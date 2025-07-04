Чистка лица: почему многие косметологи против?

1. Не устраняет причину проблемы.

Чистка лица убирает содержимое пор и черные точки, но она никак не влияет на причину закупорки: выработку кожного сала, процесс отшелушивания клеток. В скором времени поры снова забьются, как и прежде. Косметологи считают, что делать чистку лица – это как тушить пожар, не разобравшись с причиной возгорания.





2. Чистка травмирует кожу.

Выдавливание содержимого пор и закрытых комедонов – это механическое воздействие на кожу, травмирующее ее, даже если осуществляется опытным доктором. Если кожа тонкая и чувствительная, это может привести к гематомам и разрывам капилляров, которые могут сохраняться длительное время после процедуры.

3. Обострение акне.

Если на коже имеются воспаленные элементы, во время чистки легко разнести инфекцию по всему лицу и получить много новых воспалений. Плюс, само по себе сильное давление вызывает раздражение и покраснение.





4. Риск рубцов и пигментации.

Неправильно выполненная чистка, слишком сильное давление или повреждение кожи могут оставить после себя следы: постакне или темные пятна, вывести которые потом совсем не просто.





5. Болезненность процедуры.

Даже в ласковых руках опытного косметолога чистка лица может быть похожа на пытку, особенно в чувствительных зонах – вокруг губ, бровей и в области носа. Вопрос в том, стоит ли терпеть эти мучения с учетом последующей реабилитации, когда сохраняется отечность и краснота, если эффект от чистки длится максимум месяц, а далее поры снова выглядят, как прежде?..

Альтернативы чистке лица

Сейчас есть много других способов очистить кожу и улучшить ее состояние без агрессивного воздействия. Косметологи настаивают на том, что важно разбираться с причиной состояния кожи индивидуально: это могут быть генетические особенности, эндокринные нарушения, гормональный дисбаланс, витаминные дефициты, последствия стресса, неправильного ухода и так далее.





В зависимости от того, что провоцирует повышенную выработку себума и появление акне, выбирается схема лечения. Общие рекомендации косметологов, которые подходят практически для всех случаев с проблемной кожей, – выполнение курса пилингов (тип пилинга подбирается врачом индивидуально) и корректировка домашнего ухода. Большое внимание важно уделять очищению и тонизированию кожи, два-три раза в неделю пользоваться энзимной пудрой, которая осветляет черные точки и отшелушивает эпидермис, уменьшая следы постакне.

Могут понадобиться поросуживающие маски и антибактериальные локальные гели. Во многих случаях проблема решается ретиноидами, которые надо подбирать совместно с косметологом (в зависимости от степени акне, вам могут назначить ретинол для приема внутрь, а также в составе пилинга, сыворотки или крема).





После того как вы разберетесь с причиной, ухудшающей состояние кожи, и будете регулярно использовать подходящий уход, удовлетворяющий потребности эпидермиса в правильном очищении и адекватном увлажнении, необходимость в механической чистке отпадет сама собой. А к косметологу вы будете ходить на более приятные процедуры – маски, пилинги и аппаратные методики, чтобы поддерживать молодость и красоту кожи.