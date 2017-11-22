Новая улыбка Натальи
Дорогие читатели! Мы знаем, что вам не терпится посмотреть на результаты операции Натальи и узнать, как она себя чувствует. Героиня 4-го сезона проекта «Красота на миллион» готова рассказать о своих впечатлениях. Встречайте очередной дневник Натальи и небольшой фильм о ее преображении. Не забывайте делиться своим мнением в комментариях!
Время пролетает незаметно... Так же незаметно и подошел срок посещения хирургов, которые меня оперировали.
При подходе к «Фейс Смайл Центру» поймала себя на мысли, что как будто иду домой, к родным людям. По сути, это так и есть: в каком-то роде люди, которые так изменили мою жизнь, фактически совершив невероятное, уже никак не могут быть чужими.
Как всегда, меня встретили добрые и улыбчивые лица, кажется, уже и сам воздух пропитан душевной добротой и заботой всего коллектива «Фейс Смайл Центра». Несмотря на многочисленный персонал клиники, знаю в лицо каждого.
Выскажу свое скромное мнение, которое сформировалось у меня в результате неоднократного общения со специалистами клиники. Сотрудников для работы здесь подбирал настоящий гений. Получилась фантастически дружная и сплоченная команда! Они создают потрясающую атмосферу, с точки зрения пациента это многого стоит.
Но, я немного отвлеклась, ведь впереди меня ждал важнейший этап – консультация после глобальной операции.
Осмотр у пластического хирурга показал, что реабилитационный период после ринопластики проходит очень успешно, отеки спали так быстро, что врачи этого даже не ожидали. Впрочем, к их удивлению и процесс заживления оказался скоротечным, почти мгновенным. Совершенно безболезненно мне сняли швы, хотя я была уверена, что в рамках этой процедуры мне предстоит еще чуточку помучиться. Также я готовилась к тому, что будет виден послеоперационный шрам от ринопластики, а оказалось, что проявилась чуть заметная светлая полоска. Убеждена, что и ее скоро не станет.
Носик получился замечательный, исправлена искривленная перегородка, скорректирован кончик. Вид идеальный и очень аккуратный.
После липофилинга лицо стало просто неузнаваемым: никаких морщин, воспалений, неровностей. Кожа в целом здоровая, живая, увлажненная. Изменился даже ее цвет. Екатерина Михайловна, благодаря которой и произошли столь разительные изменения в моей внешности, – настоящий «бриллиант» челюстно-лицевой хирургии, нет ей цены, как врачу, а как человеку – тем более!
Довольная своей новой молодой внешностью, я отправилась на следующую консультацию – к хирургу-имплантологу и ортопеду, которые занимались моими зубами. К счастью и моей безграничной радости, и тут процессы заживления идут в ускоренном темпе.
На первом послеоперационном приеме мне слегка скорректировали нижнюю и верхнюю челюсть, ортопед Олег Иванович сделал финальную шлифовку временных протезов и, наконец, подал мне зеркало, чтобы я смогла оценить результат. Он еще не окончательный, так как мне предстоит установка постоянных протезов, но увиденное в зеркале меня повергло наповал!
С учетом, что мой случай – очень непростой, быстрое восстановление после имплантации зубов тоже является своеобразным чудом! Как ребенок, я учусь заново улыбаться, дышать, жить. Признаюсь, я уже забыла, что значит – улыбка во все 32 зуба :)))
После всех изменений, которые произошли в моей внешности и внутреннем мироощущении, я поняла, что врач – это действительно призвание! А коалицию специалистов, собранную в «Фейс Смайл Центре», я считаю самой удачной: они и правда работают на совесть, думают о своих пациентах и делают все для их блага.
Спасибо всей команде клиники и, конечно, журналу «Клео» за шанс зажить новой жизнью, который вы мне подарили!
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комментарий Врача стоматолога-ортопеда Олега Ивановича Тимощенко:
Наталье проведено лечение по методике ALL-ON-4. Что это такое? Это вид лечения, при котором восстанавливаются все отсутствующие зубы верхней и/или нижней челюсти. Затем пациенту устанавливают несъемный протез, который фиксируется на четырех имплантатах при помощи специальных мультиюнитов. Такие протезы, в отличие от стандартных съемных, не нужно доставать изо рта для чистки, они не натирают, сохраняют неподвижность во время жевания и разговора. При всех описанных достоинствах они имеют еще важное преимущество – выглядят абсолютно естественно, как натуральные зубы. Наталья это отметила.
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комментарий челюстно-лицевого хирурга Екатерины Михайловны Романовой:
Во время последнего визита Натальи мы могли окончательно оценить все изменения, произошедшие с ней в результате нашего комплексного лечения, и сравнить их с исходной ситуацией. Реабилитационный период прошел быстро, без каких-либо осложнений. Помимо осмотра, я дополнительно дала Наталье рекомендации по дальнейшему уходу за кожей. Так, считаю необходимыми для нее курсы биорепарации и плазмотерапии, наблюдение у косметолога, а также регулярные процедуры ботулинотерапии и повторные инъекции гиалуроновой кислоты.
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комментарий психолога Алены Пряник:
Сейчас можно с уверенностью сказать, что проект «Красота на миллион» стал для Натальи отправным пунктом в новую жизнь, в некотором смысле даже «вторым рождением». Как психолог-консультант я могу отметить, что внешние изменения в лучшую сторону оказали огромное влияние и на внутреннее состояние Натальи. Это заметно и по блеску в глазах, и по настроению, и по отношению к миру вокруг и себе в первую очередь. Конечно, полная интеграция и принятие «новой» себя займет еще какое-то время, но главное – самые важные шаги уже сделаны. Дальше последуют долгожданные бонусы: интерес и восхищение со стороны друзей и близких, внимание от незнакомых людей, в том числе и мужчин. Снова искренне радуюсь за Наталью и рекомендую морально подготовиться к потоку «плюшек».
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Оставить заявку для участия в проекте
Психолог: Алена Пряник, Instagram
Фотограф: Светлана Григорьева, Instagram
Предыдущие дневники участницы:
Знакомство с участницей Натальей
Наталья на приеме у хирурга в Face Smile Center
Наталья на консультации по маммопластике
Операция Натальи в клинике Face Smile Center
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Обсуждение 10
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МилаВаааау! Вы прекрасны! Шикарная улыбка, вам очень идет.
22.11.17 23:57
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ОксиВосторг! Наталья, я вач поздравляю! Как будто заново родились!
22.11.17 22:35
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Вот это да! А Наталья, оказывается, очень милая!!! Это потрясающе, что вы попали на этот проект, узнали о нём. Желаю удачи в НОВОЙ жизни.
22.11.17 19:46
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КаринаКрасотка! Я восхищена работой хирургов! Наталья, расскажите подробнее как это было? Страшно или нет?
22.11.17 18:51
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КристинаГде же Яшка?
22.11.17 18:46
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ЖаннаИЗ бабы яги в аристократки! Я такого еще не видела!
22.11.17 18:44
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КостяЯ уже оставлял свои комментарии, но это потрясающе! Мне интересно больше всего как отреагировало ваше окружение на ваши изменения во внешности?
22.11.17 18:34
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КатяБоже мой, как вам повезло! Вы же теперь другой человек!
22.11.17 18:31
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ПоляНаталья вы очень яркая героиня данного проекта и я всегда смотрю с нетерпением ваши результаты. Кончено трудно скрыть эмоции, что мы видим одного и того же человека, но это факт! В такие минуты хочется сказать спасибо врачам за их работу, за их талант упорство и золотые руки! Наталья, вы очень красивая!!!!
22.11.17 15:20
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МаргоДа ладно??? я такое даже в сказке не видела) Такое превращение.... и улыбка и лицо и кожа и глаза, просто другой человек! Наталья, я от души рада, что в вашей жизни есть место для сказки!
22.11.17 15:11