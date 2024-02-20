Глубоко очищает кожу головы: рецепт домашнего шампуня с содой

Представительницы прекрасной половины человечества в погоне за красотой и молодостью готовы идти на любые эксперименты. Многие красавицы любят использовать народные способы ухода за телом и волосами. Наверное, каждая женщина хоть раз, да пробовала сделать жгучую маску для активации роста волос из горчицы или для укрепления стержня волоса из кокоса. Некоторые с успехом пользуются самодельными шампунями. Например, среди любящих натуральные продукты красоток отлично рекомендовал себя очищающий шампунь из соды. Женский журнал «Клео.ру» делится рецептом эффективного средства.





Меры предосторожности



Рецепт домашнего шампуня из соды

Как наносить шампунь из соды на волосы

Главное, о чем нужно помнить при использовании народных средств, это вероятность плачевных последствий. Многие натуральные шампуни и маски отлично себя зарекомендовали, но такие средства не проходили клинических исследований, так что иногда могут навредить. Например, пищевая сода является щелочью, которая способна нарушать pH баланс кожи головы. В то же время, она отлично помогает промывать слишком жирные волосы. То есть здесь важно обратить внимание на реакцию кожи. Если у вас наблюдается повышенная жирность, сода поможет с ней справиться. А если кожа и так сухая, она может навредить. Результат всегда зависит от индивидуальных особенностей, будьте внимательны и следите за реакцией кожи.Приготовить домашний шампунь с эффектом глубокого очищения очень просто. Для этого потребуется только сода и теплая вода. Берем пропорцию 1 к 3. Главная задача заключается в том, чтобы хорошенько вымесить смесь. Она должна превратиться в тягучую пасту. При желании можно добавить в шампунь несколько капель эфирного масла. Максимальную эффективность такое средство будет иметь непосредственно после приготовления. Так что заготавливать шампунь впрок не стоит. Лучше перед каждым мытьем головы замешивать необходимое количество очищающего средства.Стоит помнить, что шампунь из соды – это не магазинное косметическое средство, так что рассчитывать на приятную текстуру, обильную пену и радующий обоняние аромат не приходится. Паста будет превращаться в комочки под пальцами, кроме того, шампунь плохо мылится, так как в нем нет соответствующих компонентов. Однако, несмотря на это, он отлично очищает кожу головы.Главная задача – хорошенько распределить смесь по коже. Можно сделать легкий массаж головы в течение нескольких минут. Сильно втирать пасту в кожу не нужно, так как твердые частички могут повредить поверхность и вызвать раздражение. После того, как легкий пиллинг головы завершен, пасту нужно распределить по всей длине волос. Затем хорошенько смываем домашний шампунь под струей теплой воды. Для того чтобы запечатать волосок и восстановить баланс pH кожи головы, следует ополоснуть локоны соком лимона или яблочным уксусом. Это также добавит шевелюре блеск и здоровый вид. После этого волосы можно посушить привычным способом и уложить в прическу.Главный плюс шампуня из соды заключается в том, что он позволяет хорошенько очистить кожу головы от сальных выделений, омертвевших клеток и грязи. После такой процедуры волосы дольше будут выглядеть чистыми и свежими. Однако сильно увлекаться шампунем из соды не стоит – используйте его попеременно с привычными косметическими средствами для достижения наилучшего результата.