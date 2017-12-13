Реабилитация Натальи после маммопластики

Вновь рады встрече с вами, дорогие друзья! Мы знаем, что все вы ждете очередного дневника Натальи, чтобы оценить ее новую грудь. Наконец мы готовы раскрыть тайну. Встречайте свежие заметки Натальи о том, как протекает ее восстановление после подтяжки и протезирования груди.

Здравствуйте, мои дорогие! За время участия в проекте «Красота на Миллион» я уже привыкла фиксировать все, что со мной происходит, в дневник. Но на этот раз перерыв в моих публикациях был чуть дольше обычного. На это есть своя причина – я восстанавливаюсь после операции по подтяжке и протезированию груди.

К моему огромному счастью, послеоперационный период протекал на редкость легко. Боли фактически отсутствовали. Первую неделю каждый день ездила в клинику «Коррект» к Михаилу Владимировичу на перевязки и уколы. Такая интенсивная помощь, видимо, и поспособствовала ускорению восстановительного периода после операции.













Из неудобств следует отметить, пожалуй, только некоторую скованность движений в плечевом аппарате, поскольку пока еще сохраняются физические ограничения. Свою роль в этом сыграло и постоянное ношение корректирующего белья.

Если кто-то не знает, то корректирующее белье – очень тесное, оно стягивает всю грудную клетку. Его ношение необходимо по нескольким причинам. Во-первых, оно выполняет компрессионную функцию, соответственно, способствует нормальному кровоснабжению органов – это прямой путь в быстрейшему заживлению тканей. Во-вторых, оно фиксирует грудные импланты, не позволяя им перемещаться или переворачиваться. Максимальная неподвижность протезов нужна для того, чтобы вокруг них быстрее начала разрастаться соединительная ткань. Она послужит своеобразным ложе для имплантов и не даст им в будущем сместиться.

На второй неделе набралась смелости во время одной из перевязок и краем глаза все-таки глянула на результаты труда Михаила Владимировича. Несмотря на имеющуюся остаточную отечность, вид бюста оказался очень и очень симпатичным – все благодаря хирургу и качественным имплантам Mentor, предоставленным компанией Implant Medical, эксклюзивным дистрибьютором в России.

С третьей недели моей послеоперационной реабилитации грудь начала принимать эстетический вид, основные отеки начали постепенно сходить. Да, пока еще видны швы, и грудь из-за припухлости кажется слишком большой, но это вполне нормально, ведь после операции прошло всего-ничего.













Отдельно хочу отметить участие в моей судьбе кураторов проекта «Красота на Миллион», психолога Алены и даже специалистов «Фэйс Смайл Центр», не имеющих отношения к этой операции. Практически каждый день мне поступали звонки и письма, все волновались, старались предложить и оказать помощь при надобности, что, безусловно, заслуживает большого уважения и заставляет сделать выводы.

Теперь, после стольких операций и череды восстановительных процедур, мне нужно набраться терпения и ждать окончательного результата. Впрочем, это не так и трудно, ведь я чувствую такую сильную поддержку ведь у меня такая большая команда поддержки!

Впереди еще ряд перевязок, процедур с противорубцовыми пластырями и длительный период ношения корректирующего белья. Но я уверена, что конечный результат превзойдет все мои самые смелые ожидания.

P.S.: Я в восторге от моего чудесного преображения. Буду советовать всем замечательную клинику «Коррект», где не побоялись взяться за мой сложных случай, и сам проект «Красота на Миллион», который дал мне шанс начать новую жизнь!

P.S.: Из-за ношения корректирующего белья, которое неизбежно оставляет следы на теле, реальная картина моей новой груди слегка искажена. Но ничего с этим поделать нельзя. Поэтому прошу сильно не ругаться на небольшие складки, которые есть на фотографиях, – это вполне нормально.

комментарий пластического хирурга Овчинникова Михаила Владимировича: Итак, три недели после операции позади. Итоги подводить пока рано, но я хотел бы отметить одну немаловажную вещь. Наша Наталья – она расцветает! Она наконец стала улыбаться и налицо укрепляющаяся с каждым осмотром уверенность в себе. Похожим образом выглядят очень влюбленные люди.

После операции мы вместе пережили все, с чем, как правило, сталкиваются наши пациенты. Были и слезы послеоперационной депрессии, и необоснованный страх пред удалением дренажей, и долгожданная радость первого взгляда на себя в зеркало. Как и всегда, мы делали максимум, чтобы Наталья была окружена комфортом, получила необходимый уход и не ощущала разницы между нахождением дома и в клинике. Огромная заслуга принадлежит ее спутнику Марку, который сопровождал и поддерживал Наталью на всех этапах. Это ведь так важно для девушек –чувствовать поддержку и заботу близкого человека. Я уверен, отчасти из-за этого реабилитация проходит очень быстро и легко. Всего через пару-тройку дней после операции не было необходимости принимать медикаменты, и спустя неделю Наталья вернулась на любимую работу.

В целом она очень дисциплинированный пациент, с ней приятно работать. Я вижу результат своих усилий и знаю, что Наталья сделает все необходимое, чтобы его сохранить. От правильной реабилитации при таких операциях зависит львиная доля успеха. Необходимо 2 месяца круглосуточно носить фиксирующее эластичное белье и избегать давления на грудь, травм и напряжений в плечах. Запрещено принимать горячие ванны, посещать бани и сауны. Чтобы следов от операции не было, на протяжении как минимум 6 месяцев я рекомендую защищать рубцы от грубого воздействия, от контакта с синтетическими тканями и от попадания на них ультрафиолетовых лучей.

С Натальей мы снова увидимся на плановом осмотре спустя 2 месяца после операции, когда и будет заметен конечный результат. Я уверен, что в Новый год она войдет совершенно другим человеком. Отдельно отмечу: приятно ощущать себя частью команды, которая помогает кардинально изменить жизнь этой женщины. А кульминация еще впереди.

комментарий психолога Алены Пряник: Читаю очередной дневник Натальи и приятно удивляюсь: возможно, это тот самый редкий случай, когда ожидание и реальность расходятся не слишком сильно или не расходятся вовсе и не приводят к фрустрации.

Это радует, ведь я, как и все, кто помогает и следит за преображением Натальи, очень трепетно отношусь к каждой стадии. Уже сейчас просто нет слов, насколько заметны изменения в лучшую сторону.

Виден и прогресс Натальи в психологическом плане. Похоже, «здесь и сейчас» для нее действительно многое значат.

Оставить заявку для участия в проекте

можно по ссылке



Результаты преображений предыдущих участниц вы можете посмотреть здесь



Паблик проекта в Instagram



Мобильная версия проекта «Красота на Миллион»

Пластический хирург: Михаил Владимирович Овчинников

Клиника пластической хирургии и косметологии «Коррект»

Российский официальный представитель американской компании Mentor Worldwide LLC, изготовителя имплантатов груди: Implant Medical

Фотограф: Светлана Григорьева, Instagram

Психолог: Алена Пряник, Instagram

Предыдущие дневники участницы:

Знакомство с участницей Натальей

Встреча Натальи с психологом

Наталья на приеме у хирурга в Face Smile Center

Наталья на консультации по маммопластике

Наталья на уроке танцев

Операция Натальи в клинике Face Smile Center

Маммопластика Натальи

Новая улыбка Натальи