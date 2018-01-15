Преображение Натальи. ФИНАЛ
Дорогие друзья! Новый год уже наступил, однако чудеса все еще продолжаются. И мы очень рады, что сумели стать волшебниками для одной прекрасной женщины, помогли ее мечте осуществиться и сыграли немалую роль в росте ее уверенности. Четвертый сезон проекта «Красота на Миллион» был очень насыщенным, его героиня Наталья пришла к финишу совершенно иной. Признаемся, у нас была идея выложить последний дневник Натальи в конце года, но нам показалось, что предновогодняя суета поглотила всех окончательно. И вот сейчас мы показываем вам результат трехмесячной работы по преображению!
Добрый день, дорогие мои! 2017-й год закончился. Все когда-то подходит к концу, увы, хорошее в том числе. Близится завершение проекта «Красота на Миллион». Точнее, приближается финал моего участия в нем. Не пугайтесь, сам проект растет, процветает и набирает свою мощь – к великому счастью тех, кто желает принять в нем участие!
Уникальный в своем роде, он позволяет претворить в жизнь мечты и чаяния многих людей, по тем или иным причинам не имеющих возможностей справиться со своими проблемами в одиночку.
Недавно наткнулась на свои старые фото, неужели это было 3 месяца назад?
Итак, в преддверии расстановки последних штрихов состоялась моя поездка в бутик к очаровательной Александре. Впереди меня ждала финальная фотосессия, поэтому Александра любезно предоставила мне возможность выбрать наряды по душе.
В процессе знакомства оказалось, что Саша располагает не только магазином, но еще и собственным производством. Поэтому по желанию клиента она может изготовить практически любую вещь индивидуально, или подогнать что-то из выбранного по фигуре.
Ориентированность на пожелания покупателя и забота о нем проявляются в первые минуты общения, когда Александра внимательно выслушивает, что именно хочет клиент. Мне показалось, что в эти секунды в ее голове уже формируется образ, которого она поможет достичь. Александра явно из тех женщин, которым повезло найти свое призвание в жизни.
В итоге мы остановились на пяти совершенно разных луках, в полной мере их оценить вы сможете, просмотрев фотосессию.
Признаюсь честно, выбрать что-то определенное из представленного ассортимента очень трудно – по стилям, материалам, отделке коллекции невероятно разнообразные. Посчастливилось мне увидеть и готовые работы под заказ, когда клиентки приходили забирать свои вещи во время моего прибывания в магазине.
Сотрудники магазина снарядили меня всем необходимым, включая добрые пожелания на дорогу, и я отправилась в британский салон красоты в центре Москвы.
Первое, что кинулось в глаза и действительно поразило, это невероятная красота салона: новогодняя атмосфера, повсюду роскошные украшения.
Меня встретил мастер по имени Александр. За чашечкой ароматного кофе мы обсудили пожелания к образам. Но инициатива, конечно, была у Александра. Он мгновенно уловил все мои мысли и незамедлительно приступил к делу.
На протяжении всего проекта мне встречаются очень красивые и обаятельные люди. Александр – не исключение. Фронт его работ состоял из покраски, стрижки, двух укладок (дневной и вечерней) и двух вариантов make-up (дневного и вечернего). При всем объеме работ Александр справился со всем молниеносно. Приятным бонусом было пребывание в массажном кресле во время мытья головы и ожидания действия работы бальзама.
В процессе работы мастера ощущается неземное блаженство, атмосфера в салоне невероятно уютная. Недолго думая, я сразу решилась на повторное посещение и записалась на уходовые процедуры в новом году, но уже вне рамок проекта.
Когда Александр завершил первый образ, глядя в зеркало, я просто потеряла дар речи... Как бы банально это не звучало, но наблюдать за чьим-то преображением это одно, а ощущать на себе прекрасное перевоплощение это совсем другое. У меня вряд ли найдутся слова, чтобы в полной мере выразить восхищение, но я попробую.
Я ГОВОРЮ ВСЕМ «СПАСИБО»
Подводя итоги года и своего участия в проекте, хочу совершенно искренне поблагодарить и поздравить с наступившим Новым Годом и Рождеством весь дружный коллектив Клео. Девочки, для меня вы стали ангелами-хранителями, эталонами предельного очарования, снисходительности и терпения!
Огромная благодарность всему коллективу клиники «Фейс Смайл Центр» – каждый из вас заслуживает только теплых слов, за человечность в первую очередь.
Не знаю, что бы я делала без помощи и поддержки врачей клиники «Коррект», которые подарили мне абсолютно новую внешность, поверили в меня и сделали все возможное, чтобы я сама в себя поверила.
Не могу не отметить фотографа проекта Светлану, которая сопровождала меня на всех этапах преображения; психолога Алену Пряник за ее умение находить нужные слова и настраивать на изменения; модельера Александру, которая помогла мне найти свой индивидуальный стиль в одежде; школу танцев Евгения Папунаишвили, где я великолепно провела время и смогла почувствовать себя гостьей старинного бала.
Еще несколько слов хочу адресовать лично менеджеру проекта Анне за огромное терпение и моему непосредственному куратору – очаровательной Монике.
И, конечно же, искренне благодарю и поздравляю с наступившим Новым годом наших читателей. Спасибо вам за комментарии, как ободряющие, так и достаточно жесткие. Вы помогли мне выстоять, дойти до конца и окрепнуть! Желаю всем безграничного счастья в Новом Году!!!
Ваша, «Натали на Миллион».
|
комментарий подруги:
Когда я узнала, что Наталья собирается участвовать в проекте, то первые мои слова были: «Ни за что! Твоя внешность и без хирургов нормальная, зачем ты будешь себя уродовать?» Я считаю, что человек должен меняться сам, а не под давлением или при помощи каких-то неестественных манипуляций. Например, если ты от природы полная, то ни одна липосакция тебе не поможет, пока ты не перестанешь есть все подряд и просиживать вечера на диване. Так и с Наташей: чтобы изменить свою жизнь, нужно сначала изменить свое отношение к ней, а не просто сделать грудь и накачать губы. Проведенные процедуры и операции – это отдельный вопрос для обсуждений, так как лично я каких-то глобальных изменений в ее внешности вообще не заметила. Разве что грудь стала чуть пышнее. А так, мое общее впечатление – Наташа просто потратила несколько месяцев своей жизни на непонятные процедуры, которые сопровождались болями, длительной реабилитацией, стрессами. Полученный результат, по-моему, того не стоил – ее внешность и без всех операций была вполне нормальной.
|
комментарий друга:
Наталью знаю много лет, непростой судьбы человек. Всегда удивлял ее сильный характер, однако в последние несколько лет она махнула на себя рукой, поэтому с печалью я наблюдал, как ее жизнь приходит в упадок. Не так давно она рассказала о своем участии в проекте «Красота на Миллион». Признаюсь, что я с огромным интересом наблюдал, как она меняется, становясь жизнерадостной, уверенной в себе и привлекательной. Будто и не было всех этих лет – Наталья снова такая, как в нашей молодости! Проект в буквальном смысле подарил ей вторую жизнь! На правах друга искренне благодарю вас за это!
БЮДЖЕТ НА ПРЕОБРАЖЕНИЕ НАТАЛЬИ – 2 447 000 РУБЛЕЙ.
Напомним, что за время участия в проекте Наталья прошла череду разнообразных косметологических процедур и пластических операций. Вкратце вспомним о каждом ее этапе преображения.
Гармонизация внешности Натальи и подготовка кожи лица к пластическим операциям, за которые отвечала челюстно-лицевой хирург Романова Екатерина Михайловна.
- Достигнут выраженный лифтинг-эффект с помощью обогащения стволовых клеток плазмой;
- У кожи лица появился тонус и дермальный здоровый блеск, улучшилась регенерация клеток;
- Исчезла привычная за долгие годы сухость кожи и стянутость после умывания;
- Стала менее заметна сеть мелких морщинок после нескольких сеансов биорепарации;
- С помощью филлера подчеркнут контур губ, проработаны кисетные морщины над верхней губой и приподняты уголки губ;
- Проведена предварительная коррекция мимических морщин в области лба, глаз, нижней зоны лица.
Перечень операций в клинике «Фейс Смайл Центр» под руководством челюстно-лицевого хирурга Сенюка Андрея Николаевича.
- Устранение асимметрии лица с помощью липофилинга;
- Для достижения максимального эстетического эффекта — удаление всех зубов Натальи, установка временного протеза и последующая установка постоянного протеза по системе «все на четырех»;
- Пластика носа в районе концевого отдела и сентопластика искривленной перегородки для восстановления дыхания.
Пластическая операция по подтяжке и увеличению груди в клинике «Коррект». Автор новой груди Натальи – пластический хирург Овчинников Михаил Владимирович.
Работа с психологом Аленой Пряник, которая помогала участнице на нелегком пути внешних и внутренних изменений.
Энергичное и полное открытий занятие танцами в школе Евгения Папунаишвили, где Наталья попробовала себя в кардинально разных танцевальных стилях.
Подбор образов для финальной фотосессии, прическа, макияж и финал в салоне красоты SACO на Парке Культуры.
Интрига всего произошедшего с Натальей еще не закончена. За период участия в проекте наша героиня уклончиво уходила от ответов на вопросы, касающиеся ее личной жизни. За кулисами остались переживания ее молодого человека, перерывы в их отношениях, затем – счастливое воссоединение… Загадочное кольцо, появившееся на пальце героини как раз перед финальной фотосессией, только лишний раз подтверждает, что Наталья находится на важном этапе своей жизни. Что это – долгожданный хэппи энд любовной истории, или подарок нового поклонника?
|
Оставить заявку для участия в проекте
Фотограф Светлана Григорьева, Instagram
Психолог Алена Пряник, Instagram
Челюстно-лицевая и стоматологическая хирургия клиника Face Smile Center
Пластический хирург Михаил Владимирович Овчинников
Клиника пластической хирургии и косметологии «Коррект»
Российский официальный представитель американской компании Mentor Worldwide LLC, изготовителя имплантатов груди Implant Medical
Школа танцев Евгения Папунаишвили
Cалон красоты Saco
Одежда Sarafan Moscow
Предыдущие дневники участницы:
Знакомство с участницей Натальей
Наталья на приеме у хирурга в Face Smile Center
Наталья на консультации по маммопластике
Операция Натальи в клинике Face Smile Center
Читайте также
Обсуждение 20
Лучшие комментарии
-
Частично соглашусь с подругой Натальи. Природные данные у Наталии изначально были очень хорошие. Просто она запустила себя (не знаю какова причина, но на первый взгляд она выглядела сильно выпивающей дамой, простите, если причина иная, я не следила за проектом). Основной момент -зубы, это самое главное, что сделало ее на порядок лучше, чем на фото "до". Тут спора нет. Грудь....ну подтянули, форма, да. Но это не самый основной недостаток, хорошо , что сделали, но на общее преображение это сильно не повлияло. А вот что касается манипуляций с лицом, да, героиня стала гораздо свежее, прическа и макияж (кроме ужаса вечернего мейка) любую женщину молодят, но чтобы это было прямо 10 лет минус -нет ВЫВОД: героиня была в страшно запущенном виде. Но сама по себе она изначально была очень симпатичная женщина. И если не считать зубов, то я не вижу особых волшебных рук хирургов. Ее просто можно было "отмыть", причесать, накрасить и одеть + дать тупо выспаться :) И результат имхо был бы не хуже :) Главное, чтобы героиня была сама довольна и чтобы не посчитала, что теперь это навсегда, а нашла время ухаживать за собой и за зубами в частности.
15.01.18 14:55 Контекст комментария
-
звездочка )Подруге Натальи - завидуйте молча )) не позорилась бы таким комментарием
15.01.18 12:34 Контекст комментария
-
лакичто-то комментов не видно))) публика переживает шок от увиденного)) разница конечно пожалуй самая поразительная за все выпуски проекта! специалисты - волшебники! очень хорошо, удачи и главное последовательности героине - сохраните все полученные подарки на долгие годы в наилучшем состоянии!)
15.01.18 12:31 Контекст комментария
-
Макияж вечерний вообще Наталью как то старит. Первый образ гораздо симпатичней) А так, конечно, небо и земля по сравнению с тем, что было. Теперь, главное, не махнуть на себя снова рукой. А то вся красота улетучится!
15.01.18 20:35 Контекст комментария
-
лакимне больше всего понравился образ в приглушенном красном платье с запАхом - прямо актриса! и оттенок вам это ну оочень идет! лучше всех черных-лиловых, на мой взгляд
15.01.18 12:44 Контекст комментария
-
ВалентинаШикарная женщина! Мне все нравится - образы, макияж, прическа, все сочетается. Желаю вам дальнейших побед и пусть все мечты сбываются! Главное любить и верить в себя!
15.01.18 21:22
-
Макияж вечерний вообще Наталью как то старит. Первый образ гораздо симпатичней) А так, конечно, небо и земля по сравнению с тем, что было. Теперь, главное, не махнуть на себя снова рукой. А то вся красота улетучится!
15.01.18 20:35
-
МилаС такими "подругами" и враги не нужны! ) Выглядите на 10 миллионов !
15.01.18 18:36
-
классПосвежела и похорошела.
15.01.18 16:22
-
IVA InternetВечерний макияж ужасен. Новые зубки хороши. Но в общем и целом преображение на «3».
15.01.18 15:20
-
Частично соглашусь с подругой Натальи. Природные данные у Наталии изначально были очень хорошие. Просто она запустила себя (не знаю какова причина, но на первый взгляд она выглядела сильно выпивающей дамой, простите, если причина иная, я не следила за проектом). Основной момент -зубы, это самое главное, что сделало ее на порядок лучше, чем на фото "до". Тут спора нет. Грудь....ну подтянули, форма, да. Но это не самый основной недостаток, хорошо , что сделали, но на общее преображение это сильно не повлияло. А вот что касается манипуляций с лицом, да, героиня стала гораздо свежее, прическа и макияж (кроме ужаса вечернего мейка) любую женщину молодят, но чтобы это было прямо 10 лет минус -нет ВЫВОД: героиня была в страшно запущенном виде. Но сама по себе она изначально была очень симпатичная женщина. И если не считать зубов, то я не вижу особых волшебных рук хирургов. Ее просто можно было "отмыть", причесать, накрасить и одеть + дать тупо выспаться :) И результат имхо был бы не хуже :) Главное, чтобы героиня была сама довольна и чтобы не посчитала, что теперь это навсегда, а нашла время ухаживать за собой и за зубами в частности.
15.01.18 14:55
-
лакинеее, ну вот на фото, где она с чашкой кофе - еще без макияжа и укладки, но какая разница с первыми фото! манипуляции с лицом дали свой эффект, она не стала может выглядеть на 10 лет моложе от паспортного возраста, но хотя бы перестала выглядеть на 20 лет старше от него же)) одиним словом, я прям рада за нее!
15.01.18 15:12
-
я не говорю, что нет измениний. Они есть конечно. Но я просто думаю, что без хирургии можно было бы получить тот же эффект ну или незначительно меньший. Она изначально без лишнего веса, овал для ее возраста хороший и т.д. Нет абсолютных показаний к хирургии, можно было ограничится малоинвазивными техниками
15.01.18 15:21
-
лакида, возможно, ну главное на мой взгляд, что сделали зубы - рот был ужасен как из фильмов ужаса(((( как так случилось непонятно...
15.01.18 15:43
-
ЮляДа, я тоже соглашусь, что зубы решили все. С таким ртом жить нельзя. Источник инфекции и сточки зрения эстетики - ужас. А так у нее очень неплохая внешность. Макияж мне не нравится..Много черноты убивающая свежесть...
15.01.18 19:29
-
тут вообще двух мнений быть не может-зубы вообще очень важны и для овала и для общей картины молодости. А в данном случае так это 90% всего преображения
15.01.18 21:08
-
-
-
-
-
Я одна в шоке от вечернего макияжа? Просто ужас какой-то эти грубо намалеванные тени, имхо. Ну и укладка в стиле "забыла причесаться" мне не мила. Дневной же образ очень симпатичный. Наталья действительно преобразилась и, главное, конечно зубы.
15.01.18 14:25
-
звездочка )я с Вами ) вечерний образ на грани вульгарности, а дневной удачный
15.01.18 14:43
-
лакиага, типа смоуки айс) я бы делала акцент на губы, особенно с новой голливудской улыбкой! глаза умеренно, брови на мой вкус поярче и пошире, можно, но в целом она выглядит вообще как другая женщина! а макияж смывается, зато новые зубки остануться при ней слава Богу!
15.01.18 14:49
-
макияж ужасен да. Сам по себе он может и не плох, но не для героини. Дневной на порядок лучше
15.01.18 14:56
-
-
КираЯ действительно в полнейшем шоке! От Натальи просто глаз не оторвать - роскошная и ухоженная женщина. Браво команде проекта! Потрудились на славу) Наталья, вам желаю и дальше расцветать и хорошеть!
15.01.18 14:07
-
innaБРАВО!
15.01.18 12:49
-
звездочка )Подруге Натальи - завидуйте молча )) не позорилась бы таким комментарием
15.01.18 12:34
-
лакичто-то комментов не видно))) публика переживает шок от увиденного)) разница конечно пожалуй самая поразительная за все выпуски проекта! специалисты - волшебники! очень хорошо, удачи и главное последовательности героине - сохраните все полученные подарки на долгие годы в наилучшем состоянии!)
15.01.18 12:31