Реабилитация Натальи после маммопластики
Вновь рады встрече с вами, дорогие друзья! Мы знаем, что все вы ждете очередного дневника Натальи, чтобы оценить ее новую грудь. Наконец мы готовы раскрыть тайну. Встречайте свежие заметки Натальи о том, как протекает ее восстановление после подтяжки и протезирования груди.
Здравствуйте, мои дорогие! За время участия в проекте «Красота на Миллион» я уже привыкла фиксировать все, что со мной происходит, в дневник. Но на этот раз перерыв в моих публикациях был чуть дольше обычного. На это есть своя причина – я восстанавливаюсь после операции по подтяжке и протезированию груди.
К моему огромному счастью, послеоперационный период протекал на редкость легко. Боли фактически отсутствовали. Первую неделю каждый день ездила в клинику «Коррект» к Михаилу Владимировичу на перевязки и уколы. Такая интенсивная помощь, видимо, и поспособствовала ускорению восстановительного периода после операции.
Из неудобств следует отметить, пожалуй, только некоторую скованность движений в плечевом аппарате, поскольку пока еще сохраняются физические ограничения. Свою роль в этом сыграло и постоянное ношение корректирующего белья.
Если кто-то не знает, то корректирующее белье – очень тесное, оно стягивает всю грудную клетку. Его ношение необходимо по нескольким причинам. Во-первых, оно выполняет компрессионную функцию, соответственно, способствует нормальному кровоснабжению органов – это прямой путь в быстрейшему заживлению тканей. Во-вторых, оно фиксирует грудные импланты, не позволяя им перемещаться или переворачиваться. Максимальная неподвижность протезов нужна для того, чтобы вокруг них быстрее начала разрастаться соединительная ткань. Она послужит своеобразным ложе для имплантов и не даст им в будущем сместиться.
На второй неделе набралась смелости во время одной из перевязок и краем глаза все-таки глянула на результаты труда Михаила Владимировича. Несмотря на имеющуюся остаточную отечность, вид бюста оказался очень и очень симпатичным – все благодаря хирургу и качественным имплантам Mentor, предоставленным компанией Implant Medical, эксклюзивным дистрибьютором в России.
С третьей недели моей послеоперационной реабилитации грудь начала принимать эстетический вид, основные отеки начали постепенно сходить. Да, пока еще видны швы, и грудь из-за припухлости кажется слишком большой, но это вполне нормально, ведь после операции прошло всего-ничего.
Отдельно хочу отметить участие в моей судьбе кураторов проекта «Красота на Миллион», психолога Алены и даже специалистов «Фэйс Смайл Центр», не имеющих отношения к этой операции. Практически каждый день мне поступали звонки и письма, все волновались, старались предложить и оказать помощь при надобности, что, безусловно, заслуживает большого уважения и заставляет сделать выводы.
Теперь, после стольких операций и череды восстановительных процедур, мне нужно набраться терпения и ждать окончательного результата. Впрочем, это не так и трудно, ведь я чувствую такую сильную поддержку ведь у меня такая большая команда поддержки!
Впереди еще ряд перевязок, процедур с противорубцовыми пластырями и длительный период ношения корректирующего белья. Но я уверена, что конечный результат превзойдет все мои самые смелые ожидания.
P.S.: Я в восторге от моего чудесного преображения. Буду советовать всем замечательную клинику «Коррект», где не побоялись взяться за мой сложных случай, и сам проект «Красота на Миллион», который дал мне шанс начать новую жизнь!
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комментарий пластического хирурга Овчинникова Михаила Владимировича:
Итак, три недели после операции позади. Итоги подводить пока рано, но я хотел бы отметить одну немаловажную вещь. Наша Наталья – она расцветает! Она наконец стала улыбаться и налицо укрепляющаяся с каждым осмотром уверенность в себе. Похожим образом выглядят очень влюбленные люди.
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комментарий психолога Алены Пряник:
Читаю очередной дневник Натальи и приятно удивляюсь: возможно, это тот самый редкий случай, когда ожидание и реальность расходятся не слишком сильно или не расходятся вовсе и не приводят к фрустрации.
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Оставить заявку для участия в проекте
Пластический хирург: Михаил Владимирович Овчинников
Клиника пластической хирургии и косметологии «Коррект»
Российский официальный представитель американской компании Mentor Worldwide LLC, изготовителя имплантатов груди: Implant Medical
Фотограф: Светлана Григорьева, Instagram
Психолог: Алена Пряник, Instagram
Предыдущие дневники участницы:
Знакомство с участницей Натальей
Наталья на приеме у хирурга в Face Smile Center
Наталья на консультации по маммопластике
Операция Натальи в клинике Face Smile Center
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Обсуждение 17
Лучшие комментарии
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Наталья, да вас прям не узнать! Вот это грудь, просто супер! Браво замечательному доктору, который так все красиво сделал.
13.12.17 14:32 Контекст комментария
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Александра МоскваКакая тут улыбка у Натальи! Видно ,что довольна. Грудь естественная получилась .
13.12.17 16:55 Контекст комментария
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КатяМне понравилось на фото лицо!! Это чудо )) просто.
13.12.17 15:51 Контекст комментария
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БелкаСделать бы макияж - будет совсем красиво! Улыбка очень преображает лицо.
13.12.17 16:57 Контекст комментария
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БелкаСогласна, лицо сияет!
13.12.17 16:59 Контекст комментария
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МаргоНаталья, признаться, когда увидела вас в первом выпуске, смотрела на вас с большим сочувствием и надеждой, что доктора вам помогут. вы молодая и красивая женщина! Сейчас я смотрю на вас с улыбкой и теплом на душе! Вы расцвели, глаза горят и светятся счастьем. Все изменения, что мы внесли специалисты, заслуживают восхищения! Какая у вас улыбка потрясающая, а какая шикарная грудь!!! Говорят, что умная женщина прокладывает свой путь головой, но а мудрая- умной головой, только не забывает выпрямить спину и одеть нужное декольте! Так вот, грудь у вас просто потрясающая!!! Теперь только вперед. с поднятой головой, потрясающей улыбкой и просто роскошной грудью!!! Вы достойны настоящего рыцаря)
14.12.17 01:17
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ИраОчень красивая грудь получилась))) Наталья, рада за вас!!!! Вас вообще не узнать, вся сияете!!!!
14.12.17 01:08
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Наталья, как же вы изменились! Вообще другой человек, вам все к лицу. Грудь прекрасна! Что вообще поменялось в вашей жизни сейчас?
13.12.17 22:21
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А мне кажется, не пропорционально великовата грудь. Но тем не менее она прекрасна. Преображение Натальи просто фантастическое! Как же ей повезло с проектом. И ни за что же не сказать, что эта милая Наталья была бабой ягой, сорри. Удачи в новой жизни!
13.12.17 21:38
-
классНаталья,почему-то вы мне стали очень симпатичны. Преображение "открыло" вас и ваше лицо с какой-то теплой стороны. Мне кажется вам есть за что помогать и вкладывать в вас. Наверное, сами Боги за вас и на вашей стороне. Удачи вам, берегите себя и счастья вам!
13.12.17 18:19
-
КираНаталья, вы прям помолодели! И фигура у вас отличная, новая грудь ее очень украсила. Вся светитесь,!
13.12.17 17:31
-
БелкаСделать бы макияж - будет совсем красиво! Улыбка очень преображает лицо.
13.12.17 16:57
-
Александра МоскваКакая тут улыбка у Натальи! Видно ,что довольна. Грудь естественная получилась .
13.12.17 16:55
-
Наталья, поздравляю Вас!) Грудь потрясающая!
13.12.17 16:52
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АморемЗубы видно что вставные
13.12.17 16:08
-
КатяМне понравилось на фото лицо!! Это чудо )) просто.
13.12.17 15:51
-
Наталья, да вас прям не узнать! Вот это грудь, просто супер! Браво замечательному доктору, который так все красиво сделал.
13.12.17 14:32