислушаться к советам преподавателя и принимала его помощь в технических моментах. И временами у меня выходило весьма неплохо!
Скажу честно, даже не предполагала, что занятия танцами требуют такой огромной физической подготовки. Со стороны все движения выглядят очень легкими и воздушными, но, когда сама попробовала танцевать, оказалось, что это весьма изнурительное занятие. Теперь понимаю, что это прекрасная альтернатива спортзалу – калорий во время урока сжигается немало, но вместе с этим обретаешь грацию, движения становятся более женственными, изящными.
После вальса мне нужна была передышка. Немного отдохнув, Евгений предложил сменить направление и попробовать что-нибудь более зажигательное! Остановились на кубинских танцах. Контраст и эмоции, конечно, колоссальные, за ритмом я не успевала, чувствовала себя, как минимум, медведем и подшучивала сама над собой. Но заряд позитива продолжал расти, это нереальное ощущение, оно действительно всецело покоряет! Появилось желание учиться, думаю, это заслуга моего замечательного преподавателя.
Однако, все хорошее когда-то заканчивается (впрочем, как и плохое), подходила к концу и наша встреча с Евгением. Желание изучать искусство танца во мне уже есть, поэтому надеюсь, что мои встречи с преподавателями Школы еще повторятся.
Кстати, когда я собралась покидать зал, то обратила внимание на множество учеников, собравшихся в холле. Меня поразила одна деталь – возраст учеников. Среди людей, пришедших в классы, были все – от мала до велика: и пятилетние детки, и пятидесятилетние женщины. Хорошо, что я их увидела, значит, мне тоже еще не поздно! Именно с такими добрыми мыслями завершился мой первый, но, надеюсь, не последний урок танцев!
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комментарий психолога Алены Пряник:
Танцы! Прекрасный способ восполнить ресурс и поднять настроение, поскольку наше тело и психика оказывают постоянное взаимное влияние друг на друга. Танцы могут быть целительными наравне с классическим психоанализом и другими видами терапии. Именно поэтому в психологии уже давно существует отдельное направление – танцевально-двигательная терапия (ТДТ). Мы справедливо можем считать, что Наталья уже попробовала соприкоснуться с собой через движение, переживая собственное творческое «Я». Пусть поход в школу танцев и не предполагал осознанной терапии, но, как и в реальной практике, были созданы условия и обеспечена поддержка, а самую важную роль сыграла сама Наталья. К слову, работая с танцем, как метафорой, танцевальная терапия дает возможность освободиться от физической и эмоциональной скованности, повышает социальную адаптивность, расширяет границы для самопознания и открывает путь к самосовершенствованию и достижению внутренней гармонии.
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Оставить заявку для участия в проекте
Школа танцев Евгения Папунаишвили
Психолог: Алена Пряник, Instagram
Фотограф: Светлана Григорьева, Instagram
Предыдущие дневники участницы:
Знакомство с участницей Натальей
Наталья на приеме у хирурга в Face Smile Center
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Обсуждение 43
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ЯШКАДЛЯ ТЕХ КТО НЕ ЗАМЕТИЛ СООБЩЕНИЯ ОТ СМАЙЛ ЦЕНТРА! КОПИРУЮ ДЛЯ ВАС: ФЭЙС СМАЙЛ ЦЕНТР Нашими условиями к проведению операции были: - отсутствие любых вредных привычек как до, так и после; - соблюдение врачебных рекомендаций во время лечения; - предварительная (то есть до участия в проекте) сдача анализов. Я БЫЛА ПРАВА НА ВСЕ 100%. ВОТ ТАК!!!!! а вы ее все защищаете эээххх((
25.10.17 08:04
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Мия МоскваЯ ждала этого выпуска) Думаю, ну вот она грудь Натальи, а она танцевать пошла.... ну да молодец, танец,это выработка эндорфина и заряд энергии и молодости. ходите танцуйте и всегда будете молодой! здорово, что вы на этом проекте)
25.10.17 00:06
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Оля Москваа мне кажется вот кого кого а Наталью. понятно почему взяли! и здорово. что она преображается шаг за шагом! кстати мне кажется на уже лучше выглядит, ей все перемены к лицу. Уверена. что скоро мы ее не узнаем! Яшка. признаться вы очень очевидны. пишите одно и тоже. идите в дневник второй участницы...
24.10.17 23:56
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Какие же бабы все-таки завистливые (именно БАБЫ, а не нормальные женщины)! Лично мне хочется посмотреть, как из "гадкого утенка" Наталья раскроется "прекрасным лебедем". Считаю, что героиню подобрали хорошую. А по поводу "жила 45 лет и не хотела меняться" - возможно, именно сейчас к Наталье как раз и пришло осознание, что она жила неправильно, не ухаживала за собой, не следила. В 40-летнем возрасте гораздо сложнее научиться азам красоты, плюс - нужно исправлять огрехи внешности, которые накапливались годами. В статье, где было знакомство с участницами, Наталья сказала, что у нее есть стимул к изменению - это мужчина, который моложе нее.
24.10.17 17:41
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Дашаа по теме будут комментарии?) Или только ругань с Яшкой? Вы не понимаете, что человек рад тому, что на нее обращают внимание? Наталья, вам не растерять запал, который подарила вам редакция и чудесные специалисты!
24.10.17 14:30
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Оля МоскваДа изменят стиль редакторы. Вы думаете они так все оставят? Вы же видели участницу предыдущего сезона, которой делали пластику груди и носа? Вспомните как она выглядела - без слез не взглянешь, и сейчас какая красотка!
24.10.17 13:00
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Яшкатак той Наталье это все нужно было. И не запускала она себя, и красилась и одежда была по фигуре, чуть чуть в конце волосы подстригли да покрасили. А укладку она и так делала, уж как умела. А здесь то к чему все трепыханья? Эта дай бог моется раз в неделю. 45 лет прожила о внешности вобще не думала, а тут за чужой счет вдруг резко красивой захотела стать? Ой не чисто что то с отбором кандидатов, А РЕДАКЦИЯ???
24.10.17 14:06
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оляпо-моему вы перегибаете палку) не ваше вы и беситесь?) причем тут выбор редакции? Он же тут очевиден, что этому человеку нужна помощь, может она одумалась или еще чего - вы ж следите за развитием. И вряд ли клео из-за ваших гневных комментариев в их адрес возьмут и резко поменяют участницу. Тут на вас внимания больше у комментаторов, чем на героиню)
24.10.17 14:21
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яшкаЯ за то, чтоб меняли человека, которому это очень-очень нужно. А Наталье и так хорошо. Она собой довольна была по крайней мере последние 45 лет. У меня нет гневных комментариев! А может поменяют участницу? Я еще не теряю на это надежду!!
24.10.17 14:25
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марьяна МоскваА я занимаюсь в этой студии!) Всем рекомендую!
24.10.17 12:47
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КаринаНадеюсь редакция переоденет Наталью в скором будущем)
24.10.17 12:47
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КостяВсе же виден прогресс уже в Наталье, судя по фотографиям. Женщины в комментариях, успокойтесь уже)
24.10.17 12:26
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МарияСоглашусь с Яшкой - видок еще тот на этом посещении. Наталья, вы из какого сундука одежду берете?
24.10.17 12:26
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ИнгаБлин, редакция, вы прям умеете растянуть интригу! Нам хочется уже результаты операций увидеть, а не танцули.
24.10.17 12:25
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яшкаА редакция виновата только в одном, что выбрали "эточудо" для проекта. Не может она анализы сдать для операции, вот и не делают до сих пор. Для таких "Наталий" сдать простейшие анализы по списку для операции целая история!!!!
24.10.17 12:40
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ИнгаА с чего вы решили, что она не может сдать анализы?) У нее на лбу написано?) Или вы клеймите каждого человека?
24.10.17 14:00
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ЯшкаКаждого это кого? Не может сдать анализы-это ясно, как белый день! Иначе давно бы уже сделали все. У нее отходняк только будет черти скока.
24.10.17 14:09
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Ингас учетом, что проект длится больше 3х месяцев, редакции же надо писать дневники, может уже и сделали все. Ну одну операцию так точно.
24.10.17 14:19
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Фэйс Смайл центрНашими условиями к проведению операции были: - отсутствие любых вредных привычек как до, так и после; - соблюдение врачебных рекомендаций во время лечения; - предварительная (то есть до участия в проекте) сдача анализов.
24.10.17 21:07
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яшкаЕсть тут специалисты по тканям? Из чего платье? Это крашенный полиэтилен что ли?)))
24.10.17 11:37
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оля Москвада плевать как она сейчас выглядит, важно же как будет выглядеть после проекта! И на финале!
24.10.17 13:02
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МусяМне кажется это из вашего шкафа
24.10.17 14:28
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ЯШКАПЛАТЬЕ ИЗ ПАКЕТА? Где она его взяла? И судя по отзыву Натальи, спортом, кроме как в школе Наталья не занималась, как впрочем и всем, что связано с ее внешностью и фигурой. Отличная тетка. Издалека на фотках-ну чистая опойка. И платье, о боже, зачем я это увидела.((((
24.10.17 11:32
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маняХотите теперь развидеть?)
24.10.17 12:22
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яшкауже не получится((
24.10.17 12:35
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Маняобратитесь к представителям людей в черном, они сотрут вам память) да еще помогут яд так не разбрасывать
24.10.17 13:00
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КристинаЯшка, что у вас там за серьезная работа, что вы тут же уже на портале сидите и строчите комментарии? Или заняться больше нечем? А может с вами никто в принципе не общается, потому что вы такая вся из себя злая тетка?)
24.10.17 13:01
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ЯшкаДа-да, все так, все так!!!!! Сижу одна одинешенька в мухосранске, конечно же. Никто не звонит, ни пишет, вот одна отдушина комменты строчить. Так же как и вы все? Не узнаете себя?
24.10.17 14:19
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кристинабедааа, дайте-ка я вас пожалею... бедненькая. Я и не отрицаю, что мне нравится следить за проектом) а вы тут ядом брызжите не первый день, F5 наверное уже на рефлексе нажимаете)
24.10.17 14:27
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