Тома Алиева: «Успех – это вера в себя!»

В современных условиях строить бизнес, а особенно в бьюти-индустрии, – дело рискованное. Обилие конкурентов, законодательные нормы, препоны проверяющих... В отдельных ситуациях такую идею можно назвать даже авантюрной. Но, «кто не рискует, тот не пьет шампанского»! Совладелица клиники красоты и здоровья «Анатомия» Тома Алиева на своем примере доказала, что добиться успеха в бизнесе может любой. Но только при условии, что выбранное дело действительно нравится и приносит удовольствие.

Молодая, успешная, уверенная в себе и чертовски привлекательная женщина – именно так можно описать Тому Алиеву. Несмотря на чрезмерную занятость, она сумела выкроить в своем плотном графике чуточку времени, чтобы ответить на вопросы «Клео». О том, с чего начиналась «Анатомия», как совладелица клиники позиционирует свой бизнес, и благодаря каким аспектам ее дело процветает, – читайте в нашем интервью.

– В каком ВУЗе ты обучалась? Тебе нравилась выбранная специальность? И как ты потом пришла к идее открытия собственной клиники?

– Я обучалась в трех учебных заведениях. Сначала поступила в колледж на косметолога, но папа не позволил мне продолжать обучение по данной специальности. Позже училась в Национальном Институте Бизнеса и МГТУ им. Н.Э. Баумана на финансиста. Так сложилось, что тогда я была совсем юной и хотела угодить своим родителям, поэтому занималась исключительно тем, что они считали правильным. Но, повзрослев, я поняла, что готова изменить это и жить так, как нравится мне.

Открытие собственной клиники было моей мечтой. Я долго шла к ней и на этом пути разочаровалась во многих других проектах, которые были у меня в планах. Но в конце концов пришла к пониманию, что косметология – это мое.

– С чего, по-твоему, начинается путь к красоте и ухоженности?

– С уверенности в себе! Если у девушки или женщины ее не будет, то и об остальном нечего говорить. Без желания стать лучше, разумеется, тоже не обойтись.

– Был ли у тебя опыт работы в какой-то другой сфере, отличной от твоей настоящей деятельности?

– В разные периоды своей жизни я работала в банковской сфере и в индустрии красоты. Но ничего из этого меня не вдохновляло. Скорее, это в большей степени приносило мне разочарования. Поэтому прежде, чем открыть свое дело, я всерьез задумалась над тем, чем бы я хотела заниматься, что бы приносило мне и удовольствие, и доход.

– Расскажи о взлетах и падениях. Как ты справляешься с ними?

– В моей жизни были как грандиозные взлеты, так и не менее серьезные падения, к сожалению. Справляться с последними мне помогает мой характер и осознание того, что ошибки или провалы являются уроками на будущее. Благодаря им я, можно сказать, стала неплохим психологом и теперь могу распознать, кому стоит доверять, а кому – нет. Хотя, скорее всего, это просто моя интуиция.

– Что для тебя означает успех?

– Успех – это вера в себя. Это когда ты в один миг понимаешь, что гордишься собой и своим детищем. Когда ты можешь сказать себе: «Да, ты действительно молодец! Ты сделала это!», а твое дело – то, что ты любишь всей душой, – становится еще и успешным, продолжающим развиваться проектом.

– Есть ли люди, которые тебя вдохновляют?

– Меня вдохновляет моя мама, которая вырастила пятерых детей и дала им образование. Она всегда говорила мне, что, как бы ни складывались обстоятельства, нужно оставаться порядочным человеком. Твоя совесть должна быть чиста.

– Как ты любишь проводить свободное время?

– Честно говоря, у меня почти нет свободного времени. Но когда появляется несколько свободных часов, я посвящаю их своим близким, подругам или занятиям спортом. Это обычные моменты, которые приносят мне удовлетворение.

– Каким ты видишь свой идеальный день?

– Встать ранним утром, выпить кофе и пойти в фитнес-зал, после чего отправиться на свою любимую работу. Вечером увидеться с друзьями, а затем вернуться домой. Это то, как в моем понимании выглядит идеальный день, но то, как на самом деле начинается мое утро, я лучше оставлю в секрете. (смеется)

– У каждого проекта есть своя философия. Какая она у «Анатомии»?

– Первоклассные процедуры, которые обычно являются дорогостоящими на рынке, по доступным, даже низким ценам. Комфорт во всем, начиная от местоположения: клиника находится в двух шагах от станции метро. Мы предлагаем полный комплекс услуг: от «А» до «Я», а также всегда делаем акцент на аппаратах из Германии, функционирование которых мы держим под контролем. Мы несем ответственность перед нашими поставщиками и каждую неделю проводим «ревизию».

Только представьте: у вас есть один-единственный выходной, на который запланирована уйма дел, и, помимо них, вы бы хотели посетить несколько процедур по уходу за собой. Зачем вам ездить из одного конца города в другой к разным специалистам, потеряв при этом драгоценное время, если можно прийти в одно место и сделать там все и сразу?

– Чем обусловлена низкая стоимость?

– Мы «берем» потоком. Если в одних клиниках имеются один-два аппарата, то у нас их десять. За год мы приняли 70 000 клиенток, и лишь дважды мы получили жалобы и негативные отзывы, причем они не были объективными.

– Расскажи о клиентках «Анатомии», какие они?

– Когда я собиралась открыть клинику, долго думала, как сделать так, чтобы мы смогли охватить всех и каждого без разделения по социальному статусу, возрасту и материальному положению. Оказалось, те, кто считают, что это невозможно, сильно ошибаются! Нашими клиентками являются как известные личности и обеспеченные женщины, так и молодые девушки, которые только начинают строить карьеру и зарабатывать деньги.

Если здесь вам предоставляют качественную услугу по более выгодной цене, то зачем платить за нее больше? У нас нет агрессивных продаж: мы не пытаемся «выкачать» из людей деньги, абсолютно каждой посетительнице предоставляем бесплатные консультации.

Мы ни на кого не ориентируемся. Это целиком и полностью наш проект. Я всегда мечтала о том, чтобы я могла прийти в одну клинику и сделать там все необходимое для ухода за собой. Именно поэтому для развития проекта я вкладываю ровно столько, сколько зарабатываю.

Я получаю невероятное удовольствие, когда вижу, что к нам приходит столько людей. И не так важно, принесут они нам пятьсот рублей или пять тысяч. Главное – им нравится быть нашими клиентами.

– А каковы внутрифирменные стандарты клиники?

– Все специалисты, которые работают у нас, любят свою работу. Они получают удовольствие от того, что клиенты после их процедур выходят с улыбками на лицах. Если человек приходит только ради денег, и его больше ничего не интересует, то мы не примем его в коллектив.

Я считаю, что каждый труд должен быть оплачен, и не скрываю, что у сотрудников «Анатомии» хорошая заработная плата. Но это потому, что они усердно трудятся. У нас так же, как и у многих, есть штрафные санкции, система мотивации, карьерный рост.

– Какие планы на будущее у «Анатомии»?

– Сделать максимум для того, чтобы девушки и женщины чувствовали себя красивыми и уверенными в себе. Я подумываю о том, чтобы привнести что-то, связанное со стилем и шопингом. И еще хотелось бы создать детский уголок.

Также мы планируем открыть вторую клинику, потому что есть периоды, когда к нам очень сложно попасть, и нужно записываться за два месяца до процедуры. В перспективе не исключаю расширение сети клиник по всей России.

Клиника «Анатомия»

Адрес: г. Москва, ул. Спартаковская, 24

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