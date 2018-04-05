Карамельный цвет волос - все оттенки: меняем образ
Цветотип — это цветовая палитра человека, на основе которой, создается его стиль.
Девушка «Осень» - карие или медовые глаза, кожа имеет теплую базу, девушка «Весна» обладает светлыми глазами и кожей персикового оттенка. А вот представительницам «холодной внешности», стоит отказаться от выбора карамельной краски, потому что полученный образ будет лишен естественности и натуральности.
Оттенки
Медово-карамельный цвет волос
Это светлый цвет, ближе к пшеничному тону, отличается красивыми золотыми переливами. Его часто используют при первом окрашивание, чтобы сохранить естественную красоту девушки. Карамельно-медовый оттенок подойдет для девушки, у которой:
- светлые глаза – обычно, это сочетание голубого и серого оттенка;
- кожа – теплого тона (топленое молоко, персиковый оттенок).
- природный цвет волос – темно или светло-русый.
Но если девушка является обладательницей темных глаз, то ей нужно внимательно подбирать make-up. Это нужно для того, чтобы лицо и волосы не "сливались".
Карамельно-золотой оттенок
Оттенок сочетает в себе нотки меди и золота. Золотисто-медовый оттенок стоит выбирать представительницам теплой внешности.
Это не капризный оттенок, его легко получить, но самое важное, чтобы он не сливался с тоном кожи.
Шоколадно-карамельный
Оттенок карамельного цвета волос, в котором сочетается кофе и молоко. Подходит почти всем девушкам, но очень здорово смотрится на «шоколадной» коже. Такой палитрой легко можно оживить любой тусклый образ, сделать внешность яркой. Шоколадно-карамельный оттенок сочетает в себе темные и рыжеватые нотки.
Светло-карамельный цвет
Это классика карамели, самый теплый цвет. Его база сочетает в себе золото и блонд. Благодаря своим переливам, может смягчить острые черты лица и придать тепла «холодной» внешности.
Светло-карамельный цвет любят многие мировые звезды кино, благодаря его благородству и роскоши. Лучше всего подходит нежным девушкам, у которых светлые черты лица.
Темно-карамельный
Темнота оттенка основана на гамме каштана и русого цвета. Темную карамель выбирают черноглазые девушки со смуглой кожей. Он отлично будет держаться на светлых волосах.
Карамельно-пепельный цвет
Достаточно редкий оттенок, который сочетает в себе теплые и холодные нотки. Его сложно получить, но если это удалось, то в итоге получится оригинальный и неповторимый облик. Карамельно-пепельный цвет выбирают девушки, которые знают толк в моде.
А если совместить загорелую кожу и такой цвет волос - получится 100%-ое попадание!
Основные преимущества выбора
Главные причины, опираясь на которые стоит отдать предпочтение именно карамельному цвету волос и его оттенкам:
- Цвет обладает внушительной палитрой оттенков и сочетаний.
- Визуально придает объем тонким волосам.
- Подходит как шатенкам, так и блондинкам.
- Цвет идеально гармонирует с техниками окрашивания омбре и шатуж.
- Придает нежность и женственность образу.
Окрашивание дома
Сам по себе — это очень капризный цвет и при окрашивании в домашних условиях не нужно удивляться, что получится совсем не тот оттенок, который нужен. Лучше всего с этой задачей справится профессиональный стилист!
Поэтому они настоятельно рекомендуют воспользоваться их профессиональным опытом или хотя бы посоветоваться. Бьюти стилист учтет все особенности внешности, определит цветотип девушки и скажет, какой оттенок карамельного цвета волос выбрать.
Если вы все-таки решились проводить процедуру дома, нужно придерживаться следующих действий:
- Если вы обладательница светлых волос – повезло. Сделать окрашивание и получить нужный цвет будет гораздо проще.
- Для темных волос сначала нужно провести процедуру осветления цвета, чтобы избавиться от темного пигмента. Помощником в осветлении волос может стать корица. Она обогащает волосы витаминами, придает блеск и хороший запах.
- Неплохим вариантом будет колорирование, оно разбавит исходный цвет.
- Рыжеволосым красавицам также придется потрудиться, чтобы убрать свой пигмент. Иначе, окрашивание не даст желаемого результата.
Карамельный цвет волос очень выгодно смотрится на девушках с теплой внешностью, но он требует ухода и бережного отношения, тогда оттенок долгое время будет радовать свою обладательницу волшебными переливами...