Маммопластика Натальи

Дорогие читатели! Продолжаем раскрывать перед вами все тайны проекта «Красота на миллион» и с удовольствием публикуем свежий дневник Натальи. Благодарим, что вы оперативно реагируете на отчеты наших участниц и активно обсуждаете их преображение. Готовы узнать об очередном «испытании» Натальи? Тогда вперед!

Приветствую вас! Вот и наступил день проведения моей второй операции по эндопротезированию молочных желез и мастопексии в клинике «Коррект». Томительнее всего, конечно, само ожидание: человеческая психика имеет свойство придумывать себе всякие картинки, и в первую очередь страшилки.

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Приехав в клинику ранним утром, я обнаружила, что почти все уже в сборе. Первым делом предстояло заполнить документы, дать согласие на оперативное вмешательство. Когда все формальности были улажены, меня проводили в палату. Комната поразила и покорила своим уютом, не думала, что такая домашняя атмосфера может царить в медицинском учреждении. Не похоже на привычные нам больницы, видно, что здесь делают максимум для комфорта пациентов.

Спустя некоторое время, которое я изучала свою палату, в комнату вошел мой врач – пластический хирург Михаил Владимирович Овчинников. Последовала небольшая беседа на отвлеченные темы, прозвучали слова ободрения, которые очень важно услышать именно от человека, который будет заниматься твоей внешностью. С приподнятым настроением мы перешли к предоперационному осмотру.

Признаюсь, что этот этап достаточно утомительный. Михаил Владимирович аккуратно снимал мерки, делал на коже отметки специальным маркером, потом снова все сравнивал и опять наносил непонятные для меня линии. Переступая через свою неловкость, я покорно следовала командам доктора. Наконец, фронт предстоящих работ в прямом смысле был очерчен.





















Михаил Владимирович передал меня анестезиологу, а сам ушел готовиться к операции. Последовал стандартный набор вопросов: вес, рост, наличие хронических заболеваний, аллергии на лекарственные препараты, переносимость наркоза. Рассказала, что недавно у меня уже была сложная операция, и что проблем никаких не было. На этом наша беседа завершилась, в палату вошла медсестра и сопроводила меня в операционную.

Когда увидела операционную, то снова ощутила сильное волнение. Не могу сказать, что это боязнь предстоящей операции, так как я полностью доверяю своему врачу и верю в его профессионализм. Наверное, это больше психологический момент – осознание, что тебе предстоит операция, само по себе отпугивает и заставляет нервничать. Но, к счастью, я сумела взять себя в руки и с ровным дыханием ждала, когда подействует введенный наркоз. Это произошло довольно быстро, даже не могу сказать, в какой момент я «отключилась».





















Очнулась уже в палате, причем за окном было раннее утро – около 6 часов. Услышала, как к моей кровати подходит медсестра. Потом помню, что просила у нее воды. Утолив жажду, которой не было после первой операции, опять заснула. Окончательное пробуждение произошло как раз перед самым обходом.

Михаил Владимирович вошел в палату с улыбкой, и по его лицу я поняла, что операция прошла успешно. Так и оказалось. Врач осмотрел меня, медсестра сделала обезболивающий укол, меня перевязали, и Михаил Владимирович подробно рассказал о процессе реабилитации, дал напутствия и медицинские рекомендации. К 12 часам дня я была уже свободна и отправилась домой.

Чувствовала я себя на редкость замечательно, не считая некоторой скованности в плечевом аппарате. Болей нет, так как грудь надежно стянута жестким компрессионным корсетом, в котором мне предстоит провести несколько первых недель после операции. Ощущения непривычные, пока не могу понять, что стало с моей грудью, но в будущее смотрю с прежним оптимизмом!

комментарий пластического хирурга Овчинникова Михаила Владимировича: Совсем недавно организаторы социального проекта «Красота на миллион» портала Kleos.ru предложили мне выступить в качестве пластического хирурга. Для меня это огромная честь – стать экспертом в таком масштабном проекте и воплотить в жизнь давнюю мечту главной героини Натальи. Над ее перевоплощением трудится целая команда настоящих профессионалов. Это стоматологи, мои коллеги челюстно-лицевые хирурги, стилисты и психологи. Буквально несколько дней назад мы успешно провели наш этап преображения. У Натальи был давний комплекс относительно формы и объема груди, этим она поделилась со мной и с психологом из нашей команды. Выраженный птоз (провисание) груди доставлял физический дискомфорт, также у Натальи годами накапливалась неуверенность в себе. Ей был выполнен полный спектр необходимых предоперационных исследований, чтобы операция и реабилитация проходили максимально комфортно и безопасно. Операция заключалась в очень серьезной модификации груди – предстояло придать ей как можно более естественный и сексуальный вид. Для коррекции недостатков мы выполнили подтяжку груди в виде инвертированной буквы «Т», еще известной как «якорная» подтяжка, по моей методике BelloBusto с одномоментным эндопротезированием имплантами MENTOR. Такой тип операции в случае нашей героини является оптимальным, так как это поможет избежать птоза груди в будущем, а импланты отлично выполняют «каркасную» функцию. Сейчас пациентка великолепно себя чувствует и проходит плановую реабилитацию. Спустя 1,5-2 месяца мы увидим окончательный результат.

комментарий психолога Алены Пряник: Хочется поддержать Наталью на этом ответственном этапе. Финальная операция, так много всего уже пройдено… Осталось дело за малым – увидеть результат маммопластики.

Переживания по этому поводу вполне резонны. Если облачить их в форму чувств, то я бы сказала, что они больше напоминают страх. Обратимся к определению этого понятия. Страх – внутреннее состояние, обусловленное грозящим реальным или предполагаемым бедствием. Уверена, что в случае Натальи это лишь фантазия, ведь все специалисты проекта – профессионалы высокого класса!

Испытывая страх, человек действительно чаще всего как будто бы переносится в будущее и представляет, каким оно будет, лишая тем самым себя возможности быть «здесь и сейчас», замечать мир вокруг. В таких ситуациях лучшим средством возвращения в настоящий момент является физическое «заземление»: сесть на стул, поставить ступни на пол, мысленно «пробежаться» по всем частям тела и почувствовать их, начиная от макушки головы и заканчивая кончиками пальцев ног. После такой коротенькой медитации можно похлопать себя руками по всему телу, ощутить физическое прикосновение. Обычно это помогает вернуться из не всегда приятного мира грез в объективную реальность.

Оставить заявку для участия в проекте

можно по ссылке



Результаты преображений предыдущих участниц вы можете посмотреть здесь



Паблик проекта в Instagram

Клиника пластической хирургии и косметологии « Коррект

Психолог: Алена Пряник, Instagram

Фотограф: Светлана Григорьева, Instagram

Предыдущие дневники участницы:

Знакомство с участницей Натальей

Встреча Натальи с психологом

Наталья на приеме у хирурга в Face Smile Center

Наталья на консультации по маммопластике

Наталья на уроке танцев

Операция Натальи в клинике Face Smile Center