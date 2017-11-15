Маммопластика Натальи
Дорогие читатели! Продолжаем раскрывать перед вами все тайны проекта «Красота на миллион» и с удовольствием публикуем свежий дневник Натальи. Благодарим, что вы оперативно реагируете на отчеты наших участниц и активно обсуждаете их преображение. Готовы узнать об очередном «испытании» Натальи? Тогда вперед!
Приветствую вас! Вот и наступил день проведения моей второй операции по эндопротезированию молочных желез и мастопексии в клинике «Коррект». Томительнее всего, конечно, само ожидание: человеческая психика имеет свойство придумывать себе всякие картинки, и в первую очередь страшилки.
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Приехав в клинику ранним утром, я обнаружила, что почти все уже в сборе. Первым делом предстояло заполнить документы, дать согласие на оперативное вмешательство. Когда все формальности были улажены, меня проводили в палату. Комната поразила и покорила своим уютом, не думала, что такая домашняя атмосфера может царить в медицинском учреждении. Не похоже на привычные нам больницы, видно, что здесь делают максимум для комфорта пациентов.
Спустя некоторое время, которое я изучала свою палату, в комнату вошел мой врач – пластический хирург Михаил Владимирович Овчинников. Последовала небольшая беседа на отвлеченные темы, прозвучали слова ободрения, которые очень важно услышать именно от человека, который будет заниматься твоей внешностью. С приподнятым настроением мы перешли к предоперационному осмотру.
Признаюсь, что этот этап достаточно утомительный. Михаил Владимирович аккуратно снимал мерки, делал на коже отметки специальным маркером, потом снова все сравнивал и опять наносил непонятные для меня линии. Переступая через свою неловкость, я покорно следовала командам доктора. Наконец, фронт предстоящих работ в прямом смысле был очерчен.
Михаил Владимирович передал меня анестезиологу, а сам ушел готовиться к операции. Последовал стандартный набор вопросов: вес, рост, наличие хронических заболеваний, аллергии на лекарственные препараты, переносимость наркоза. Рассказала, что недавно у меня уже была сложная операция, и что проблем никаких не было. На этом наша беседа завершилась, в палату вошла медсестра и сопроводила меня в операционную.
Когда увидела операционную, то снова ощутила сильное волнение. Не могу сказать, что это боязнь предстоящей операции, так как я полностью доверяю своему врачу и верю в его профессионализм. Наверное, это больше психологический момент – осознание, что тебе предстоит операция, само по себе отпугивает и заставляет нервничать. Но, к счастью, я сумела взять себя в руки и с ровным дыханием ждала, когда подействует введенный наркоз. Это произошло довольно быстро, даже не могу сказать, в какой момент я «отключилась».
Очнулась уже в палате, причем за окном было раннее утро – около 6 часов. Услышала, как к моей кровати подходит медсестра. Потом помню, что просила у нее воды. Утолив жажду, которой не было после первой операции, опять заснула. Окончательное пробуждение произошло как раз перед самым обходом.
Михаил Владимирович вошел в палату с улыбкой, и по его лицу я поняла, что операция прошла успешно. Так и оказалось. Врач осмотрел меня, медсестра сделала обезболивающий укол, меня перевязали, и Михаил Владимирович подробно рассказал о процессе реабилитации, дал напутствия и медицинские рекомендации. К 12 часам дня я была уже свободна и отправилась домой.
Чувствовала я себя на редкость замечательно, не считая некоторой скованности в плечевом аппарате. Болей нет, так как грудь надежно стянута жестким компрессионным корсетом, в котором мне предстоит провести несколько первых недель после операции. Ощущения непривычные, пока не могу понять, что стало с моей грудью, но в будущее смотрю с прежним оптимизмом!
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комментарий пластического хирурга Овчинникова Михаила Владимировича:
Совсем недавно организаторы социального проекта «Красота на миллион» портала Kleos.ru предложили мне выступить в качестве пластического хирурга. Для меня это огромная честь – стать экспертом в таком масштабном проекте и воплотить в жизнь давнюю мечту главной героини Натальи. Над ее перевоплощением трудится целая команда настоящих профессионалов. Это стоматологи, мои коллеги челюстно-лицевые хирурги, стилисты и психологи. Буквально несколько дней назад мы успешно провели наш этап преображения. У Натальи был давний комплекс относительно формы и объема груди, этим она поделилась со мной и с психологом из нашей команды. Выраженный птоз (провисание) груди доставлял физический дискомфорт, также у Натальи годами накапливалась неуверенность в себе. Ей был выполнен полный спектр необходимых предоперационных исследований, чтобы операция и реабилитация проходили максимально комфортно и безопасно. Операция заключалась в очень серьезной модификации груди – предстояло придать ей как можно более естественный и сексуальный вид. Для коррекции недостатков мы выполнили подтяжку груди в виде инвертированной буквы «Т», еще известной как «якорная» подтяжка, по моей методике BelloBusto с одномоментным эндопротезированием имплантами MENTOR. Такой тип операции в случае нашей героини является оптимальным, так как это поможет избежать птоза груди в будущем, а импланты отлично выполняют «каркасную» функцию. Сейчас пациентка великолепно себя чувствует и проходит плановую реабилитацию. Спустя 1,5-2 месяца мы увидим окончательный результат.
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комментарий психолога Алены Пряник:
Хочется поддержать Наталью на этом ответственном этапе. Финальная операция, так много всего уже пройдено… Осталось дело за малым – увидеть результат маммопластики.
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Оставить заявку для участия в проекте
Психолог: Алена Пряник, Instagram
Фотограф: Светлана Григорьева, Instagram
Предыдущие дневники участницы:
Знакомство с участницей Натальей
Наталья на приеме у хирурга в Face Smile Center
Наталья на консультации по маммопластике
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Обсуждение 23
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СтешаУставшая уже героиня какая-то... Но результаты ждем
16.11.17 12:30
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Машаа в какой клинике прием еще ведет Овчинников?
16.11.17 11:51
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КрасаА этот доктор делает в 1 операцию какие-то еще манипуляции? Я хочу восстановление после родов, т.е. грудь и живот сразу.
16.11.17 11:39
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ИнгаЯшка, я вас ждала!!! Давайте пообщаемся) мне очень нравятся ваши злостные комментарии!)
16.11.17 11:11
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Анон МоскваПойду к Овчинникову на прием! Почитала про него в интернете - молодой прекрасный специалист. После кормления я на себя со слезами смотрю, а вы, Наталья, не кормив детей как свою грудь-то к земле так притянули? Вы до конца своих дней должны благодарить всех врачей, которые над вами работали и работают
16.11.17 11:10
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Марина МоскваУважаемая, Наталья, пообщайтесь с нами если вы в состоянии уже после операции!
16.11.17 11:08
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яшкаНу наконец то. Я уж думала, сдохлап что ли Наталья на радостях то. А лицо изменилоось потому что бухать бросила?
16.11.17 09:49
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Как лицо Натальи изменилось!!! Светится что ли. На самом деле получается полное преображение! А если его добавить улыбку, наверняка будет здорово! Маммопластика тут очень нужна была. Пусть восстановление пройдет быстро и легко!
15.11.17 23:35
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КамилаНаталья, скорейшего восстановления
15.11.17 23:14
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СашаСлушайте, и правда нос-то другой и лицо преобразилось!
15.11.17 23:13
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КостяА как же зубы? Почему нам не показывают? Ведь явно же уже тут сделана!!!
15.11.17 23:12
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СВЕТ МаскваХирург - просто лапа) хоть самой под нож завтра ложись..
15.11.17 21:01
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КаринаО боже, как быстро-то все! Только одну операцию сделали, следом другую! Или тут время все равно как-то проходит? Это не вредно?
15.11.17 17:31
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ИнгаА почему это должно быть вредно? Наверное же врачи не дураки. Или вы с какой целью интересуетесь вредно это или нет?
16.11.17 11:14
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