Как быстро высушить волосы без фена: шесть эффективных способов

Многие представительницы прекрасной половины человечества не представляют своей жизни без фена. Часто девушки берут любимые устройства с собой в отпуск и даже на ночевку к друзьям. Действительно, порой уложить волосы без воздействия сильного потока воздуха не получается. Без работы фена волосы выглядят лишенными объема и не такими привлекательными. Однако инструмент для укладки может неожиданно сломаться или появится какая-то другая объективная причина, мешающая воспользоваться любимым устройством. Для такого случая нужно продумать альтернативы. Женский журнал «Клео.ру» рассказывает, как можно высушить волосы без использования фена.





Бумажные полотенца



Руки

Футболка



Солнце

Вентилятор



Горячее полотенце

Если волосы мокрые, воспользоваться феном нет возможности, но в ближайшее время нужно выйти из дома, можно можно попробовать такой весьма эффективный способ сушки локонов, как бумажные полотенца. Как известно, они очень хорошо впитывают влагу и могут спасти в непредвиденной ситуации. Для использования этого метода нужно запастись терпением и большим количеством бумажных салфеток. Волосы следует разделить на небольшие пряди и хорошенько промокнуть каждую салфеткой. Она быстро впитает влагу и поможет высушить волосы.Если под рукой нет никаких вспомогательных инструментов, можно помочь сушке волос собственным телом. Если активно встряхивать волосы руками или просто махать головой, потоки воздуха помогут шевелюре быстрее избавиться от лишней влаги. Например, вы можете устроить жаркие танцы с влажными волосами. Чем активнее вы будете двигаться, тем быстрее добьетесь высушивания волос.Также для того чтобы избавить шевелюру от лишней жидкости, можно использовать гладкую ткань. Отлично подойдет хлопчатобумажная футболка. Ее нужно обернуть вокруг головы на манер тюрбана. Гладкая ткань быстро начнет впитывать в себя жидкость. Для того чтобы ускорить процесс, можно поменять несколько футболок. Такая простая хитрость позволит решить проблему мокрых волос.Если сезон года позволяет, можно воспользоваться теплом солнца. Например, отправиться на балкон с распущенными волосами и подставить пряди под горячие лучи. В целом естественная сушка значительно полезнее для волос. Если есть возможность, лучше почаще заменять горячий воздух фена на такие натуральные «осушители», как солнышко.В экстренной ситуации можно воспользоваться вентилятором. Однако с ним нужно быть крайне осторожной. Размещайтесь на достаточном от устройства расстоянии, ни в коем случае нельзя допустить, чтобы волосы попали в вентилятор. Достаточно мощный агрегат сможет просушить волосы не хуже фена. Он также увеличивает скорость потоков воздуха, за счет этого избавляя локоны под лишней жидкости.Еще одним способом просушить волосы являются горячие полотенца. Такой метод позволяет достаточно быстро решить проблему мокрой головой. Вам потребуются полотенца и утюг. Ткань нужно хорошенько прогреть утюгом, а затем обернуть вокруг головы. Под воздействием горячего материала волосы быстро высохнут. Кроме того, сама ткань впитает лишнюю влагу. После просушки можно уложить волосы привычным способом и отправиться по своим делам.