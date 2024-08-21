Сезон арбузов: чем полезен арбуз для кожи?

Волшебная вода

Если вы считаете, что арбуз – это почти то же, что вода, то вы правы лишь отчасти. Арбуз на 91% стоит из воды, но не простой, а уникальной по своему составу. Сок этой ягоды содержит витамины группы В, аскорбиновую кислоту, магний, железо, углеводы, природный антиоксидант ликопин. В сезон бахчевых, пик которого приходится на август-сентябрь, надо обязательно использовать арбузы по полной. Предлагаем не только включать их в свой рацион, но и применять снаружи.

Арбузный лед

Отличный способ утилизировать арбуз, который не успели доесть в течение дня – отжать сок, разлить его в формочки для льда и отправить в морозилку. Кубики арбузного льда используйте каждое утро перед умыванием: они тонизируют кожу, снимают отеки, улучшают микроциркуляцию. Помассируйте льдинкой лицо, не смывайте сок в течение минуты, затем умойтесь водой и нанесите привычные средства.

Маска из арбуза

Пару раз в неделю полезно делать арбузную маску для лица. Рецепт маски из арбуза простой: размять столовую ложку арбуза, смешать с 1 чайной ложкой меда, пропитать одноразовую тканевую салфетку и подержать на коже 10-15 минут.

Еще более простой рецепт – маска для волос из арбуза. Возьмите кусок арбуза без кожуры, измельчите блендером и нанесите на локоны по всей длине – от корней до кончиков. Чтобы не испачкать все вокруг, не забудьте про одноразовую шапочку для душа. Через полчаса смойте арбузную маску водой и шампунем: волосы приобретут дополнительный блеск и объем.

Арбузная косметика

Домашние рецепты из арбуза – это хорошо, но не всегда есть возможность и желание их использовать. Многие производители косметики вдохновились полезными свойствами самой крупной ягоды в природе и создали средства на ее основе: маски для лица, скрабы для тела, гели для душа и многое другое.



