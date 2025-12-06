Художник Катя Бочавар рассказала о перезапуске Музея AZ

Музей AZ открылся после масштабной полуторагодовой реставрации и отметил 10-летие обновленной выставкой "Анатолий Зверев. Открытое хранение". Одним из ключевых участников проекта стала художник и создатель выставочных пространств Катя Бочавар, разработавшая концепцию новой экспозиции, в которую вошло более двух сотен произведений знаменитого мастера.

По словам Бочавар, задача перезапуска Музея AZ заключалась не только в модернизации пространства, но и в создании такого формата, который позволил бы зрителю глубже взаимодействовать с наследием Зверева. Она стремилась передать дух художника, его творческую дерзость и внутреннюю свободу. Именно поэтому ядром экспозиции стал зал автопортретов, демонстрирующий многогранность личности Зверева и его постоянные эксперименты с техникой и образом. Такой подход позволяет зрителям увидеть, насколько по-разному художник воспринимал самого себя на протяжении жизни.

"Зверев писал себя буквально всю жизнь, постоянно экспериментируя с техникой, образами. Когда мне их все, 67 автопортретов, принесли, то я даже немного испугалась. Реально много. Здесь можно увидеть как его ранние вещи, например, еще более-менее реалистичный карандашный автопортрет молодого в тельняшке, так и более поздние работы, на которых Зверев "прикидывается" и древним стариком, и мушкетером в шляпе с пером или даже Ван Гогом", – рассказала Бочавар в эксклюзивном интервью Клео.ру.

Бочавар подчеркнула, что распределение работ по трем этажам открытого хранения имеет структурный смысл. На первом уровне представлены графические произведения из собрания Георгия Костаки, включая супрематические композиции, изображения животных и более интимные сюжеты, скрытые в глубине экспозиции. Такой прием, по ее замыслу, создает эффект исследования – посетителям предлагается отыскивать произведения, погружаясь в атмосферу мастерской художника.

Новая программа Музея AZ не ограничивается выставкой. В проект включены мастер-классы и перформативные формы, среди которых – авторская "Партитура движения", соединяющая рисование с элементами танца буто. Такой формат, по словам художницы, создает уникальный творческий диалог между моделями и художниками и продолжает идею Зверева о свободе творческого выражения.