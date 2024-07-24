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Черный маникюр 2024: дерзко, стильно и актуально

Черный маникюр 2024: дерзко, стильно и актуально

В этой статье вы найдете модные тренды, идеи дизайна и фото черного маникюра 2024.

Темные оттенки придают образу лаконичности и элегантности. Это касается не только выбора предметов гардероба, но и создания нейл-арта. Черный маникюр 2024 года станет универсальным решением, гармонично вписывающимся в любые луки, начиная от расслабленных повседневных и заканчивая деловыми официальными или роскошными вечерними. Особенности оформления дизайна будут зависеть от выбранной стилистики образа, и Клео.ру предлагает вам рассмотреть самые актуальные решения.

Модные тренды черного маникюра 2024

В сфере нейл-арта в этом году трендовыми считаются самые разные тенденции. Среди идей, предлагаемых стилистами, можно встретить и минимализм, и гламурный блеск или обилие оригинальных принтов. Клео.ру предлагает вашему вниманию неординарные и креативные решения, которые можно увидеть на фото маникюра 2024 года.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Однотонный черный маникюр

Монохром – простая тенденция, которая при определенном оформлении будет смотреться самодостаточно и придаст образу эффектные черты. Ногти приобретут гламурный блеск, если нанести поверх основного покрытия финишный слой глянцевого прозрачного лака или втирку. Также допускается эксперименты с фактурами, выражающиеся в нанесении на ногтевые пластины черной бархатистой пудры или глиттерного лака с мелкими блестками, изначально содержащимися в его структуре.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Минимализм

Лаконичные тенденции в этом сезоне представлены разнообразными дизайнами. Каждый из них соответствует тренду на минималистичность оформления и можно воплотить на ногтях абсолютно любой формы. Среди таких решений Клео.ру советует обратить внимание на следующие идеи:

  • Черный матовый маникюр, который придаст образу благородные черты. Чтобы разбавить строгость дизайна, прибегают к разным приемам: нанесению точечного принта «перепелиное яйцо» или тонкой белоснежной «паутинки», растяжки блестками, фольгированных полосок или разводов потали, затрагивающих небольшую часть ногтевой пластины. Блестящий декор будет особенно выигрышно смотреться и выделяться на матовом фоне.
  • Минималистичный френч, который воплощается путем прорисовки тонкой полоски на краю ногтя либо выкладывания этой детали блестками или фольгой. Другой популярный прием – оставить область «улыбки» полностью прозрачной.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Геометрия

Изображение на ногтях четких фигур относится к нестареющей и неизменно актуальной классике. Подтверждением тому выступает модный черный маникюр 2024 года с геометрией, представленный вариациями оформления:

  • Пользуется популярностью сочетание темных полос и деталей, выложенных серебристыми или золотистыми блестками. Такой дизайн зачастую воплощается на нюдовом или прозрачном фоне.
  • Допускается создать геометрию в стиле минимализма, совместив тонкие полоски, пересекающиеся между собой, и лаконичные точки, служащие органичным продолжением орнамента.
  • Геометрия активно применяется при технике зонирования, выражающейся в разделении ногтевой пластины на отдельные участки. Последние в результате образуют четкие геометрические фигуры. Некоторые из них оставляют незакрашенными прозрачными в стиле «негативного пространства», другие покрывают черным лаком и блестками.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Черный маникюр с рисунками и принтами

Дополнение нейл-арта изображениями – беспроигрышный способ, чтобы придать ему индивидуальности. Клео.ру советует обратить внимание на такие оригинальные тенденции:

  • Флористические орнаменты разбавят строгость темного покрытия и придадут дизайну романтичные нотки. Для нанесения цветочных узоров задействуются один-два акцентные пальцы, которые покрывают прозрачным лаком. Поверх такой основы изображают лепестки черным цветом.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

  • Интересным решением станет черно-нюдовое омбре. Градиентный фон допускается разбавить ажурными орнаментами в виде цветочных лепестков или растительного узора.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

  • При желании придать нейл-арту романтичности стоит обратить внимание на дизайн с ажурным кружевным орнаментом, прорисованным тонкими черными линиями. Альтернативное решение – горошковый принт, нанесенный на полупрозрачный «вуальный» фон и придающий маникюру сходство со стилем ретро.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

  • Еще один вариант, который по достоинству оценят любительницы романтичных луков – дизайн с рисунками в виде сердечек. Их можно изобразить в черном, белом, красном, розовом цвете или сделать путем контурной прорисовки с незаполненным пространством.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Черный маникюр 2024 года – актуальная тенденция, которая заслуживает самого пристального внимания модниц. В зависимости от настроения и предпочитаемой стилистики образа дизайн можно сделать минималистичным либо дополнить броскими оригинальными принтами, дополнительно привлекающими внимание к нейл-арту.

24 июля 2024, 22:36
Изображения сгенерированы при помощи нейросети Midjourney
Зухра Хапаева

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