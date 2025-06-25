Русский бренд с восточной философией: история создания Annbeauty

Подарок с историей

Это романтичная история, берущая начало в 2013-м, когда муж Анны Карташовой был в деловой поездке в Японии. Он хотел сделать жене, работавшей визажистом на показах и глянцевых съемках, приятный сюрприз. Прогуливаясь по модному району Гиндза в Токио, он искал что-то уникальное.

То, что произошло дальше, изменило их жизнь навсегда. Супругу Анны повезло встретить вице-президента ведущей японской компании по производству кистей для макияжа и получить от него в подарок уникальную кисть, которую невозможно купить или заказать.





"Меня всегда восхищала философия японских мастеров, поражало их внимание к деталям и стремление создавать вещи, которые служат долгие годы. – рассказывает Анна. – В японской культуре особое отношение к предметам, созданным руками – они считают, что в каждом изделии присутствует частичка божественного начала. Это полное совпадение с моим мировоззрением: если уж делать что-то, то делать это по-настоящему качественно и навеки".





Оправданный риск

Десять лет назад в России никто не рискнул выпустить настолько нишевый продукт, как кисти для макияжа, которые собираются вручную в Японии, из натурального ворса и премиальных материалов. Никто, кроме Анны.





Все эти годы они слышали сомнения: многие говорили, что это слишком рискованно, не нужно так заморачиваться, у людей нет денег на дорогие кисти. Но Анна была убеждена, что именно таких аксессуаров для макияжа не хватает в России – и установила партнерские отношения с японскими фабриками.

С любовью из Японии

Первой в коллекции Annbeauty стала классическая серия, разработанная специально для профессиональных визажистов, чтобы процесс нанесения макияжа был легким и приятным. У самой первой модели кисти был белоснежный ворс. Благодаря универсальности и свойствам, эти кисти быстро завоевали популярность среди профессионалов. Примечательно, что эта классическая серия существует до сих пор и остается одним из символов бренда, воплощая в себе традиции японского качества.





Благодаря кистям, которые мастера с 30-летним стажем собирают вручную на крохотных, практически семейных производствах, слава о бренде быстро распространялась в профессиональных кругах, появились первые ценители.

Мы стремимся создать не просто инструмент для макияжа, а произведение искусства, которое вызывает у людей желание обладать им. Особенно ярким примером может служить одна из наших кистей, выпущенная к десятилетнему юбилею бренда. Эта модель была создана в сотрудничестве с учениками Фаберже и украшена инкрустированным золотом и десятью черными бриллиантами. Эксклюзивность и особая история этой кисти сделали ее настоящим хитом – она была раскуплена всего за один день. Именно такие уникальные изделия формируют особую связь с нашими клиентами, которые ценят и хотят иметь в своем арсенале кисти с богатой историей.





Преодоление сложностей

За более чем десять лет существования бренда не обошлось и без сложностей. Случались и ночи, проведенные на таможне, когда Анна вызволяла машину с кистями, и логистические проблемы... А в тот момент, когда объявили о пандемии и весь мир сел на карантин, бренд только запустил первую собственную линию декоративной косметики. Но вера в успех и поддержка команды позволила преодолеть все препятствия.





От кистей до декоративки

Производство декоративной косметики стало логическим продолжением развития бренда. Сначала были созданы палетки-четверки: Анна использовала свой профессиональный опыт, чтобы косметика не только соответствовала актуальным трендам, но и была комфортной в использовании.





Сейчас бренд уверенно занял нишу профессиональной декоративной косметики и выпускает не только палетки теней, но и румяна, бронзеры, консилеры, пудры, помады. Останавливаться на достигнутом Анна явно не планирует: теперь ее цель – познакомить с брендом более широкую аудиторию.

За 12 лет существования бренда мы накопили богатый опыт, который хотим донести до широкой аудитории. В настоящее время мы активно развиваем стратегию популяризации бренда. Наша главная цель – познакомить как можно больше людей с историей создания бренда и философией, которую мы вкладываем в каждый продукт.



