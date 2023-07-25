Как правильно очищать кожу лица вечером

Для того чтобы сохранить сияющий вид, нужно следовать простым рекомендациям. Регулярный уход за собой поможет продлить молодость и улучшит эмоциональное состояние.

Для того чтобы сохранить сияющий вид, нужно следовать простым рекомендациям. Регулярный уход за собой поможет продлить молодость и улучшит эмоциональное состояние.

Ухоженная, чистая, сияющая кожа лица - мечта любой женщины. К сожалению, в современном мире невозможно сохранить чистоту кожи без специального ухода. Каждый день на ее поверхности скапливается пыль, остатки косметических средств, кожный жир, отмершие клетки и другие загрязнения. Забитые поры приводят к появлению несовершенств, что может стать серьезной головной болью на долгое время. Лучше нанести «превентивный удар» и регулярно очищать кожу. Особенно важно делать это вечером, перед отходом ко сну.

Признаки плохо очищенной кожи

Без должного ухода лицо начинает увядать. Основными симптомами «приболевшей кожи» являются тусклый цвет, появление черных точек и прыщей, неровный рельеф, стянутость и повышенная жирность.

Если такие признаки появились, нужно срочно браться за дело. Регулярное очищение поможет нормализовать состояние кожи. Тем более, что даже самые лучшие крема и сыворотки не могут оказать влияние на неочищенную кожу. У них просто нет возможности добраться до нужных участков и «поработать».

Сколько раз в день очищать кожу

Профильные эксперты едины во мнении. Глубокое очищение требуется коже два раза в день: утром и вечером. Для того чтобы в течение дня макияж лежал ровно, важно хорошенько очистить лицо после пробуждения. При этом вечернее очищение – важнейшая часть ухода за кожей. Вечером лицо обязательно нужно избавить от скопившейся за день грязи.

Как очищать кожу лица вечером

В первую очередь, нужно снять макияж. Для этого можно использовать мицеллярную воду. Частицы мицеллы работают как губки и вытягивают грязь с поверхности кожи. Также можно использовать гидрофильное масло. Это средство отлично растворяет косметику и глубоко очищает поры. Для очищения нужно использовать ватный диск, особенно аккуратной следует быть с зоной вокруг глаз.

После этого нужно хорошенько умыться. Выбираем подходящую для вашего типа кожи пенку или гель. Такая процедура помогает раскрыть поры и глубоко очищает кожу.

Следующий шаг – тонизирование. О нем часто забывают, однако тоники помогают восстановить баланс кожи, который нарушается под воздействием водопроводной воды. Также этот этап подготавливает кожу к дальнейшему уходу и помогает активным веществам проникнуть глубже.

Финальный этап – увлажнение. Перед сном на кожу всегда нужно наносить увлажняющий крем или сыворотку. Это позволит продлить молодость, избавит от мелких морщин, а также повысит эластичность и упругость кожи.