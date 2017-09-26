Знакомство с участницей Натальей

«Красота на миллион» – уникальный проект «Клео», в котором может принять участие каждая женщина. Среди огромного количества претенденток действительно очень трудно выбрать, у каждой будущей героини своя судьба, свои переживания. Поэтому команде проекта приходится действительно сложно.

Но, руководствуясь объективными факторами, мы смогли наконец определить, кто будет участвовать в новом сезоне бьюти-проекта «Красота на миллион». Рады представить нашу очаровательную героиню Наталью! По традиции передаем слово участнице, которая уже готова поделиться своими первыми впечатлениями от знакомства с проектом.

Приветствую всех! Меня зовут Наталья Гончарова. Да, да, почти как у Пушкина, но только с другой судьбой. Мне 42 года, родилась я в Москве. Окончила юридический факультет МГУ, но по специальности работать так и не пошла. Дважды успела побывать замужем, но детей эти союзы не принесли. Много и долго занималась реализацией проектов в различных отраслях, с головой погрузилась в построение карьеры. В какой-то момент, оглянувшись назад, с ужасом поняла, что совсем забыла о себе и своей собственной жизни. А ведь ее большая половина уже позади, время идет, мои биологические часы нещадно бегут вперед, и организм не в силах этому сопротивляться.

Еще несколько лет назад очень ревностно отстаивала позицию только естественной привлекательности, напрочь отвергая как омолаживающие процедуры, так и пластическую хирургию. Кардинальное изменение внешности я не принимала в особенности. Все это было мне чуждо, и я прекрасно помню, как, бывало, в кругу подруг и знакомых мы обсуждали пластику той или иной светской львицы. Но «никогда не говори никогда!»

В последний год много думала над тем, что все-таки интересно попробовать. Произошло какое-то переосмысление. Интерес подогревается и тем фактором, что встречаюсь с мужчиной, который гораздо моложе меня. Поэтому, когда узнала о проекте «Клео», практически без раздумий заполнила анкету и нажала заветную кнопку «отправить».

С этого момента началось самое волнительное – ожидание. Я старалась не думать о проигрыше, в голове держала только одну мысль, что меня обязательно выберут, из сотен желающих женщин позвонят именно мне!

Мысли, мысли… И вдруг оказывается, что они действительно материальны. Не помню уже, что это был за день, да и не важно! Главное – я наконец дождалась заветного предложения участвовать в проекте «Красота на миллион». Это был мой шанс, и упустить его я не посмела. Еще раз убедилась, что чудеса в этой жизни все-таки происходят. И вот – я в проекте!

Мое знакомство с коллективом «Клео» состоялось именно в первые дни сентября. Общение оставило неизгладимые впечатления: я в буквальном смысле почувствовала небывалую волну позитива, целеустремленности и искренней любви к делу сотрудников этого уникального в своем роде проекта.

Уверена, что с помощью команды «Клео» я смогу в корне изменить свою жизнь, как говорится, начать с чистого листа. Такие профессионалы внушают доверие и здоровый оптимизм. Я с удовольствием отдаю себя в их руки и знаю, что именно сейчас, в данную секунду траектория моей судьбы меняется в лучшую сторону!