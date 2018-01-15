Преображение Натальи. ФИНАЛ

Дорогие друзья! Новый год уже наступил, однако чудеса все еще продолжаются. И мы очень рады, что сумели стать волшебниками для одной прекрасной женщины, помогли ее мечте осуществиться и сыграли немалую роль в росте ее уверенности. Четвертый сезон проекта «Красота на Миллион» был очень насыщенным, его героиня Наталья пришла к финишу совершенно иной. Признаемся, у нас была идея выложить последний дневник Натальи в конце года, но нам показалось, что предновогодняя суета поглотила всех окончательно. И вот сейчас мы показываем вам результат трехмесячной работы по преображению!

Добрый день, дорогие мои! 2017-й год закончился. Все когда-то подходит к концу, увы, хорошее в том числе. Близится завершение проекта «Красота на Миллион». Точнее, приближается финал моего участия в нем. Не пугайтесь, сам проект растет, процветает и набирает свою мощь – к великому счастью тех, кто желает принять в нем участие!

Уникальный в своем роде, он позволяет претворить в жизнь мечты и чаяния многих людей, по тем или иным причинам не имеющих возможностей справиться со своими проблемами в одиночку.

Недавно наткнулась на свои старые фото, неужели это было 3 месяца назад?







Итак, в преддверии расстановки последних штрихов состоялась моя поездка в бутик к очаровательной Александре. Впереди меня ждала финальная фотосессия, поэтому Александра любезно предоставила мне возможность выбрать наряды по душе.

В процессе знакомства оказалось, что Саша располагает не только магазином, но еще и собственным производством. Поэтому по желанию клиента она может изготовить практически любую вещь индивидуально, или подогнать что-то из выбранного по фигуре.

Ориентированность на пожелания покупателя и забота о нем проявляются в первые минуты общения, когда Александра внимательно выслушивает, что именно хочет клиент. Мне показалось, что в эти секунды в ее голове уже формируется образ, которого она поможет достичь. Александра явно из тех женщин, которым повезло найти свое призвание в жизни.

В итоге мы остановились на пяти совершенно разных луках, в полной мере их оценить вы сможете, просмотрев фотосессию.

Признаюсь честно, выбрать что-то определенное из представленного ассортимента очень трудно – по стилям, материалам, отделке коллекции невероятно разнообразные. Посчастливилось мне увидеть и готовые работы под заказ, когда клиентки приходили забирать свои вещи во время моего прибывания в магазине.

Сотрудники магазина снарядили меня всем необходимым, включая добрые пожелания на дорогу, и я отправилась в британский салон красоты в центре Москвы.

Первое, что кинулось в глаза и действительно поразило, это невероятная красота салона: новогодняя атмосфера, повсюду роскошные украшения.

Меня встретил мастер по имени Александр. За чашечкой ароматного кофе мы обсудили пожелания к образам. Но инициатива, конечно, была у Александра. Он мгновенно уловил все мои мысли и незамедлительно приступил к делу.

На протяжении всего проекта мне встречаются очень красивые и обаятельные люди. Александр – не исключение. Фронт его работ состоял из покраски, стрижки, двух укладок (дневной и вечерней) и двух вариантов make-up (дневного и вечернего). При всем объеме работ Александр справился со всем молниеносно. Приятным бонусом было пребывание в массажном кресле во время мытья головы и ожидания действия работы бальзама.

В процессе работы мастера ощущается неземное блаженство, атмосфера в салоне невероятно уютная. Недолго думая, я сразу решилась на повторное посещение и записалась на уходовые процедуры в новом году, но уже вне рамок проекта.

Когда Александр завершил первый образ, глядя в зеркало, я просто потеряла дар речи... Как бы банально это не звучало, но наблюдать за чьим-то преображением это одно, а ощущать на себе прекрасное перевоплощение это совсем другое. У меня вряд ли найдутся слова, чтобы в полной мере выразить восхищение, но я попробую.

Я ГОВОРЮ ВСЕМ «СПАСИБО»

Подводя итоги года и своего участия в проекте, хочу совершенно искренне поблагодарить и поздравить с наступившим Новым Годом и Рождеством весь дружный коллектив Клео. Девочки, для меня вы стали ангелами-хранителями, эталонами предельного очарования, снисходительности и терпения!

Огромная благодарность всему коллективу клиники «Фейс Смайл Центр» – каждый из вас заслуживает только теплых слов, за человечность в первую очередь.

Не знаю, что бы я делала без помощи и поддержки врачей клиники «Коррект», которые подарили мне абсолютно новую внешность, поверили в меня и сделали все возможное, чтобы я сама в себя поверила.

Не могу не отметить фотографа проекта Светлану, которая сопровождала меня на всех этапах преображения; психолога Алену Пряник за ее умение находить нужные слова и настраивать на изменения; модельера Александру, которая помогла мне найти свой индивидуальный стиль в одежде; школу танцев Евгения Папунаишвили, где я великолепно провела время и смогла почувствовать себя гостьей старинного бала.

Еще несколько слов хочу адресовать лично менеджеру проекта Анне за огромное терпение и моему непосредственному куратору – очаровательной Монике.

И, конечно же, искренне благодарю и поздравляю с наступившим Новым годом наших читателей. Спасибо вам за комментарии, как ободряющие, так и достаточно жесткие. Вы помогли мне выстоять, дойти до конца и окрепнуть! Желаю всем безграничного счастья в Новом Году!!!

Ваша, «Натали на Миллион».

комментарий подруги: Когда я узнала, что Наталья собирается участвовать в проекте, то первые мои слова были: «Ни за что! Твоя внешность и без хирургов нормальная, зачем ты будешь себя уродовать?» Я считаю, что человек должен меняться сам, а не под давлением или при помощи каких-то неестественных манипуляций. Например, если ты от природы полная, то ни одна липосакция тебе не поможет, пока ты не перестанешь есть все подряд и просиживать вечера на диване. Так и с Наташей: чтобы изменить свою жизнь, нужно сначала изменить свое отношение к ней, а не просто сделать грудь и накачать губы. Проведенные процедуры и операции – это отдельный вопрос для обсуждений, так как лично я каких-то глобальных изменений в ее внешности вообще не заметила. Разве что грудь стала чуть пышнее. А так, мое общее впечатление – Наташа просто потратила несколько месяцев своей жизни на непонятные процедуры, которые сопровождались болями, длительной реабилитацией, стрессами. Полученный результат, по-моему, того не стоил – ее внешность и без всех операций была вполне нормальной.

комментарий друга: Наталью знаю много лет, непростой судьбы человек. Всегда удивлял ее сильный характер, однако в последние несколько лет она махнула на себя рукой, поэтому с печалью я наблюдал, как ее жизнь приходит в упадок. Не так давно она рассказала о своем участии в проекте «Красота на Миллион». Признаюсь, что я с огромным интересом наблюдал, как она меняется, становясь жизнерадостной, уверенной в себе и привлекательной. Будто и не было всех этих лет – Наталья снова такая, как в нашей молодости! Проект в буквальном смысле подарил ей вторую жизнь! На правах друга искренне благодарю вас за это!

БЮДЖЕТ НА ПРЕОБРАЖЕНИЕ НАТАЛЬИ – 2 447 000 РУБЛЕЙ.

Напомним, что за время участия в проекте Наталья прошла череду разнообразных косметологических процедур и пластических операций. Вкратце вспомним о каждом ее этапе преображения.

Гармонизация внешности Натальи и подготовка кожи лица к пластическим операциям, за которые отвечала челюстно-лицевой хирург Романова Екатерина Михайловна.

Цели, которые были достигнуты хирургом для гармонизации лица Натальи:

Достигнут выраженный лифтинг-эффект с помощью обогащения стволовых клеток плазмой;

У кожи лица появился тонус и дермальный здоровый блеск, улучшилась регенерация клеток;

Исчезла привычная за долгие годы сухость кожи и стянутость после умывания;

Стала менее заметна сеть мелких морщинок после нескольких сеансов биорепарации;

С помощью филлера подчеркнут контур губ, проработаны кисетные морщины над верхней губой и приподняты уголки губ;

Проведена предварительная коррекция мимических морщин в области лба, глаз, нижней зоны лица.

Кроме того, Екатерина Михайловна дала рекомендации по поддержанию молодости кожи Натальи, среди них — отсутствие вредных привычек, правильное питание и здоровый сон.

Перечень операций в клинике «Фейс Смайл Центр» под руководством челюстно-лицевого хирурга Сенюка Андрея Николаевича.

Андрей Николаевич и его команда ставили следующие цели по преображении Натальи, которые были достигнуты:

Устранение асимметрии лица с помощью липофилинга;

Для достижения максимального эстетического эффекта — удаление всех зубов Натальи, установка временного протеза и последующая установка постоянного протеза по системе «все на четырех»;

Пластика носа в районе концевого отдела и сентопластика искривленной перегородки для восстановления дыхания.

Длительность всех оперативных вмешательств составила 6 часов и 37 минут. Врачи отметили быстрое восстановлении Натальи. Уже через месяц после этих сложнейших операций, показатели в анализах Натальи показали готовность к следующей операции — маммопластике.







Пластическая операция по подтяжке и увеличению груди в клинике «Коррект». Автор новой груди Натальи – пластический хирург Овчинников Михаил Владимирович.

Работа с психологом Аленой Пряник, которая помогала участнице на нелегком пути внешних и внутренних изменений.

Энергичное и полное открытий занятие танцами в школе Евгения Папунаишвили, где Наталья попробовала себя в кардинально разных танцевальных стилях.

Подбор образов для финальной фотосессии, прическа, макияж и финал в салоне красоты SACO на Парке Культуры.











Интрига всего произошедшего с Натальей еще не закончена. За период участия в проекте наша героиня уклончиво уходила от ответов на вопросы, касающиеся ее личной жизни. За кулисами остались переживания ее молодого человека, перерывы в их отношениях, затем – счастливое воссоединение… Загадочное кольцо, появившееся на пальце героини как раз перед финальной фотосессией, только лишний раз подтверждает, что Наталья находится на важном этапе своей жизни. Что это – долгожданный хэппи энд любовной истории, или подарок нового поклонника?

Оставить заявку для участия в проекте

можно по ссылке



Результаты преображений предыдущих участниц вы можете посмотреть здесь



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Как сложится судьба участницы четвертого сезона проекта «Красота на Миллион» дальше, мы не знаем. Но уверены, что сделали все от нас возможное, чтобы Наташа, наконец, обрела свое женское счастье!

Фотограф Светлана Григорьева, Instagram

Психолог Алена Пряник, Instagram

Челюстно-лицевая и стоматологическая хирургия клиника Face Smile Center

Пластический хирург Михаил Владимирович Овчинников

Клиника пластической хирургии и косметологии «Коррект»

Российский официальный представитель американской компании Mentor Worldwide LLC, изготовителя имплантатов груди Implant Medical

Школа танцев Евгения Папунаишвили

Cалон красоты Saco

Одежда Sarafan Moscow

Предыдущие дневники участницы:

Знакомство с участницей Натальей

Встреча Натальи с психологом

Наталья на приеме у хирурга в Face Smile Center

Наталья на консультации по маммопластике

Наталья на уроке танцев

Операция Натальи в клинике Face Smile Center

Маммопластика Натальи

Новая улыбка Натальи

Реабилитация Натальи после маммопластики