Чайник как искусство, городской дрейф и практики замедления: выставки ноября в Москве

По окончании праздников ноябрь кажется не таким уж длинным месяцем… Но все же темным и не слишком теплым. Сделать ноябрьские вечера более короткими и приятными помогут хорошие выставочные проекты: например, из дайджеста редакции ниже. Мысль о том, что день завершится на высокой ноте в окружении искусства, поднимет настроение в любую погоду.

Дом культуры "ГЭС-2"

Выставка "Время неспешности" (12+) Посетить до 9 ноября 2025

Если вы давно ловите себя на мысли, что пора бы замедлиться, выставка "Время неспешности" (12+) в Доме культуры "ГЭС-2" поддержит вас в этом стремлении. Вы наверняка слышали о таких тенденциях, как культура "медленной жизни" и "медленной еды", а как насчет "медленного искусства"? Уделяя достаточно времени (больше, чем несколько секунд) знакомству с экспонатом на выставке, зритель открывается возможности его более полного прочтения… С другой стороны, художник, целиком посвятивший себя работе над произведением, "часов не наблюдает" и ценит творческий процесс чуть ли не больше результата. Собственным пониманием "медленного искусства", его разных аспектов и проявлений, в экспозиции делятся 15 деятелей российского современного искусства. В сопровождение к проекту команда "ГЭС-2" подготовила аудиопрогулку и медиаторский тур.





Музей Востока

Выставка "Магия пурпурной глины. Исинская керамика цзыша" (0+) Посетить до 16 ноября 2025

Музей Востока продолжает серию мероприятий в рамках перекрестных годов культуры между Россией и Китаем. Выставка "Магия пурпурной глины" (0+) представляет гордость провинции Цзянсу – керамические изделия цзыша. Традиция зародилась более 700 лет назад в китайском городе Исин – сегодня посуда и, особенно, чайная утварь из глины цзыша – завидный предмет для коллекционирования, изысканный жест гостеприимства в китайских домах. Исинские чайники потрясают воображение не только своим художественным обликом, но и функциональностью: за счет эффекта "двойной пористости" они способны сохранить вкус и аромат напитка. Более 100 керамических работ в экспозиции позволяют увидеть, как на протяжении веков менялась мода на декор посуды в Китае.





Хлебозавод x Музей криптографии

Выставка "Город говорит" (0+) Посетить до 6 декабря 2025

В течение двух лет Музей криптографии и Хлебозавод на Дмитровской исследовали городское пространство районов на Северо-Востоке Москвы. Выставка "Город говорит" (0+), которая откроется на Хлебозаводе 7 ноября 2025 года, стала результатом этого психогеографического путешествия, а также естественным итогом творческих лабораторий по исследованию города (они прошли на площадке весной 2025 года). Город как система знаков и загадок, визуальный лабиринт и комод с личными историями жителей. Проект предлагает разные "уровни" взгляда на окружающую среду: архитектурный, цифровой, природный, исторический… Даже если вы не проживаете в СВАО, заглянуть будет интересно – за вдохновением и подсказками для наполненной вниманием прогулки по своему району.





