Хватит мазаться сметаной! Вот действительно действующие средства при солнечном ожоге

В этом году погода дает нам возможность получить ровный яркий загар не хуже, чем на морском побережье. Однако лежать под прямыми солнечными лучами долго все же не стоит. Ведь всего несколько минут солнечных ванн для неподготовленной кожи может обернуться страшным ожогом, который, как всем известно, может быть причиной развития рака кожи. Если кожа все же покраснела и болит, то нужно как можно скорее спрятаться в помещении и увлажнить места ожога. Дерматолог Ирина Куроедова рассказала, какие средства для этого подойдут лучше всего.

Алоэ вера

Гелем этого растения пользовались люди во все времена в лечении различных болезней. При солнечных ожогах он тоже отлично помогает, отмечает врач. Достаточно отломить кусочек алоэ и растереть по обожженной солнцем коже. Вы заметите, как покраснение спадет, и ожог перестанет гореть и зудеть.

Отвар ромашки

Заварите обычный чай из ромашки. Когда отвар остынет, обмокните в нем ватные диски или ткань и разложите на места, где кожа обгорела. Такое средство быстро поможет успокоить кожу и снять зуд, рекомендует Ирина.

Сода и овсянка





Известно, что при ожоге нужно восстановить нормальную температуру тела. Лучше всего в этом вопросе поможет прохладная ванна. Добавьте в воду пару столовых ложек соды или чашку овсяных хлопьев. Оба средства помогут снять раздражение и успокоят места ожогов.

Пейте воду и мажьтесь кремом

Иногда все, что необходимо вашей коже после ожога – увлажнение. Пополнять водный баланс нужно как изнутри, так и снаружи. Дерматолог рекомендует пить побольше воды в течение дня, чтобы восстановить влагу, которую вы потеряли на солнце. А также не забывайте почаще мазать места ожога обычным увлажняющим кремом.

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