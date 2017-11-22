Новая улыбка Натальи

Дорогие читатели! Мы знаем, что вам не терпится посмотреть на результаты операции Натальи и узнать, как она себя чувствует. Героиня 4-го сезона проекта «Красота на миллион» готова рассказать о своих впечатлениях. Встречайте очередной дневник Натальи и небольшой фильм о ее преображении. Не забывайте делиться своим мнением в комментариях!

Время пролетает незаметно... Так же незаметно и подошел срок посещения хирургов, которые меня оперировали.

При подходе к «Фейс Смайл Центру» поймала себя на мысли, что как будто иду домой, к родным людям. По сути, это так и есть: в каком-то роде люди, которые так изменили мою жизнь, фактически совершив невероятное, уже никак не могут быть чужими.

Как всегда, меня встретили добрые и улыбчивые лица, кажется, уже и сам воздух пропитан душевной добротой и заботой всего коллектива «Фейс Смайл Центра». Несмотря на многочисленный персонал клиники, знаю в лицо каждого.

Выскажу свое скромное мнение, которое сформировалось у меня в результате неоднократного общения со специалистами клиники. Сотрудников для работы здесь подбирал настоящий гений. Получилась фантастически дружная и сплоченная команда! Они создают потрясающую атмосферу, с точки зрения пациента это многого стоит.

Но, я немного отвлеклась, ведь впереди меня ждал важнейший этап – консультация после глобальной операции.

Осмотр у пластического хирурга показал, что реабилитационный период после ринопластики проходит очень успешно, отеки спали так быстро, что врачи этого даже не ожидали. Впрочем, к их удивлению и процесс заживления оказался скоротечным, почти мгновенным. Совершенно безболезненно мне сняли швы, хотя я была уверена, что в рамках этой процедуры мне предстоит еще чуточку помучиться. Также я готовилась к тому, что будет виден послеоперационный шрам от ринопластики, а оказалось, что проявилась чуть заметная светлая полоска. Убеждена, что и ее скоро не станет.







Носик получился замечательный, исправлена искривленная перегородка, скорректирован кончик. Вид идеальный и очень аккуратный.

После липофилинга лицо стало просто неузнаваемым: никаких морщин, воспалений, неровностей. Кожа в целом здоровая, живая, увлажненная. Изменился даже ее цвет. Екатерина Михайловна, благодаря которой и произошли столь разительные изменения в моей внешности, – настоящий «бриллиант» челюстно-лицевой хирургии, нет ей цены, как врачу, а как человеку – тем более!

Довольная своей новой молодой внешностью, я отправилась на следующую консультацию – к хирургу-имплантологу и ортопеду, которые занимались моими зубами. К счастью и моей безграничной радости, и тут процессы заживления идут в ускоренном темпе.

На первом послеоперационном приеме мне слегка скорректировали нижнюю и верхнюю челюсть, ортопед Олег Иванович сделал финальную шлифовку временных протезов и, наконец, подал мне зеркало, чтобы я смогла оценить результат. Он еще не окончательный, так как мне предстоит установка постоянных протезов, но увиденное в зеркале меня повергло наповал!







С учетом, что мой случай – очень непростой, быстрое восстановление после имплантации зубов тоже является своеобразным чудом! Как ребенок, я учусь заново улыбаться, дышать, жить. Признаюсь, я уже забыла, что значит – улыбка во все 32 зуба :)))

После всех изменений, которые произошли в моей внешности и внутреннем мироощущении, я поняла, что врач – это действительно призвание! А коалицию специалистов, собранную в «Фейс Смайл Центре», я считаю самой удачной: они и правда работают на совесть, думают о своих пациентах и делают все для их блага.

Спасибо всей команде клиники и, конечно, журналу «Клео» за шанс зажить новой жизнью, который вы мне подарили!



























комментарий Врача стоматолога-ортопеда Олега Ивановича Тимощенко: Наталье проведено лечение по методике ALL-ON-4. Что это такое? Это вид лечения, при котором восстанавливаются все отсутствующие зубы верхней и/или нижней челюсти. Затем пациенту устанавливают несъемный протез, который фиксируется на четырех имплантатах при помощи специальных мультиюнитов. Такие протезы, в отличие от стандартных съемных, не нужно доставать изо рта для чистки, они не натирают, сохраняют неподвижность во время жевания и разговора. При всех описанных достоинствах они имеют еще важное преимущество – выглядят абсолютно естественно, как натуральные зубы. Наталья это отметила.

При стандартном лечении съемными протезами многие пациенты очень сложно к ним привыкают, процесс адаптации занимает массу времени. Протезирование ALL-ON-4 позволяет восстановить не только зубы, но и костную ткань, утраченную в результате атрофии, которая происходит в результате долгого отсутствия зубов. Эти протезы создают поддержку мягких тканей лица, разглаживая морщины и носогубные складки, предотвращая западание верхней губы, что придает лицу молодой вид. У Натальи мы можем отчетливо увидеть, как после протезирования у нее исчезли носогубные складки, обозначилась верхняя губа и добавился объем в области нижней трети лица. Плюс появилась новая шикарная улыбка. Омолаживающий эффект данного вида протезирования – минус 10-15 лет.

Обычно протезы фиксируются совместно с установкой имплантатов, то есть в день операции. Но у Натальи они были установлены позднее, так как выполнялись другие хирургические процедуры на лице.

Сначала для нее изготовили временные акриловые протезы на полгода для адекватной интеграции имплантатов. Наталья может жевать сразу после их установки, в отличие от обычных методик имплантации. Спустя полгода мы изготовим постоянные протезы, которые могут быть как акриловыми на титановой балке, так и более эстетичными циркониевыми.

Дополнительно отмечу, что нижняя треть лица каждого человека является важным отделом, обеспечивающим три значимые функции для жизнедеятельности: жевание, дыхание и улыбку. Протезирования по методике ALL-ON-4 позволяет восстановить нижнюю треть лица и тем самым поддержать эти три жизненно важные функции. Благодаря такому лечению мы не просто улучшаем внешность наших пациентов, но и повышаем качество их жизни.

комментарий челюстно-лицевого хирурга Екатерины Михайловны Романовой: Во время последнего визита Натальи мы могли окончательно оценить все изменения, произошедшие с ней в результате нашего комплексного лечения, и сравнить их с исходной ситуацией. Реабилитационный период прошел быстро, без каких-либо осложнений. Помимо осмотра, я дополнительно дала Наталье рекомендации по дальнейшему уходу за кожей. Так, считаю необходимыми для нее курсы биорепарации и плазмотерапии, наблюдение у косметолога, а также регулярные процедуры ботулинотерапии и повторные инъекции гиалуроновой кислоты.

Наталья прекрасно себя чувствует, улыбается, стала держаться намного увереннее. Радует то, что проведенные нами вмешательства оказали большое влияние не только на ее внешний облик, но и на внутренний мир. С очаровательной улыбкой, светящейся кожей мы расстаемся с Натальей на несколько недель, до следующего визита. Давайте пожелаем ей удачи

комментарий психолога Алены Пряник: Сейчас можно с уверенностью сказать, что проект «Красота на миллион» стал для Натальи отправным пунктом в новую жизнь, в некотором смысле даже «вторым рождением». Как психолог-консультант я могу отметить, что внешние изменения в лучшую сторону оказали огромное влияние и на внутреннее состояние Натальи. Это заметно и по блеску в глазах, и по настроению, и по отношению к миру вокруг и себе в первую очередь. Конечно, полная интеграция и принятие «новой» себя займет еще какое-то время, но главное – самые важные шаги уже сделаны. Дальше последуют долгожданные бонусы: интерес и восхищение со стороны друзей и близких, внимание от незнакомых людей, в том числе и мужчин. Снова искренне радуюсь за Наталью и рекомендую морально подготовиться к потоку «плюшек».

Оставить заявку для участия в проекте

можно по ссылке



Результаты преображений предыдущих участниц вы можете посмотреть здесь



Паблик проекта в Instagram

Психолог: Алена Пряник, Instagram

Фотограф: Светлана Григорьева, Instagram

Предыдущие дневники участницы:

Знакомство с участницей Натальей

Встреча Натальи с психологом

Наталья на приеме у хирурга в Face Smile Center

Наталья на консультации по маммопластике

Наталья на уроке танцев

Операция Натальи в клинике Face Smile Center

Маммопластика Натальи