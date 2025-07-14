Клубничный маникюр: микротренд, который стоит попробовать этим летом

На все ногти

Клубники много не бывает! Этим летом можно нарисовать ягоду на каждом ногте, не боясь переборщить: именно так поступают нейл-инфлюенсеры. Оригинальная идея для продвинутых художников – изобразить ягоду на срезе.

Еще одна интересная мысль – показать клубнику разной степени зрелости, от зеленой к сочной красной.

Объемные ногти

Мода на объемные дизайны пока все еще с нами, поэтому смело экспериментируем с выпуклыми формами. Смотрится на любителя, но на ощупь – сплошной антистресс.





Не обязательно делать большие объемные элементы на ногтях. Тонкая выкладка геля поверх клубничного узора – идеальное компромиссное решение для тех, кто не привык к 3D-маникюру, но хочет попробовать что-то необычное.





Цветной френч

Популярный цветной френч можно разнообразить, нарисовав пару клубничек на разных ногтях. Сразу другое настроение – легкое, летнее, игривое.





Два в одном

Сочетание двух трендов в одном маникюре – хорошая идея, особенно когда это небанальная комбинация, которая не сразу придет в голову. Клубничный дизайн стильно смотрится с модной пляжной полоской: рекомендуем попробовать такой микс.

Полоска, клубника и объемные элементы – сочный летний маникюр для любителей красного цвета, который привлекает внимание.





Матча-латте с клубникой

Клубничный маникюр – это не всегда про красный и розовый. Посмотрите, как красиво смотрятся ягоды, нарисованные на магнитном лаке цвета матча-латте!

Клубничный нюд

Если вас не покидает любовь к нюдовым покрытиям, одна-две клубнички прекрасно впишутся в нежный маникюр и ничуть не нарушат его гармонию.

Маникюр может стать настоящим произведением искусства, если вы или ваш мастер умеете рисовать. Веточка клубники с цветами и ягодами – нежное дополнение к нюдовому маникюру, которое жалко будет стирать, когда придет пора обновлять покрытие.





Не забудьте сохранить понравившиеся идеи клубничного маникюра для похода к нейл-мастеру: реализовать задумку будет проще, если за основу взят удачный пример!