Карамельный цвет волос - все оттенки: меняем образ

Карамель обладает богатой палитрой оттенков, которые сочетают в себе медь и мед. Данный цвет прекрасно смотрится как на прямых, так и на волнистых волосах. Карамельный цвет волос лучше всего подходит девушкам, цветотип которых относятся к «Осень» и «Весна».

Цветотип — это цветовая палитра человека, на основе которой, создается его стиль.

Девушка «Осень» - карие или медовые глаза, кожа имеет теплую базу, девушка «Весна» обладает светлыми глазами и кожей персикового оттенка. А вот представительницам «холодной внешности», стоит отказаться от выбора карамельной краски, потому что полученный образ будет лишен естественности и натуральности.

Оттенки

Медово-карамельный цвет волос

Это светлый цвет, ближе к пшеничному тону, отличается красивыми золотыми переливами. Его часто используют при первом окрашивание, чтобы сохранить естественную красоту девушки. Карамельно-медовый оттенок подойдет для девушки, у которой:

светлые глаза – обычно, это сочетание голубого и серого оттенка;

кожа – теплого тона (топленое молоко, персиковый оттенок).

природный цвет волос – темно или светло-русый.

Но если девушка является обладательницей темных глаз, то ей нужно внимательно подбирать make-up. Это нужно для того, чтобы лицо и волосы не "сливались".

Карамельно-золотой оттенок

Оттенок сочетает в себе нотки меди и золота. Золотисто-медовый оттенок стоит выбирать представительницам теплой внешности.

Это не капризный оттенок, его легко получить, но самое важное, чтобы он не сливался с тоном кожи.

Шоколадно-карамельный

Оттенок карамельного цвета волос, в котором сочетается кофе и молоко. Подходит почти всем девушкам, но очень здорово смотрится на «шоколадной» коже. Такой палитрой легко можно оживить любой тусклый образ, сделать внешность яркой. Шоколадно-карамельный оттенок сочетает в себе темные и рыжеватые нотки.

Светло-карамельный цвет

Это классика карамели, самый теплый цвет. Его база сочетает в себе золото и блонд. Благодаря своим переливам, может смягчить острые черты лица и придать тепла «холодной» внешности.

Светло-карамельный цвет любят многие мировые звезды кино, благодаря его благородству и роскоши. Лучше всего подходит нежным девушкам, у которых светлые черты лица.

Темно-карамельный

Темнота оттенка основана на гамме каштана и русого цвета. Темную карамель выбирают черноглазые девушки со смуглой кожей. Он отлично будет держаться на светлых волосах.

Карамельно-пепельный цвет

Достаточно редкий оттенок, который сочетает в себе теплые и холодные нотки. Его сложно получить, но если это удалось, то в итоге получится оригинальный и неповторимый облик. Карамельно-пепельный цвет выбирают девушки, которые знают толк в моде.

А если совместить загорелую кожу и такой цвет волос - получится 100%-ое попадание!

Основные преимущества выбора

Главные причины, опираясь на которые стоит отдать предпочтение именно карамельному цвету волос и его оттенкам:

Цвет обладает внушительной палитрой оттенков и сочетаний. Визуально придает объем тонким волосам. Подходит как шатенкам, так и блондинкам. Цвет идеально гармонирует с техниками окрашивания омбре и шатуж. Придает нежность и женственность образу.

Окрашивание дома

Сам по себе — это очень капризный цвет и при окрашивании в домашних условиях не нужно удивляться, что получится совсем не тот оттенок, который нужен. Лучше всего с этой задачей справится профессиональный стилист!

Поэтому они настоятельно рекомендуют воспользоваться их профессиональным опытом или хотя бы посоветоваться. Бьюти стилист учтет все особенности внешности, определит цветотип девушки и скажет, какой оттенок карамельного цвета волос выбрать.

Если вы все-таки решились проводить процедуру дома, нужно придерживаться следующих действий:

Если вы обладательница светлых волос – повезло. Сделать окрашивание и получить нужный цвет будет гораздо проще. Для темных волос сначала нужно провести процедуру осветления цвета, чтобы избавиться от темного пигмента. Помощником в осветлении волос может стать корица. Она обогащает волосы витаминами, придает блеск и хороший запах. Неплохим вариантом будет колорирование, оно разбавит исходный цвет. Рыжеволосым красавицам также придется потрудиться, чтобы убрать свой пигмент. Иначе, окрашивание не даст желаемого результата.

Карамельный цвет волос очень выгодно смотрится на девушках с теплой внешностью, но он требует ухода и бережного отношения, тогда оттенок долгое время будет радовать свою обладательницу волшебными переливами...