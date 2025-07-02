Как сохранить загар после отпуска: 5 лучших способов

В зависимости от индивидуальных особенностей каждого человека, загар ложится и держится по-разному. На это влияют множество факторов: тип и оттенок кожи, скорость ее обновления, регулярность пребывания на солнце (если вы отдыхаете на море несколько раз в году, кожа привычнее к воздействию ультрафиолета). Но есть и общие советы, универсальные для всех, как сохранить загар после отпуска и не облезть, едва успев разобрать чемоданы.

1. Загорать постепенно

Дерматологи единодушны в том, что нужно в первую очередь думать не о шоколадном оттенке кожи, а о ее здоровье. Поэтому загорать важно постепенно, избегая пребывания на открытом солнце в пиковые часы его активности и используя средства с SPF-защитой. Наносить весь отпуск крем с фактором 50 и в последний день перед отъездом решить загореть без санскрина – частая ошибка многих отдыхающих и заведомо плохая идея.





Загорайте правильно: в первые дни с SPF-50, затем можно использовать масло для загара с SPF-30 или с SPF-15, если вы на пляже в утренние или вечерние часы. Совсем без SPF загорать нельзя: велика вероятность, что солнце обожжет кожу, а загар облезет в ближайшие дни. После солнечных ванн обязательно наносите успокаивающее и увлажняющее средство.





2. Увлажнять и еще раз увлажнять

Увлажнение – важнейший ключ к сохранению полученного загара. Питательный уход нужно наносить не только непосредственно после загара, но и приехав из отпуска – не менее двух раз в день. Это могут быть специальные средства из линеек после загара с пантенолом и алоэ вера или насыщенные увлажняющие кремы из базовых серий ухода за телом.





3. Никакого отшелушивания

Если перед поездкой в солнечные страны рекомендуют отшелушивать кожу, то после возвращения из отпуска любое воздействие, направленное на эксфолиацию, становится под запретом – в том случае, если вы хотите сохранить загар. Энзимные пилинги, кислотные гели, сахарные и солевые скрабы лучше отложить на 3-4 недели. Обратите внимание на состав средства для душа – в идеале выбирать не гель, а масло. Также не стоит сильно натираться махровым полотенцем, выходя из душа: лучше осторожно промакивать кожу микрофиброй.





4. Температурный режим

Горячая вода сушит кожу и ускоряет ее обновление, а значит, способствует быстрому исчезновению загара. Для сохранения бронзового оттенка стоит отказаться от горячего душа и ванны в пользу прохладных водных процедур комфортной температуры. По этой же причине лучше воздержаться от посещения сауны. Длительные тренировки в бассейне с хлорированной водой также могут быстрее стереть загар, поэтому вместо них лучше ходить на фитнес и в тренажерный зал.

5. Оранжевые продукты

Существует мнение, что продукты, богатые бета-каротином, могут способствовать более длительному сохранению загара. Бета-каротин – это природный антиоксидант с насыщенным пигментом, который придает оранжевый цвет морковке, тыкве, абрикосам. Считается, что он улучшает состояние кожи и усиливает выработку меланина. Чем не повод добавить в свой рацион морковный сок со сливками, тыквенный крем-суп и абрикосы на десерт?..



