Просто не будет, но будет по любви: интервью с бьюти-предпринимательницей Витой Носовой

Кажется, что делать всё по любви – это легко и естественно. Однако часто путь к истинной свободе проходит через непростые решения и трансформацию самовосприятия. Именно такой путь прошла известный блогер и бьюти-предпринимательница Вита Носова. Недавно она начала новую главу: закрыла бренд #PROSTO и открыла проект POLUBVI.

– Вы уже не новичок в бьюти-бизнесе. В чем причина закрытия бренда #PROSTO? Почему не сделали ребрендинг, а решили начать все сначала?

– Решение о закрытии успешного и приносящего прибыль бренда и правда удивило очень многих. В #PROSTO было вложено много сил и средств, и отпускать его было сложно. Но я всю жизнь живу по любви. Именно это помогает мне принимать четкие, взвешенные и, как затем часто оказывается, судьбоносные решения. Это касается не только бизнеса, но и моей семьи, взаимоотношений с людьми.





Особенно понимаешь важность жизни по любви с возрастом (а я уже на пороге 40-летия), когда начинаешь замечать у людей вокруг кризис смыслов. Они успешные, всего достигли, и теперь задаются вопросом: "А зачем это все?". С теми же мыслями однажды проснулась и я. Стало понятно: как вчера быть не может, а как будет завтра, ты еще не знаешь. В этой точке и может быть рост.

– Когда вы приняли решение все изменить?

– Я четко осознала, что нужно что-то менять, в сентябре прошлого года. До ноября шла пересборка – прежде всего, моя собственная. Я поняла, что лучше закрыть эту историю и начать новую. Ведь даже название PROSTO уже меня не отражало. Вообще, перерасти свое детище, свой бизнес – это страх для любого предпринимателя. В этой конкретной точке тебе нужно как-то пережить бурю эмоций внутри и одновременно суметь нащупать почву под ногами. Когда происходит подобный сдвиг, у тебя есть два варианта. Либо попытаться подстроить смыслы под себя нового, либо искать компромиссы и медленно выгорать.





Однако и тот, и другой вариант не более, чем насилие над собой. Поэтому я решила не выбирать. И объявила о закрытии PROSTO. Ради перезапуска проекта, который полностью соответствует мне настоящей, бренда POLUBVI.

– Что из прошлого опыта вы привнесли в свой новый бренд? А что наоборот совершенно по-другому?

– Сейчас это больше, чем косметический бренд. Это целая экосистема с комьюнити, объединенным по любви. Предыдущий опыт длиной в 4 года доказал, что за сильными сообществами стоит будущее. Друзья бренда, лояльные покупатели были с нами далеко не только из-за эффективности средств, но и потому, что им нравилось быть частью чего-то большего, находиться среди людей, которые объединены общими целями, мироощущением. Я поняла, что и дальше хочу объединять людей, которые разделяют общие ценности и взгляды, чтобы они чувствовали причастность и понимали, что за брендом стоит история. Сейчас мы стартовали с уходом для волос. В этом сегменте мы по-прежнему остаемся сильными. Вместе с R&D-директором бренда Викторией Шараповой и нашими технологами мы доработали формулы, учли все отзывы.









– Какие дальнейшие планы на ваш бренд? Будут ли средства для тела, для лица?

– Ассортимент будет расширяться – уже скоро мы представим новинки для лица, многие из которых обещают стать настоящими бестселлерами. К сентябрю мы запустим минимум 40–45 позиций. Например, у нас будет ночная маска от отеков и пептидные средства. Также мы делаем дезодорант.





– Сейчас многие селебрити идут в бьюти, выпускают свои средства. Как вы относитесь к подобным историям?

– В таких случаях сам блогер, певец или актер обычно выступает лицом бренда. Да, он владеет определенным процентом, однако "за кулисами" всегда есть инвесторы и совладельцы. Благодаря репутации и популярности селеба бренд сразу получает зеленую галочку и доверие аудитории. Однако такие бренды редко живут долго, поскольку нацелены на получение быстрой прибыли.





Почему-то в нашей стране бренды от селебрити не развиваются так, как на Западе. Например, феноменальный успех Rare Beauty Селены Гомез или Rhode Хэйли Бибер вы вряд ли встретите в нашей стране. Однако селебрити селебрити рознь. Я знаю множество успешных предпринимательниц, которые создали потрясающие бьюти-компании, а также развивают личный бренд. Например, Наталья Шик и Елена Крыгина – прекрасные тому примеры. Повторюсь – всё зависит от целей. Если бизнес создается по любви и в согласии с собой, он обязательно найдет свою аудиторию. А если она создается ради хайпа – это уже не бизнес, а просто заигрывание с аудиторией.

– Приезжая на отдых, вы привозите с собой средства для тела и волос или же можете пользоваться теми, которые представлены в номере?

– Я пользуюсь только своими средствами, стараюсь не менять уход без необходимости.

– Что бы вы посоветовали начинающим предпринимателям, которые мечтают о косметическом бренде?

– В текущей атмосфере повышенной конкуренции нужно очень четко понимать на старте, чем ваш бренд уникален, чего другие не могут предложить. Обязательно уделите достаточно внимания и времени аналитике ниши, просчитайте бизнес-модель, поймите, кто ваш покупатель. И конечно, старайтесь не совершать одни и те же ошибки. А чтобы их было как можно меньше на вашем пути, найдите опытного наставника, который поможет развитию.